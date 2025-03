Mandag formiddag kom nyheten om at Jarle Haugland er den nye generalsekretæren i ImF. Haugland er i dag daglig leder for Tro & Medier. Her har han jobbet siden 2010.

Jarle Haugland har betydelig erfaring fra ImF-sammenheng. Han var i åtte år ansatt i Bergens Indremisjon. Etter at han og familien flyttet til Kristiansand i 2022, har han engasjert seg i Mosby Indremisjon, hvor han i dag er formann. Det skriver ImF i en pressemelding.

Jarle Haugland overtar ledelsen av ImF i en tid der det rettes nye forventninger til forbundet når det gjelder evnen til å gi profesjonell støtte, veiledning og kompetanse til tilsluttede kretser, foreninger og forsamlinger, oppgir organisasjonen i pressemeldingen.

Generalen

– Dette blir veldig kjekt. Dette gleder jeg meg til, sier Haugland til Vårt Land.

Han forteller at prosessen har gått ganske raskt.

– Noen uker, kanskje en måned. Det er nok fordi begge opplevde at dette er en god match, sier han.

– Har du søkt eller ble du headhunta?

– Jeg har ikke søkt, sier han.

Teologisk profil

– Hva er din teologiske profil?

– Godt spørsmål. Vil vel kalle meg en lavkirkelig lutheraner med takknemlighet for det karismatiske og med plass til den kontemplative delen i trospraksisen. Jeg er godt plassert i det man kan kalle det evangelikale og er tverrkirkelig orientert. Jeg er også godt forankret i Lausanne-bevegelsen, for de som vet hva det er, sier han.

Fredheim Arena

Andreas Bjørntvedt er pastor og daglig leder ved Fredheim Arena. Vårt Land ringer pastoren, da er det et lite minutt siden nyheten nådde Fredheim.

– Vi er veldig positive. Dette kan bli veldig bra.

Bjørntvedt forteller at han ikke kjenner så godt til Haugland, men at andre på kontoret har et godt inntrykk av den nye generalsekretæren.

– Han omtales som en strategisk og flink leder. En positiv fyr, og organisasjonen trenger en leder som klarer å tenke strategisk i møte med organisasjonsutviklingen.

Bjørntvedt forklarer at det for han har vært viktig å få på plass en leder som er motivert for å utvikle organisasjonen.

– Det er bra prosessen ikke har dratt ut. Jeg er glad de har funnet en kandidat som både har hatt lyst på jobben og som organisasjonen har ønsket.

GLAD: Pastor Andreas Bjørntvedt har bare hørt gode ting om den nye generalsekretæren i ImF. (Caroline Teinum Gilje)

Vårt Land kommer med mer.