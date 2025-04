Det henger ikoner på veggene og kirkerommet er kledd i den liturgiske fargen lilla.

Orgelet får likevel stå i ro når lovsangsbandet til IMI-Kirken Kollektivet har satt opp miksepulten og tatt lydpropper i ørene.

Sinsen kirke tilhører egentlig Den norske kirke, derav orgelet og de liturgiske fargene, men frimenigheten leier lokalene til sine møter.

Nå vil de at alt skal sitte før helgens stormønstring. Menigheten åpner i helgen dørene for alle som vil komme.

OSLO: IMI Kollektivets lovsangsband øver i forkant av konferansen «Breakout» i Oslo. (Erlend Berge)

Lydsjekken er et kakofoni av korte beskjeder og små strofer om en annen. Trommeslageren får rommet til å nærmest dirre.

Bønn og misjon er temaet.

– Vi har i det siste opplevd at mange kommer til tro, sier Anita N. Gjerlaug, som er en av lederne i kirken. Hun tror de ser en trend.

Suksesshistorie

Da IMI-Kollektivet startet i 2018 var de bare 30 personer.

Fredrik Lauvland ble en del av menigheten etter han flyttet fra Sørlandet. Nå leder han lovsangsarbeidet til kirken.

GITAR: Fredrik Lauvland er på vokal og gitar når lovsangsbandet skal lede det musikalske på konferansen. (Erlend Berge)

– Det var noe ekte og ærlig her, som ikke var hypet, sier han.

Thea Solheim er den uoffisielle «festivalsjefen» for helgens konferanse, som har fått navnet «Breakout».

– Hvor mange regner dere med at kommer?

– Det vet vi ikke, sier hun, men legger til at menigheten består av 700 personer.

SOLHEIM: Thea Solheim er med i lovsangsbandet, men er også «festivalsjefen». (Erlend Berge)

Hun forteller at de nå har 50 smågrupper med til sammen 500 personer, der folk samler seg hjemme hos hverandre for å lese i Bibelen, dele liv og be sammen. Det er en viktig del av menighetens identitet, forteller «festivalsjefen», som koser med en hund som springer løst foran alteret.

– Det er blitt en stor forsamling, sier Solheim.

– Vi ser litt av den trenden

Den siste tiden har Vårt Land og en rekke andre medier skrevet om en trend der unge trekkes mot kirken. For første gang siden 1980-tallet tror flere Oslo-borgere på Gud, har Vårt Land tidligere meldt. Det kommer frem i en rapport flere av kirkene i hovedstaden lanserte i høst.

Særlig opplever mange at unge oftere er å se i kirken, kommer det frem.

Også i folkekirken, har flere unge meldt seg inn, skrev Vårt Land nylig. Avisen har også truffet andre som forteller om lignende erfaringer.

Anita N. Gjerlaug, som er en av lederne i kirken, har vært med fra starten. Hun sier de nå opplever at flere kommer til tro.

– Vi ser nok litt av den trenden, sier hun.

PASTOR: Anita N. Gjerlaug er en av lederne i kirken. Hun er også med i lovsangsbandet. (Erlend Berge)

De opplever at mange som har vært borte fra kirken i en lengre periode, og gjerne har mistet troen, har funnet sin plass i fellesskapet deres.

Gjerlaug har lagt merke til at det er særlig mange i 40-årene de opplever kommer til tro. Selv om den syv år gamle menighetsplantingen er en suksesshistorie, ser de nå større vekst enn til vanlig, forteller hun.

– Tror vi trenger begge deler

Denne helgens stormønstring blir forsamlingens aller første konferanse, som ellers er opptatt av å være en organisk bevegelse med huskirker og gudstjenester.

– Det å oppleve at man er mange er trosstyrkende og ikke minst inspirerende, sier Thea Solheim.

– Jeg tror vi trenger begge deler, de små og de store fellesskapene, sier Gjerlaug.

FOLKEKIRKE: Sinsen kirke er en tradisjonell folkekirke med orgel, men leies ut til IMI-Kirken Kollektivets gudstjenester. (Erlend Berge)

På agendaen står bønn og misjon. De har invitert engelske Brian Heasley som startet et bønnearbeid da han var misjonær på Ibiza. Gjerlaug beskriver bønn som det som driver misjonen fremover.

Innpust og utpust.

– Det er viktig at bønn blir relevant i hverdagslivet, sier hun.

De skal også ha flere undervisningsseminar, blant annet om hvordan bønn og profeti henger sammen.

– Det handler om at vi tror vi kan høre fra Gud, sier hun. Hun peker på Bibelen, nådegaver og ikke minst den hverdagslige bønnen.

Gir ut ny EP

Solen skinner utenfor og gradestokken vitner om vår. Lovsangsbandet i IMI-Kirken Kollektivet har likevel dratt til kirken etter jobb for å øve til helgen.

De skal også spille inn en helt ny live-EP under konferansen. Også der er bønn temaet.

«Gud hør vår bønn, kom øs din ånd ut over oss», siterer lovsangsleder Fredrik Lauvland fra en av sangene. Rommet «løfter seg» nesten når bandet setter i gang med sangen.

SINSEN: Lovsangsleder Fredrik Lauvland i midten, foran alteret i Sinsen kirke. (Erlend Berge)

Lauvland forteller at de har arrangert skrivecafé i lovsangsarbeidet og produsert et titalls sanger som nå er kokt ned til et fåtall – som de nå skal vise frem.

– Vi håper å skape noe som kan være til velsignelse for kirken, men også for landet vårt, sier Lauvland.

---

IMI-Kirken Kollektivet

Menighet plantet i Oslo i 2018 som har vokst fra 30 personer til nå nærmere 700.

Har nå gudstjenester i Sinsen kirke.

Har 50 huskirker.

Arrangerer sin første konferanse, «Breakout», i helgen.

---