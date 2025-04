Hans Växby døde 3. mars, etter noen ukers sykdom. Han ble 80 år gammel.

Det er United Methodist Church som melder dette på sine nettsider.

Växby var fra 1989 til 2001 Metodistkirkens biskop for Norden og de baltiske landene. Dette var en periode preget av jernteppets fall, og Metodistkirken skriver på sine nettsider at Växby hadde en avgjørende rolle i å bygge opp kirkesamfunnet i Litauen, Latvia og Russland, etter at det hadde ligget brakk i sovjettiden.

Ny periode

Etter at tjenesten som biskop endte i 2001, ble han prest i metodistkirken i Helsingfors.

I 2005 ble han igjen biskop, denne gangen for landene Belarus, Russland, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Ukraina og Usbekistan. Han fungerte i denne rollen fram til han ble pensjonist i 2012.

Mange har satt pris på hans varme, tydelige lederskap — Christian Alsted, biskop

Forkynner og representant

Ifølge Christian Alsted, som nå er metodistkirkens biskop i Norden, var Växby kjent for sin evne til å forkynne evangeliet på en inspirerende og ektefølt måte. Alsted trekker også fram hans evne til å representere metodistkirken på en god måte i økumeniske sammenhenger.

– Med over 55 års tjeneste som prest og biskop, har Hans Växby preget livene til tusener. Mange har satt pris på hans varme, tydelige lederskap, og hans innsiktsfulle, Jesus-sentrerte forkynnelse og undervisning, skriver Alsted på Metodistkirkens nettsider.

Hans Växby etterlater seg sin hustru, to sønner og fire barnebarn.