Dommen er klar for pinsepastor Daniel Alm

Den tidligere pinselederen og pastoren Daniel Alm gikk til søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver Västerås Pingst for det han mener er en urettmessig oppsigelse.

I forrige måned møttes Alm og Västerås Pingst i retten for å avgjøre hvorvidt oppsigelsen er ugyldig.

Mandag klokken 11 falt dommen i saken, i Västmanlands tingrett: Retten mener at oppsigelsen var gyldig og Alm tapte saken i retten.

Dagen omtalte saken først.

Seksuell trakassering

Alm var fram til 2023 nasjonal leder for Pingst, den svenske Pinsebevegelsen, men gikk av etter å ha innrømmet å ha innledet seksuelle relasjoner til to kvinnelige medlemmer i menigheten. Kvinnene varslet om maktmisbruk og seksuell trakassering i forkant av oppsigelsen.

Alm fortsatte som pastor i Västerås Pingst i en periode, men ble våren 2024 sagt opp. I en uttalelse som ble lest opp for menigheten ble det sagt at Alms handlinger «ikke er forenlige med det vi kan forvente av en pastor og åndelig leder», ifølge svenske Dagen.

Eks-pastoren mente på sin side at menigheten manglet rettslig grunnlag for oppsigelsen, og valgte i juni 2024 å saksøke sin tidligere arbeidsgiver med krav om å få tilbake stillingen.

Uforenelig med pastorjobb

Beslutningen om oppsigelsen kom altså etter at to kvinner sto fram og fortalte om seksuelle relasjoner. Alm på sin side mener det var kvinnene som var pådriverne til de seksuelle realsjonene, mens kvinnene mener de er blitt utsatt for maktmisbruk og manipulasjon.

Västerås Pingst mener at det ikke er forenelig å besitte jobben som pastor etter utroskap.