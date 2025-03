– Det er svært positivt og gledelig at det nå foreligger et forslag om å åpne Norges Kristne Råd for organisasjoner med menighetsnettverk, sier Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon.

Norges Kristne Råd (NKR) er en tverrkirkelig paraplyorganisasjon som representerer et vidt spenn i Kristen-Norge. Både Den norske kirke, Pinsebevegelsen i Norge, Baptistkirken Norge og Brunstad Christian Church er blant de 24 medlemssamfunnene som er med.

Men flere store kristen-aktører som Normisjon, Misjonssambandet (NLM) og Indremisjonsforbundet (ImF) har i dag ikke mulighet til å søke om medlemskap. Årsaken er at de er organisasjoner. I vedtektene til NKR heter det at bare «kristne kirker og trossamfunn» kan bli medlem i paraplyorganisasjonen.

Det kan det bli en endring på. Denne uken samles medlemmene i NKR til generalforsamling i Sandnes i Rogaland. En av sakene de skal ta stilling til, er om kristne organisasjoner med tilknyttet menighetsvirksomhet skal få mulighet til å søke om medlemskap.

POSITIV: – Dette representerer en synliggjøring og anerkjennelse av det omfattende menighetsarbeidet som har blitt etablert de siste årene innenfor organisasjoner som NLM, ImF og Normisjon, sier Kjetil Vestel-Haga, generalsekretær i Normisjon. (Caroline Teinum Gilje)

– En stor fordel begge veier

Generalsekretær i NKR, Henrik Erhard Hermansen, forteller at organisasjonene de siste årene har utviklet seg i en retning som gjør det naturlig å åpne for medlemskap:

– Organisasjonene har fått større fokus på menighetsarbeid, og de har også etablert egne trossamfunn. I NKR vil vi prøve å møte endringene som skjer i terrenget, sier Hermansen.

– Er det organisasjonene som har etterspurt medlemskap i NKR?

– Jeg kan ikke tale på vegne av dem, men mitt inntrykk er at det er aktuelt for flere av dem. Jeg ser også at nasjonale kirker og økumeniske råd i andre land har større åpning for det, sier generalsekretæren.

– Hvilke fordeler er det for organisasjonene å være medlem av NKR?

– Jeg mener det er en stor fordel begge veier. For NKR er det viktig at vi representerer bredden i Kirke-Norge. Da trenger vi også disse. For oss utgjør de et viktig bidrag inn i det store fellesskapet. Organisasjonene tror jeg på sin side vil oppleve at NKR er et godt fellesskap å være en del av.

For eksempel vil NKR kunne være et talerør for dem inn mot det offentlige, påpeker Hermansen.

– Det så vi under pandemien. Da var det flere av organisasjonene som ikke hadde kapasitet til å orientere seg og ha en direkte dialogen med myndighetene. Da fikk vi spørsmålet om de kunne benytte seg av den veiledning og informasjon som vi besatt og betjente våre medlemmer med, forteller Hermansen.

SKAL TA STILLING: Generalsekretær i NKR, Henrik Erhard Hermansen, forteller at misjonsorganisasjonene de siste årene har utviklet seg i en retning som gjør det naturlig å åpne for medlemskap. (Herman Frantzen)

I Misjonssambandet har medlemskap i NKR ikke vært et tema, opplyser generalsekretær Gunnar Bråthen til Vårt Land. (Matilde Solsvik)

– En anerkjennelse

At NKR skal vurdere å endre vedtektene på dette punktet, synes altså Normisjon-general Kjetil Vestel Haga er gledelig.

– Dette representerer en synliggjøring og anerkjennelse av det omfattende menighetsarbeidet som har blitt etablert de siste årene innenfor organisasjoner som NLM, ImF og Normisjon, sier han.

Han påpeker at det vil være naturlig for Normisjon å drøfte muligheten for medlemskap med de nevnte organisasjonene før de trekker noen konklusjoner.

– Beslutningen om en eventuell søknad fra Normisjon om medlemskap eller observatørstatus i Norges kristne råd vil måtte tas av Landsstyret i Normisjon, opplyser han.

I Misjonssambandet har medlemskap i NKR ikke vært et tema, opplyser generalsekretær Gunnar Bråthen til Vårt Land.

– Vi får gjøre en vurdering på det hvis det blir aktuelt, sier Gunnar Bråthen, generalsekretær i Misjonssambandet.

Runar Landro, leder i ImF, kommenterer saken slik:

– Dette er en sak som ikke har vært diskutert internt i ImF. Skulle det åpnes for at misjonsbevegelser/nettverk kan bli medlemmer, får vi ta stilling til det når den tid kommer, sier han.

Runar Landro er leder i Indremisjonsforbundet. (Matilde Solsvik)

Norges Kristne Råd (NKR)

En økumenisk organisasjon som består av 24 medlemskirker fra ulike retninger og konfesjoner.

NKR definerer økumenikk som «kristne kirkers arbeid for å gjøre synlig enheten mellom kristne.» Rådet legger til rette for at kristne kirker og trossamfunn møtes for å bygge gjensidig forståelse og respekt, og for samhandling i kirke og samfunn.

Rådet ble opprettet i desember 1992. Den gang var syv kirker med: Den norske kirke, Metodistkirken, Baptistsamfunnet, Misjonsforbundet og Den katolske kirke. I løpet av oppstartsfasen ble også Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Frelsesarmeen med.

I 2006 ble fusjonerte NKR med Norges Frikirkeråd.

Kilde: Jubileumshefte ved Norges Kristne Råds 30-årsjubileum/Per Eriksen

