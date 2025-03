Menighetsrådet i Trysil kommuniserer nå med Trysil kirkelige fellesråd via advokat, fordi de mener å ha krav på et millionbeløp som fellesrådet har brukt på eiendomskjøp.

– Det enkleste hadde vel vært å bare la det gå, men det føles så urettferdig og feil, sier menighetsrådet i en uttalelse til Lokalavisa Trysil Engerdal, som omtalte saken først.

Arv til besvær

I 2019 mottok Trysil kirkelige fellesråd 1,9 millioner kroner i testamentarisk gave etter et ektepar i bygda.

Midlene skulle ifølge testamentet tilfalle Trysil kirke og øremerkes til «påkostning av kirkebygget eller kjøp av nødvendig utstyr til kirken, som orgel eller annet som er nødvendig til de kirkelige aktiviteter».

FRUSTRERT: Else Jorunn Fuglaamoen er leder i Trysil menighetsråd og mener penger som skulle tilfalt kirken menigheten eier er brukt på feil måte. (Privat)

Menighetsrådet har meldt inn en rekke vedlikeholds- og innkjøpsbehov som skulle vært dekket av disse gavemidlene, men har foreløpig ikke sett noe til pengene.

– Da det ble kjent at denne arven var kommet ba vi i menighetsrådet om å få se testamentet for å få bekreftet hvem som var arving, sier menighetsrådsleder Else Jorunn Fuglaamoen til Vårt Land.

Ifølge Fuglaamoen ble man nektet dette fra daværende kirkeverge og leder i fellesrådet. Dagens fellesrådsleder Ole Martin Norderhaug sier imidlertid at representanter for menighetsrådet i Trysil fikk tilgang til denne informasjonen. Han satt også i fellesrådet da kirken mottok gaven, og mener det fra starten av var klart for alle i rådet hva føringene for gaven var.

– Ingen er i tvil om at pengene er gitt til bruk for det beste for kirken i Trysil – altså det fysiske kirkebygget i sentrum, sier Norderhaug.

Man kan stille spørsmål på en slik måte at man får de svarene man vil ha — Else Jorunn Fuglaamoen

Brukt til eiendomskjøp

I 2020 valgte fellesrådet likevel å bruke én million av gavemidlene til å kjøpe det som tidligere var Misjonshuset i Trysil fra Misjonskirken, og senere er også ytterligere 500.000 kroner gitt til stiftelsen som eier og driver bygget, til oppussing og å dekke utgifter til driften.

Fellesrådet søkte i forbindelse med eiendomskjøpet råd fra advokaten som var bostyrer for testamentet, for å avklare om en slik bruk var i tråd med intensjonen. Det mente advokaten at det var.

– Man kan stille spørsmål på en slik måte at man får de svarene man vil ha, konstaterer menighetsrådsleder Fuglaamoen.

LEDER: Ole Martin Norderhaug er leder av Trysil kirkelige fellesråd. Han mener gavemidlene er brukt i tråd med hensikten. (Privat)

Fellesrådsleder Norderhaug avviser at hensikten var å omgå formålet med gaven:

– Jeg er enig i at formuleringen i testamentet er tydelig på at det er Trysil kirke som skal tilgodeses, og det var jo nettopp derfor vi kontaktet bobestyrer og spurte om dette kjøpet kunne falle innenfor intensjonen med gaven.

Han påpeker at et enstemmig fellesråd – inkludert representanten fra Trysil menighet – gikk inn for å kjøpe Misjonshuset.

– Hensikten er å fylle det med kirkelig og kulturell aktivitet, slik at dette kan bli et Kirkens hus i Trysil og understøtte aktiviteten i Trysil kirke.

Jeg er enig i at at formuleringen i testamentet er tydelig på at det er Trysil kirke som skal tilgodeses

Advokatmat

Striden har nå tilspisset seg så kraftig at Trysil menighetsråd har engasjert advokat.

– Det er helt tragisk at vi må ty til advokathjelp for å komme gjennom hos fellesrådet. Vi står og stanger i veggen og blir ikke hørt, sier Else Jorunn Fuglaamoen.

– Jeg registrerer at Trysil menighetsråd nå ønsker å få omgjort dette kjøpet og få pengene tilbake, men det kan vi ikke se at det er mulig å få til

De 500.000 kronene som ble gitt i gave til stiftelsen, har fellesrådet imidlertid medgitt at er i strid med intensjonen til gaven, og Norderhaug sier til Vårt Land at man nå ser på muligheten for å kompensere disse midlene. Fellesrådet har bedt Trysil kirke om en liste over behov som resten av gavemidlene kan brukes på, og fordi kirken er listeført har man avtalt besøk fra Riksantikvaren for å vurdere de innmeldte behovene.