Truls Olufsen-Mehus melder seg ut av Dnk.

Han sitter i Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Han skulle etter planen møte på Kirkemøtet i Trondheim 25.-27. april.

Det melder Verdinytt.

Nytt åndelig hjem

Hovedårsaken til at han melder seg ut er ifølge ham selv at han har funnet et nytt åndelig hjem der han opplever at forkynnelsen er bibeltro.

– Men jeg er også skuffa over kristne ledere i Den norske kirke som ikke har stått opp for bibelske saker. Jeg har tidligere spøkt med at DNK forkynner FNs bærekraftmål framfor De ti bud. Jeg har utfordra biskopene mange ganger på dette, men syns det har vært lite tydelighet fra dem. Derfor er det bedre for meg å være i en menighet der jeg vet det er mer tydelighet, forteller Olufsen-Mehus til Vårt Land.

– Hva ved DNK mener du er for lite bibeltro?

– Jeg syns det er ubibelsk med to syn på ekteskapet. DNK har også adoptert altfor mye av det som kalles skeiv teori og forståelsen av kjønn. Pridegudstjenester er også veldig ubibelsk, spør du meg.

– Du er valgt inn som delegat til Kirkemøtet for Bønnelista. Hva skjer med vervet ditt nå?

– Inger Anna Gaup Gustad er min vara og hun tar nå over for meg. Hun er en solid og tydelig kandidat for Bønnelista.

– Opplever du at du som konservativ kristen har innflytelse i DNK?

– Det er selvfølgelig mulig, men det er en etter mitt syn en lang vei å gå. Da bør noen som har et tydelig kall eller sterk kjærlighet til kirka få overta stafettpinnen. Mitt engasjement ligger ikke der.

Pinsebevegelsen

På Facebook skriver Olufsen-Mehus at han melder inn i pinsemenigheten Bykirka Hammerfest, hvor han skal ha vært aktiv i flere år. Menigheten tilhørte inntil årsskiftet Metodistkirken, men forlot kirkesamfunnet som en reaksjon på at Metodistkirken har åpnet for likekjønnet vigsel.

– Jeg er evig takknemlig for at sognepresten og min venn ledet meg til Jesus. Jeg er takknemlig for Bønnelista som forberedte meg på de heftige kampene fra sekulær intoleranse som jeg senere ville stå i, skriver Olufsen-Mehus på egen Facebook.

Videre skriver han:

– Nå går jeg inn i en ny menighet der jeg har hatt mitt åndelige fellesskap de siste årene, Bykirka Hammerfest. De folkene jeg står på gatekirka med, de jeg har bønnefellesskap med og søndagsskole for barna.

Møtte heller ikke i fjor

Fylkespolitiker Truls Olufsen-Mehus deltok heller ikke på sitt første kirkemøte, skrev Verdinytt i fjor. Olufsen-Mehus hadde fått permisjon fra møtet, for å dra på ferie med familien.

– Jeg vet at noen er skuffet over mitt fravær, men jeg tror det avgjørende for folk og kirka er det som gjøres mellom gudstjenestene og kirkemøter, sa Truls Olufsen-Mehus til Verdinytt for et år siden.