I 2008 etablerte presten Nadia Bolz-Weber menigheten Huset for alle syndere og helgener (House of all Sinners & Saints) i Denver, i den amerikanske delstaten Colorado.

17 år senere holdt kirken i februar sin siste gudstjeneste. Bolz-Weber skriver om dette i siste utgave av sitt personlige nyhetsbrev, som handler om forsone seg med at ting tar slutt.

Hun skriver:

– På Kyndelsemesse holdt Huset for alle syndere og helgener sin siste gudstjeneste. Så det er også forbi. Jeg sluttet som deres prest for nesten sju år siden, men i elleve år dedikerte jeg meg til å opprette og tjenestegjøre dette samfunnet, og dette vil alltid være det absolutt høydepunktet i min pastorale karriere.

Få folk

På det meste hadde kirken over 500 tilknyttede medlemmer og mellom 50 og 100 kom til gudstjenestene. I senere år har deltakelsen avtatt. På et videoopptak av kirkens avslutningsgudstjeneste, som ligger tilgjengelig på Youtube, er det noen titalls deltakere.

I avslutningsgudstjenesten sier presten Wylie Cook at Huset for alle syndere og helgener har «slått ned dører og forkynt sannhet til makta». Presten sier at medlemmene av «Huset» vil sørge for at kirken lever videre gjennom sin medvirkning i andre kirker, og sammenligner «Huset» med en arbeidsgruppe som ble nedsatt for å adressere noen særskilte utfordringer, og spør:

– Hvor mange kirker får si at de faktisk har fått fullført sin oppgave?

Presten Wylie Cook har selv en ikke-binær kjønnsidentitet, og snakker i avslutningsgudstjenesten om betydningen kirken har hatt.

– Dere har skapt et sted for å dele kjærlighet, nåde, ærlig skuffelse, og gode nyheter. Dere har sett inn i hverandres øyne, slik Gud har sett i deres øyne. Dere har brukt troen til å endre verden, sier Cook i videoopptaket.

Presten med alle tatoveringene

Bolz-Weber hadde en ukonvensjonell vei til prestetjeneste. Hun vokste opp i en strengt konservativ kristen familie, en bakgrunn hun senere tok et oppgjør med. Hun tok sin første tatovering da hun var 17 år. Senere ble hun rusavhengig, men ble rusfri i 1991. Da hun senere ble prest, var erfaringene fra de mer frynsete samfunnslag førende for hennes innfallsvinkel til det kristne budskapet.

Dette var bakgrunnen for at hun i 2008 etablerte kirken Huset for alle syndere og helgener, som hun skriver inngående om i boka Synder og helgen. Kirken hadde som mål å være et møtested for mennesker som ikke følte seg velkommen i andre kirker, som mennesker med rusproblemer, med forskjellige typer LHBT-identitet, og tidligere straffedømte. Kirken var en del av kirkesamfunnet The Evangelical Lutheran Church in America (ELCA)

Etter at Nadia Bolz-Weber i 2018 sluttet som prest i kirken, har hun skrevet bøker, vært podkastvert og hatt sitt eget nyhetsbrev.