– Kort sagt er jeg veldig fornøyd, sier Andreas Evensen, rektor ved Bildøy Bibelskole, som er drevet av Indremisjonsforbundet (ImF).

Mandag ble det kjent at Jarle Haugland er den nye generalsekretæren i ImF.

– Jeg kjenner han fra tidligere og opplever han som en tydelig og visjonær leder, sier Evensen og legger til at han mener han er en nær og god formidler. Som både er god på å møte enkeltpersonen, samt bygge team, sier Evensen.

Evensen tror erfaringen Haugland tar med seg fra Tro & Medier er en av styrke.

– Han er oppdatert på hva som rører seg i samfunnet. Han kjenner godt til mediebildet med sine utfordringer og han kjenner ungdomskulturen, så jeg opplever at han har god oversikt, sier han.

Evensen tror Haugland kan være med å forbedre organisasjonen og forteller at de siste årene har mye blitt gjort.

– De som har jobbet med økonomien i organisasjonen har jobbet vanvittig de siste årene. Så på en måte kommer han til noe som er jobbet med, og så kan han være med å utvikle det videre.

Rektoren mener at samfunnet blir med og mer sekularisert, men tror og håper den nye generalsekretæren kan styrke organisasjonen sin visjon og utarbeide hva ImF er.

– ImF er det lokale arbeidet, og det er ikke noe nytt, men jeg håper han kan utvikle det lokale og selvsagt styrke misjonsarbeidet videre.

«Gode nyheter»

– Jeg syns det er gode nyheter, og jeg ble veldig glad for at Jarle har takket ja til jobben, sier Anja Ulvseth Heggen, daglig leder i Indremisjonsforbundet.

– Hva tenker du blir de viktigste oppgavene hans framover?

– Jeg tenker det er viktig at organisasjonen får utvikle seg videre i takt med det som er nødvendig. Vi har ny ledergruppe med nye folk og vi er opptatt av røttene våre, men samtidig fornyelse. Vi har hatt fokus på forsamlingsarbeid og hvordan være aktuell i dagens landskap, sier hun.

Ulvseth Heggen sier hun opplever at Haugland er en visjonær og framoverlent type, og tror han blir ein tjenende leder.

– Vi vet ikke hvordan det blir, men slik som jeg har lært han å kjenne er han god på relasjoner og strukturert, og har vært tydelig i forhold til det vi står for, sier Ulvseth Heggen.

IMF: Daglig leder i ImF Anja Ulveseth Heggen er fornøyd med dagens nyhet. (Erik Furnes/Indremisjonsforbundet)

Strålende fornøyd Pollestad

Gabriel Pollestad, styreleder i Indremisjonsforbundet, er strålende fornøyd med ansettelsen. Han forteller at Haugland har blitt spurt om å bli generalsekretær allerede i 2022, men at det da ikke passet for ham.

– Det er kjempeflott at han nå takket ja til kallet vi sendte.

– Han er en person som står i vårt misjonsarbeid i dag, og har mange tanker om hva ImF skal være som organisasjon. Gjennom Tro & Medier har han vist at han er i stand til å drive en organisasjon i endring, sier Pollestad om den nye generalen.

– Hva kan du si om den teologiske profilen hans?

– Den stemmer godt med ImF sitt fundament. Vi har sett etter en som kan stå inne for verdidokumentet vårt og som har tilknytning til vår organisasjon.

– Hva er de viktigste utfordringene han må ta tak i som ny generalsekretær?

– Jeg tenker at ImF er en organisasjon med en spesiell organisering. Vi er ikke en ovenfra-og-ned-organisasjon, men arbeider nedenfra og opp. Det handler om å skape gode bindeledd mellom kretser, foreninger, forsamlinger og organisasjon. Ikke minst å se på om det er noe med organiseringen som kan forbedres eller fornyes.

Pollestad opplyser også om at det er et samlet styre som har gått inn for Haugland som generalsekretær.

REKTOR: – Jeg ønsker de all lykke til og velsigning til han og styret, sier Karl Johan Halleråker. (Erlend Berge/Avisen Vårt Land)

Bildøy

– Jeg ønsker de all lykke til og velsigning til han og styret, og jeg håper at det blir til det beste for både staben på Bildøy og organisasjonen, sier Karl Johan Hallaråker som var først ble kjent med Haugland som bibelskoleeleven hans.

Han var rektor ved Bildøy Bibelskole i 1983-1996 og deretter generalsekretær for ImF fra 1996-2009.

– Jeg håper de vil utvikle forbundet videre som en tydelig lekmannsorganisasjon med tydelig formidling.

Han håper organiasjonen fortsetter med samarbeidet med radiokanalen P7 og TV-kanalen Bedehuskanalen, men også på utvikling.

– Røtter og fornying har vært mine stikkord og jeg håper de fortsetter med det.

– Så å si min familie

Jarle Haugland selv sier til Vårt Land at Indremisjonsforbundet så å si er hans familie.

– Jeg har hatt viktige møter med Gud der. I tillegg jeg jobbet i ImF både på Sørlandet og i Bergen i flere år, og er nå frivillig engasjert i mitt lokale bedehus, forteller Haugland.

– Hvem skal overta Tro og medier?

– Det er er det styret som jobber med. Jeg er trygg på det at fins mange kompetente som kan ta over og bringe det videre, sier han.

– Hvordan forholder du deg til spørsmålet om kvinnelige prester?

– Det er et spørsmål som ikke har vært innen min radar i Tro og medier de siste årene. ImF har et tydelig ståsted når det kommer til tjenestedeling. Men de har også gitt rom for ulike syn i sin organisasjonen, og det er det landskapet jeg skal lede. Jeg står bak ImF sitt syn på tjenestedeling, og akkurat å forholde seg til det spørsmålet er ikke innen den radaren, sier Haugland. Haugland skal etter planen tre inn i stillingen som generalsekretær i oktober.