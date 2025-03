Nå er det avgjort: Åpner for at kvinner kan vie brudepar

Til nå har kun menn fått lov til å vie brudepar i trossamfunnet til Indremisjonsforbundet (ImF). Nylig ble det kjent at ImF-styret åpner for at kvinner kan få en slik rolle, men det er styret i trossamfunnet som har det endelige ordet i saken.

De har nå tatt stilling i saken og sier seg enig med ImF-styret.

«Styret i ImF Trossamfunn vedtar at kvinner med nødvendig tillit i organisasjonen, kan være vigslere i ImF Trossamfunn», heter det i vedtaket.

Det melder Sambåndet tirsdag.

Anja Ulveseth Heggen er styreleder i trossamfunnet.

– Det er fint at vedtaket nå er gjort, og at det også allerede er tre kvinner som vil søke om vigselsrett, seier hun til Sambåndet.

Ingen endring i tjenestedeling

Ti personer er i dag godkjente som vigslere i ImF Trossamfunn. At samtlige vigslere er menn er ikke tilfeldig: Trossamfunnet mener rett og slett at norsk lovgivning har blitt en likestillingsbrems for dem, har Vårt Land tidligere skrevet.

ImF har riktignok et konservativt syn på kvinner og menns roller i menigheten, og mener det er bibelske grunner til at kun menn kan være forstandere og sitte i eldsteråd.

Men ikke alle er enige i at det er teologisk belegg for at bare det ene kjønnet kan vie brudepar. En av dem er daværende generalsekretær i ImF, Erik Furnes. I 2021 varslet han at organisasjonen vil vurdere å åpne funksjonen for både menn og kvinner.

Leder i ImF, Runar Landro, har til Vårt Land presisert at det nye vedtaket ikke skal ses som en forandring i tjenestedelingen mellom menn og kvinner.

– Vi har kun forholdt oss til oppgaven å vie, og ser ikke dette som en del av den tilsynsbaserte tjenesten, sa han til avisen da ImF-styret fattet sitt vedtak 8. mars i år.

Delt i saken

Grunnen til at trossamfunnet til ImF har vært tilbakeholdne med å slippe til kvinner i vigselsrollen, har tidligere generalsekretær Erik Furnes forklart ved å vise til en endring i lovverket.

I lovteksten som de tidigere har forholdt seg til, er benevnelsen «forstandere» blitt brukt om personer som kan ha vigselsrett i trossamfunnene. I ImF er det altså kun menn som kan være forstandere. Dermed har trossamfunnet til ImF sett seg nødt til å si nei til kvinnelige vigslere.

Men med den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar 2021, ble det foretatt en språklig endring i lovparagrafen. Ordet «forstandere» ble byttet ut med ordet «vigslere». Dermed har trossamfunnet vært nødt til å ta en teologisk vurdering på om de kan stå inne for dagens praksis.