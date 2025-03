Tirsdag forrige uke kom nyheten om at Normisjon selger leirstedet Haraset, etter 79 år.

– Det er naturlig for oss å selge et av leirstedene, da vi ikke har mulighet til å satse ressurser og penger alle steder, forteller regionleder Aslaug Irene Halden Gjerull i en pressemelding.

Dagen omtalte nyheten først.

Det er regionsstyret i Normisjon som har fattet avgjørelsen om å selge, den begrunnes med at drift av et leirsted i den størrelsen har vært tungt de siste årene.

UTVIDER: Dag Jax tok over som senterleder på Grimerud høsten 2021, sammen med konen Lone Jax. (Tiffany Lambert/UIO)

Ungdom i Oppdrag

Den nye eieren av stedet i Stange kommune er Ungdom i Oppdrag. Det er Gjerull fornøyd med:

– Vi er svært glade for at det er Ungdom i Oppdrag som nå kjøper Haraset leirsted.

Den nye eieren er glad for at de har fått mulighet til å kjøpe stedet, det sier senterleder på Grimerud gård, Dag Jax, til Dagen.

– Vårt ønske er å videreføre den arven Haraset står for, og på den måten ære alle de som har lagt ned tid og krefter her i dette viktige arbeidet for Guds rike, sier Jax i pressemeldingen fra Normisjon.

Ungdom i Oppdrag Grimerud har opplevd vekst de siste årene, derfor har behovet for flere sengeplasser blitt stort.