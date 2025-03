Norges Kristne Råd (NKR) er en tverrkirkelig paraplyorganisasjon som representerer et vidt spenn i Kristen-Norge. Likevel holdes store kristen-aktører som Normisjon, Misjonssambandet (NLM) og Indremisjonsforbundet (ImF) utenfor. De er nemlig organisasjoner.

Ifølge vedtektene til NKR kan bare «kristne kirker og trossamfunn» søke om medlemskap i paraplyorganisasjonen.

De siste årene har imidlertid de nevnte organisasjonene utviklet seg i en retning som gjør det naturlig å åpne for medlemskap i NKR:

– Organisasjonene har fått større fokus på menighetsarbeid, og de har også etablert egne trossamfunn. I NKR vil vi prøve å møte endringene som skjer i terrenget, uttalte Henrik Erhard Hermansen, generalsekretær i NKR, til Vårt Land tidligere denne uken.

Torsdag tok generalforsamlingen til NKR stilling til om de skal endre vedtektene slik at at «organisasjoner med menighetsvirksomhet» kan bli medlemmer.

Det ble stort flertall for å åpne opp for misjonsgigantene.

Det var 55 stemmeberettigede til stede. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall.

BESLUTNING: Skal Indremisjonsforbundet, Normisjon og Misjonssambandet få søke om medlemsskap i Norges Kristne Råd (NKR)? Det har generalforsamlingen til NKR tatt stilling til. På bildet vises misjonsgeneralene Runar Landro (f.v.), Kjetil Vestel Haga og Gunnar Bråthen. (Matilde Solsvik/Caroline Teinum Gilje)

Positiv til forslag

Tidligere denne uken uttalte generalsekretær i Normisjon, Kjetil Vestel Haga, til Vårt Land at han synes det er gledelig at NKR skulle vurdere å endre vedtektene på dette punktet.

– Dette representerer en synliggjøring og anerkjennelse av det omfattende menighetsarbeidet som har blitt etablert de siste årene innenfor organisasjoner som NLM, ImF og Normisjon, sa han.

Han påpekte at det vil være naturlig for Normisjon å drøfte muligheten for medlemskap med de nevnte organisasjonene før de trekker noen konklusjoner.

– Beslutningen om en eventuell søknad fra Normisjon om medlemskap eller observatørstatus i Norges kristne råd vil måtte tas av Landsstyret i Normisjon, opplyste han.

Generalforsamlingen til Norges Kristne Råd avholdes 26.-27. mars på Quality Residence Hotel i Sandnes i Rogaland.

---

Norges Kristne Råd

En økumenisk organisasjon som består av 24 medlemskirker fra ulike retninger og konfesjoner.

NKR definerer økumenikk som «kristne kirkers arbeid for å gjøre synlig enheten mellom kristne.» Rådet legger til rette for at kristne kirker og trossamfunn møtes for å bygge gjensidig forståelse og respekt, og for samhandling i kirke og samfunn.

Rådet ble opprettet i desember 1992. Den gang var syv kirker med: Den norske kirke, Metodistkirken, Baptistsamfunnet, Misjonsforbundet og Den katolske kirke. I løpet av oppstartsfasen ble også Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Frelsesarmeen med.

I 2006 ble fusjonerte NKR med Norges Frikirkeråd.

Kilde: Jubileumshefte ved Norges Kristne Råds 30-årsjubileum/Per Eriksen

---