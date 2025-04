Valgdrama i Metodistkirken: Har stemt på biskop seks ganger

Akkurat nå skal Metodistkirkens sentralkonferanse i København velge ny biskop for Norden, Baltikum og Ukraina.

Det har vist seg å være utfordrende.

Fordi Metodistkirken krever at det oppnås to tredels flertall for én av kandidatene, må de fortsette å stemme til én av dem får 27 av de 40 stemmene som avgis ved valget.

Valget står mellom danske Thomas Risager og norske Knut Refsdal.

I to avstemmingsrunder fikk Refdsal 20 stemmer, mens Risager fikk 19, og én stemte blankt.

I tredje avstemmingsrunde fikk Refsdal 21 stemmer, mens Risager fikk 18, og én stemte blankt.

I fjerde avstemmingsrunde fikk Refsdal 23 stemmer, mens Risager fikk 16, og én stemte blankt.

I femte avstemmingsrunde fikk Refsdal 21 stemmer, mens Risager fikk 18, og én stemte blankt.

I sjette avstemmingsrunde fikk Refsdal 20 stemmer, mens Risager fikk 17, og tre stemte blankt.

Dette er Thomas Risager

Thomas Risager er prest i Odense. Da den danske metodistkirkens årskonferanse nominerte ham, vektla de hans åpne lederstil og evne til å forkynne et «hjertevarmt og klart budskap om Guds kjærlighet til kulturkristne dansker». Han har ikke tidligere vært bispekandidat.

Han ble født i 1969, er gift, og har to små barn. Ifølge ham selv er han spesielt opptatt av hvordan man kan forkynne for mennesker i sekulære sammenhenger.

KANDIDATENE: Knut Refsdal jobber for tiden som prest i Jeløy menighet i Den norske kirke, mens Thomas Risager er prest i metodistkirken i Odense. (Rebekka Johannessen Litland, Mette Risager/Metodistkirken)





Dette er Knut Refsdal

Knut Refsdal jobber nå som sokneprest i Den norske kirke, på Jeløya utenfor Moss. Det er nemlig slik at prester i Den norske kirke og Metodistkirken kan jobbe i hverandres kirker, gjennom en avtale som kalles Nådens fellesskap.

Fram til årsskiftet jobbet han som tilsynsprest i Metodistkirken, og fra 2012 til 2018 var han generalsekretær i Norges Kristne Råd. Han var også bispekandidat i 2009.

---

Metodistkirken

Oppstod i 1784, da Methodist Episcopal Church brøt med Church of England.

Den første menigheten i Norge ble startet i Sarpsborg i 1856.

Metodistkirken er et av verdens største kirkesamfunn med over 80 millionar medlemmer. I Norge er det 46 menigheter og over 11.000 medlemmer.

Metodistkirken i Norge tilhører United Methodist Church (UMC). UMC ble opprettet i 1968 da metodistkirker som hadde brutt med hverandre under slaveriet fant sammen igjen.

I United Methodist Church har det sidan 1970-tallet vært en debatt om homofili. Denne eskalerte i 2019, og førte til at flere kirker meldte seg ut av UMC. I USA har rundt 7.000 metodistkirker gjort dette. I Norge har fire menigheter meldt seg ut etter liberalisering i synet på samliv.

Kilder: SNL, Vårt Land, Metodistkirken

---

En epoke er over

I juni 2024 kom nyheten om at Christian Alsted gir seg som biskop etter 16 år. Han ble først valgt for åtte år i 2009, og deretter for fire nye år i 2017. På grunn av pandemien ble han sittande ytterligere en periode etter dette, og denne går ut i 25. mai i år.