– Jeg deler engasjementet for inkludering og mot hat og diskriminering, men er enig med Dag-Inge at det er unaturlig å signere på verdidokumenter som dette.

Det sier Jonas Andersen Sayed, KrFs førstekandidat i Rogaland, når Vårt Land spør om hvordan han stiller seg til uroen rundt at et lokallag på Jæren signerte Jæren Prides verdidokument.

Det var Jærbladet som 13. mars meldte at Time KrF hadde signert dokumentet. Fire dager senere rykket partileder Dag-Inge Ulstein ut mot lokallaget i Rogaland:

– Når det gjelder organisasjonen Fri er KrF kraftig uenig i en rekke politiske saker. Derfor mener jeg det er unaturlig å slutte seg til denne type verdidokument og vil ikke anbefale dette, sa Ulstein til Dagen.

Jeg er uenig med pride-bevegelsen i flere politiske saker. — Jonas Andersen Sayed (KrF)

Ingen planer om å gå i pride-parade igjen

Nå uttaler også KrFs førstekandidat i fylket, Jonas Andersen Sayed, seg om saken. Sayed var ordfører i Sokndal kommune i Rogaland inntil 2023, og skapte i 2022 overskrifter i lokalpressen da han som ordfører gikk i front under Dalane Prides parade.

– Hva lå bak din beslutning om å gjøre det?

– De fire årene jeg var ordfører var jeg opptatt av å være en ordfører for alle innbyggerne i kommunen, og stille opp på de arrangementene jeg ble invitert til. Spesielt etter den grusomme masseskytingen i Oslo i 2022 var det viktig for meg å vise at Sokndal var en trygg og god plass for alle, svarer Sayed i en e-post til Vårt Land.

– Er det aktuelt for deg å gå i pride-parader i fremtiden?

– Som privatperson og stortingskandidat har jeg ingen planer om det. Det handler om at jeg er uenig med pride-bevegelsen i flere politiske saker.

– Mener du det er naturlig for KrF-lag og KrF-politikere å støtte opp om lokale pride-feiringer?

– Som kommunepolitiker mener jeg det er viktig å likebehandle arrangement når det kommer til for eksempel økonomisk støtte. Vi kan ikke frata noen dette selv om vi er uenige i det de står for. Når det gjelder deltakelse i pride-parader mener jeg hver enkelt vurdere selv om de ønsker å gå eller ikke, sier Sayed.

Solidaritetsmarkering GIKK I TOG: I 2022 gikk KrF-leder Olaug Bollestad i regnbuetog for første gang, for å vise støtte etter skytingen 25. juni. (Erlend Berge)

Står fast ved signaturen

Til tross for kritikken fra øverste hold i KrF, har lokallaget i Time holdt fast på sin tilslutning til dokumentet. I et leserinnlegg i Jærbladet slår partiets tre kommunestyremedlemmer fast at de er opptatt av å romme mangfold, også når det gjelder seksuell identitet, og at de vil gjøre det de kan for at innbyggerne skal slippe å skjule hvem de er.

Lokallagsleder Unni Sirevåg Lende ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i Vårt Land.

«Etter samtale i styret og kommunestyregruppa i Time KrF har vi besluttet at vi ikke har noe mer å komme med», skriver Lende i en tekstmelding til Vårt Land.