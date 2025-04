Barn og unge: Markert vekst i Metodistkirken

Etter jevn nedgang og krisestemning før koronapandemien ser Metodistkirken igjen en økning i barne- og ungdomsarbeidet sitt.

Metodistkirken i Norge har hatt harde tider gjennom flere år preget av intern strid om samlivsteologien og lokalmenigheter som har forlatt trossamfunnet. Flere steder i landet er også menigheter blitt nedlagt de siste årene, og kirker er blitt solgt. Også i barne- og ungdomsarbeidet har det gått nedover.

Snudde nedgangen

Men det siste året har noe snudd. Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) har med sine 43 lokallag rundt om i landet sett en klar vekst.

For ett år siden var likevel situasjonen nedslående. Da 2023 skulle oppsummeres, hadde MBU nemlig 698 medlemmer – hårfint under grensen på 700 medlemmer som gjelder for å få fullt statlig tilskudd.

Med bare to medlemmer til ville de fått 80.000 kroner mer, noe som betyr mye for en forholdsvis liten kristen barne- og ungdomsorganisasjon.

2024 ble et år da nedgangen stoppet opp og ble snudd til markert oppgang. For fjoråret kunne MBU registrere 764 tellende medlemmer.

– Dette er et fantastisk resultat som mange har arbeidet sammen om for å få til. Vi feiret det med kake på det siste landsstyremøtet, sier MBU-konsulent Ellen Irene Klepaker.

Hadde nedgangen fortsatt i 2024 og 2025, hadde MBU risikert å miste hele tilskuddet sitt på nærmere 900.000 kroner. Det ville vært dramatisk.

– Det skal mange kollekter og mye kakesalg til for å dekke inn et slikt beløp så vi fortsatt kan drifte organisasjonen, sier Klepaker i en kort kommentar til Kristelig Pressekontor.

Omfattende virksomhet

MBU står bak og bidrar til en rekke tiltak, som landsdekkende lederkurs, sommerleirer, konfirmantleir og nyttårsleir, men også lokale aktiviteter som speiding, søndagsskoler, kor, og barne- og ungdomsklubber.

MBU har hatt en nedgang helt siden 2018. Det året hadde de 975 tellende medlemmer. Dette gikk sterkt ned i 2019 da det ble registrert bare 837 medlemmer.

I pandemiårene gikk medlemstallene ytterligere ned og endte på 674 i 2020 og helt nede på 629 i 2021 før det kom en liten oppgang i 2022. Det året registrerte man 771 tellende medlemmer.

MBU-konsulent Klepaker sier mye av veksten i fjor skyldes lavterskeltilbudene de lokale metodistmenighetene har satt sammen. De kan ha navn som tacoklubb, legoklubb eller speidergrupper, og hun tror disse favner bredere enn det som i tidligere tiår hovedsakelig har bestått av søndagsskole- og koraktivitet.

Selv om det er en bred trend i frikirke-Norge at flere unge er med, mener hun at dette viser noe unikt om Metodistkirkens profil.

– Jeg tror vi er blitt flinkere til å vise fram at vi har plass til alle, sier Klepaker og legger til at arbeidet står sterkt i lokalsamfunnene hvor metodistene er til stede.

– Det er de som leder aktivitetene lokalt, som har forstått alvoret og lagt ned en innsats for å registrere de barna og ungdommene som er medlemmer hos oss, sier Klepaker til metodistkirken.no.

Fra høsten av satser Metodistkirken på økt aktivitet i Nord-Norge, får KPK opplyst. Dette gjelder særlig i Tromsø og på Finnsnes.

– Vi er jo en kirke for hele landet og ønsker å reflektere det, sier Klepaker.

Av Kjersti McElwee, KPK