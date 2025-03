– Jeg opplever at frikirkelige miljøer i større grad klarer å aktivisere de unge i dag. Det handler om å gi ungdommer lederroller og verv som gjør at de blir engasjerte og investerte i kirken over tid, sier Jørgen Saaghus (22).

Sammen med venninnen Maria Synnøve Toskedal Koløen (23) er han denne helgen på den tverrkirkelige lederkonferansen Input. Den avholdes i konferanselokalet til Quality Hotel Expo på Fornebu, og i møtelokalet setter studentene seg ned for en prat med Vårt Land.

Konferansen arrangeres av Tverrkirkelig, en paraplyorganisasjon for tverrkirkelig ungdomsarbeid, i samarbeid med den kristne ungdomsfestivalen Get Focused. Tverrkirkelig har lokallag i ulike sammenhenger, fra Den norske kirke (DNK) til frimenigheter.

I vinter har flere norske medier skrevet at frikirkeligheten har vind i seilene. I november besøkte TV 2 Filadelfiakirken Oslo, og skildret hvordan mange frittstående kirker og menigheter har opplevd en flom av nye, unge medlemmer.

STUDENTER: Jørgen Saaghus og Maria Synnøve Toskedal Koløen er venner fra Oslo og går sammen i Filadelfiakirken. De står begge to i tjeneste der, og mener en helg som denne er utrolig viktig for videre arbeid. (Anna Kveinå Tonstad)

Blant de 150 deltakerne på Input har de fleste frikirkelig bakgrunn, og flere av de Vårt Land snakker med kjenner seg igjen i denne utviklingen.

Jørgen Saaghus tror at ungdommer trenger å oppleve at det miljøet de går i er morsomt å være en del av.

– Det gjør det mer givende å bidra inn, sier han.

Han beskriver seg selv som en prestesønn med bakgrunn fra DNK. Da han flyttet til Oslo var det likevel mest naturlig for ham å gå aktivt i en frimenighet.

– Da jeg skulle til Oslo så var jeg veldig tydelig på at jeg ville begynne i en frikirke. Nå går jeg aktivt i Filadelfiakirken.

ÅPNINGSMØTE: Lovsang og tilbedelse under åpningsmøte lørdag formiddag. (Anna Kveinå Tonstad)

Venninnen Maria Synnøve Toskedal Koløen (23) sier seg enig med Saaghus, og tror at tendensen også henger sammen med det generelle verdensbildet.

I dyrtid med politisk uro og samfunnsendringer tror Koløen ungdommer søker mot det som er fast og trygt. Hun tror frimenighetene i større grad har klart å holde på en slags kontinuitet i en urolig tid.

– Jeg tror for eksempel at frimenighetene ikke har endret så mye av grunnlaget de står på, noe som kan virke betryggende for ungdommer.

For både Saaghus og Koløen er det likevel viktig å løfte opp tverrkirkeligheten og verdien i det arbeidet som DNK gjør. Koløen studerer profesjonstudiet i teologi ved MF vitenskapelig høyskole, og fremhever særlig kontaktnettverket som den norske kirke har til samfunnet ellers.

– Den norske kirke har en evne og arena til å møte mennesker i alle livets situasjoner som er helt uvurderlig. Det tar jeg ikke lett på.

LEDER: Anders Myklebust er daglig leder i Tverrkirkelig og jobber til vanlig som pastor i Hamar Frikirke. For han er det viktig at Input blir en helg til oppfordring og utrustning, men ikke erstatning for det lokale fellesskapet. (Anna Kveinå Tonstad)

Behov for en slik helg

Vandrende travelt rundt i gangene finner man Anders Myklebust. Han er daglig leder i Tverrkirkelig, og en av hovedarrangørene for denne lederkonferansen.

I en tid hvor mange nye kommer til menighetene, mener Myklebust det er avgjørende med ledere i kirken som har verktøyene i verktøykassa til å møte situasjonen på en god og sunn måte.

– Det er kirkepolitikk og mye vi kan være uenige om. Derfor tror jeg det er utrolig viktig å jobbe for enhet. Jeg har tro på tverrkirkelig arbeid, der vi kommer sammen på tvers av menigheter og sammenhenger, sier Myklebust.

At unge ledere kommer sammen på tvers av ungdomsarbeid og lokal forankring tror Myklebust er mer aktuelt enn på lenge.

– Vi har sett en utvikling de siste årene hvor konfesjoner og kirketilhørighet har blitt mindre viktig. Jeg tror derfor ikke nødvendigvis dagens unge identifiserer seg like mye med disse skillene som generasjonen over gjorde. Det gjør det helt toneangivende at kristne kan finne fellesskap på tvers.

SAMTALE: Gjennom helgen samlet deltakerne seg i grupper for workshops, dele erfaringer og for å jobbe konkret med oppgaver de kan ta med seg inn i arbeidet som kristen leder. (Anna Kveinå Tonstad)

– En minoritet som kristen

Konferansen går over to dager og består av både møter med fokus på undervisning og tilbedelse, og workshops og gruppesamtaler med konkrete oppgaver deltakerne skal diskutere og jobbe med.

For Torjus Andreas Bommen var ønsket om å få vekket opp frimodigheten helt sentral for at han tok turen på Input.

18-åringen fra Bærum er ungdomsleder i Oslo Østre Frikirke, og deltaker på Lagets lederakademi. Sammen med resten av gjengen fra lederakademiet har han tatt turen på Input for å bli inspirert til å stå i tjenesten de er satt i.

Noe av grunnen til at han gikk inn i kristent lederskap var hans eget møte med gode kristne ledere. Nå vil han gi dette videre. Han tror en helg som denne kan utruste unge ledere til å bli tryggere og mer inspirert i arbeidet de gjør.

– Mange er en minoritet som kristen enten det er på fotballaget eller i klasserommet. Å komme sammen på denne måten er derfor utrolig viktig for å bli bedre utrustet og motivert for tjenesten man har.

ENGASJERT: I en tid med mye konflikt og uro, tror Bommen at kirken kan tilby et fellesskap og et sted for hvile. (Anna Kveinå Tonstad)

Landsorganisasjonen for tverrkirkelig ungdom (LTU)

Tverrkirkelig er også kjent under organisasjonsnavnet Landsorganisasjonen for tverrkirkelig ungdom (LTU).

Det er et nasjonalt nettverk for tverrkirkelige lokallag gjennom hele landet.

Organisasjonen ble til i 2017, og har i dag en stab med fire ansatte.

Vårt Land har tidligere skrevet om flere av initiativene som tilhører Tverrkirkelig, for eksempel Vitnekveld.

Organisasjonen ble startet fordi man så et behov for en paraplyorganisasjon for tverrkirkelige arbeid.

Input er en årlig lederkonferanse for studenter og unge voksne som arrangeres av ungdomsfestivalen Get Focused og Tverrkirkelig.

Kilde: https://tverrkirkelig.no/om

