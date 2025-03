Den tidligere pinselederen og pastoren Daniel Alm var mandag denne uken ferdig i retten i Sverige. Han har gått til søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver Västerås Pingst for det han mener er en urettmessig oppsigelse.

Alm var fram til 2023 nasjonal leder for Pingst, den svenske Pinsebevegelsen, men gikk av etter å ha innrømmet å ha innledet seksuelle relasjoner til to kvinnelige medlemmer i menigheten. Kvinnene varslet om maktmisbruk og seksuell trakassering i forkant av oppsigelsen.

Alm fortsatte som pastor i Västerås Pingst i en periode, men ble våren 2024 sagt opp. I en uttalelse som ble lest opp for menigheten ble det sagt at Alms handlinger «ikke er forenlige med det vi kan forvente av en pastor og åndelig leder», ifølge svenske Dagen.

Eks-pastoren mente på sin side at menigheten manglet rettslig grunnlag for oppsigelsen, og valgte i juni 2024 å saksøke sin tidligere arbeidsgiver med krav om å få tilbake stillingen.

Terapeut: Mye som tyder på manipulasjon

Forrige uke forklarte de to kvinnene som varslet mot Alm seg i retten. Den første kvinnen fortalte om intime hendelser mellom henne og Alm, og at hun skal ha kjent seg presset av pastoren.

Den andre kvinnen fortalte at hun og Alm hadde vært fysiske sammen flere ganger, blant annet på kristne konferanser, reiser og hotellrom. Hendelsene skal ha sammenfalt med en periode da kvinnen gjennomgikk alvorlige traumer.

Utspørringen av den andre kvinnen fortsatte mandag denne uken, skriver svenske Dagen.

Hun ble krysseksaminert av Alms advokat Nina Karlström etter hun fullførte sin forklaring om hendelsene som har funnet sted mellom henne og Alm.

Kvinnen forklarte at seksuelle handlinger fant sted flere ganger, selv om hun gjentatte ganger sa at det måtte avsluttes. Hendelsene ga henne sterk angst:

«Jeg følte både frykt, forvirring, varme følelser, jeg syntes synd på ham og lurte på hva som var hva. Alt skjedde samtidig, noe som var veldig vanskelig», sa hun i retten i følge den svenske avisen.

Også kvinnens terapeut vitnet i rettssaken, og bekreftet opplysningene kvinnen delte med retten. Terapeuten konkluderte med at det er mye i deres relasjon som tyder på manipulasjon, og ba retten vurdere maktforholdet mellom Alm og kvinnen.

Brast i gråt

Alm ble igjen utspurt om relasjonene om kvinnene, og snakker denne gangen mer åpent om seksuelle handlinger og intime detaljer enn tidligere.

Han mener selv det ikke var han som tok initiativet til de seksuelle forholdene, selv om han innrømmer å ha vært en del av det. Han benekter enkelte konkrete situasjoner, og innrømmer at han var sterkt forelsket ved ett tilfelle.

Alm brast i gråt da han skulle fortelle sin versjon av saken.

«Jeg har prøvd å vente med dette. Men å leve med å bli fremstilt som overgriper, noe som ikke er sant, jeg vet ikke hva det sier om kirken og respekten for at det kan finnes to sider i denne saken», sa han i retten ifølge avisen.

Viser til kristen etikk

I sin sluttprosedyre hevdet Alms advokat at at motparten ikke har klart å bevise seksuell trakassering eller krenkende behandling utenfor rimelig tvil. Hun mener det ikke finnes juridisk grunnlag for oppsigelsen, og at oppsigelsen derfor bør kjennes ugyldig.

Sven Rosqvist, som representerer Västerås Pingst, mener på sin side at saken handler om tillit til øverste leder. Han mener at Alm har hatt makt og tillit som han har utnyttet overfor de to kvinnene.

Rosqvist viser til kristen etikk, og at en «menighetsleder skal være hevet over enhver kritikk». Tilliten til Alm er svekket både i menigheten og i samfunnet, hevder han.

Dommen i saken skal være klar 7. april klokken 11.