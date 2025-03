Hvor høy er Gud? Professor har forsøkt å finne svaret

Hvordan ser Gud ut? Som en gammel mann som sitter oppe i himmelen og ser ned på jorda og det han har skapt? Eller som en usynlig skikkelse som befinner seg inne i «det aller helligste» i tempelet i Jerusalem, og bare der?

Gard Granerød er professor i Det gamle testamente ved MF vitenskapelig høyskole, og har forsøkt å finne ut hvor høy menneskene på bibelsk tid kan ha oppfattet at Gud var. For å forstå hvordan det er mulig å forske på, ligger tre viktige premisser i bunn:

– Før det første: Tempelet er en gudebolig. For det andre: Det er samsvar mellom tempelets størrelse og den som bor i det. Og for de tredje: Herren, eller Jahve som han kalles, har en kropp, sier Granerød.

BIBEL: Gard Granerød jobber som professor i Det gamle testamente ved MF vitenskapelig høyskole. Han mener at tempelbygging er et språk det er mulig å tolke. (Liv Mari Lia)

Med utgangspunkt i premissene mener Granerød at israelsfolket på gammeltestamentlig tid må ha tenkt at Gud hadde en konkret høyde.

Han forklarer at blant de ulike bøkene i Det gamle testamente (GT) er det ulike oppfatninger om hvor denne kroppen befinner seg og hvordan den ser ut, men at Gud beskrives med så å si alle menneskelige kroppsdeler i løpet av de 39 bøkene i GT.

– En menneskeformelig framstilling av Gud er det gjennomgående.

Med et fremmedord kalles det antropomorfismer.

Det Granerød har kommet fram til har nettopp blitt til en publisert forskningsartikkel i Scandinavian Journal of the Old Testament.

Tempelbygging er språk

Granerød viser fram en modell av Salomos tempel som befinner seg på kontoret hans. Han peker på de ulike sonene tempelet var inndelt i, og hvordan de hadde ulike funksjoner.

MODELL: Granerød viser fram en tempelmodell han har kjøpt fra Tempelinstituttet i Jerusalem, en organisasjon som ønsker å gjenoppbygge templet. (Liv Mari Lia)

Han understreker at det å bygge et tempel som er utrustet som en bolig med møbler er et språk som kommuniserer noe.

– Jeg prøver å avdekke hva dette språket sier om størrelsen på den som bodde der.

Transmedial forskning

Med premissene som slår fast at det er mulig å forske på oppfatningen av Guds høyde i bunn, melder spørsmålet seg: Hvordan skal man finne ut av det?

I korte trekk har Granerød brukt arkeologiske utgravinger og illustrasjoner fra Bibelens samtid til å bygge et referanseverk for forhold mellom et tempels størrelse og høyden til «tempelbeboeren», og mellom størrelsen på «tempelmøbler» og beboeren (se faktaboks).

Forholdstallene han kommer fram til bruker han så på de faktiske lengdene som omtales i Bibelen, og har dermed regnet seg fram til at tempelarkitekturen kan ha skapt et mentalt bilde hos de gamle israelittene av at Jahve hadde en høyde på mellom fire og syv meter.

---

Slik har Granerød beregnet Jahves høyde:

Sammenlignet grunnplanet til Salomos tempel, slik det beskrives i Kongesbøkene og Krønikebøkene, med grunnplanet til Ain Dara-tempelet i Syria, som er arkeologisk belagt, og som var i bruk mellom ca. 1200- og 700-tallet f.Kr. Ain Dara-tempelets størrelse er i samme størrelsesorden som Salomos tempel. Ain Dara-templet har flere gigantiske, en meter lange, fotavtrykk meislet inn i dørtersklene. Trolig var avtrykkene ment å være avtrykk av tempelbeboerens føtter.

Sammenlignet kjerubtronen i Salomos tempel med en tilsvarende kjerubtrone som er inngravert på elfenbensplaketten fra Megiddo (i dagens Israel). Den tidfestes til mellom 1300 og 1100 f.Kr.

Sammenlignet paktkisten i Salomos tempel, forstått som fotskammelen til kjerubtronen, med Megiddo-plakettens kjerubtrone- og fotskammeloppsett.

Kilde: MF.no

---

Den vanligste målenheten som brukes i Bibelen er alen, som betegner en underarmslengde. For å illustrere finner Granerød fram en linjal fra en av skuffene på kontoret sitt og måler sin egen underarmslengde. Den er omtrent 45 centimeter, som stemmer overens med den vanligste oppfatningen:

– Hvis du slår opp i ei bibelsk oppslagsbok står det at en underarm er omtrent 45-50 centimeter.

Fremmed visualisering

På spørsmål om han kan forklare hvorfor det for mange høres fremmed ut å diskutere hvor høy Gud er, svarer Granerød at Det nye testamente introduserer noen nye premisser for oppfatning av Gud.

HVOR ER KROPPEN? Gard Granerød forklarer at det er uenighet innad i Det gamle testamente om hvor Guds kropp er lokalisert. (Liv Mari Lia)

– «Nå har Gud tatt bolig blant menneskene» kjøres fram som noe nytt, mot den tidligere normalen.

Granerød trekker imidlertid fram den jødiske bibelforskeren Benjamin Sommer, som mener at inkarnasjonen, altså at Gud blir født som menneske, ikke er et problem for jødisk teologi.

– For Herren Jahve har så mange forskjellige framtredelsesformer i GT. Sommers problem er påstanden om at Jesus er Davids sønn og Messias som bringer fred.

Den store fortellingen i Det gamle testamentet viser ifølge Granerød at Gud har hatt en kropp hele tida, men at det altså er uenighet om hvor kroppen kan være lokalisert: I himmelen, i Herrens «herlighet», eller rett og slett i tempelet, som «ham som troner over kjerubene».