Blir misjonsansvarlig i ImFs ledergruppe

Rifsgård (42) kommer fra Misjonssambandet og begynner i stillingen til høsten, melder ImF-bladet Sambåndet på nett.

Med denne ansettelsen er to av tre stillinger i den nye ledergruppa nå besatt. I fjor ble Kamilla Furnes Hauge ansatt som administrasjonsleder i halv stilling i ImF. Hun har i tillegg en halv stilling som administrasjonsleder for barne- og ungdomsarbeidet Awana Norge som er en avdeling i ImF.

Ny general

For kort tid siden lyste Indremisjonsforbundet ut topplederstillingen under benevnelsen generalsekretær, med søknadsfrist 12. mars. Noen ansettelse har så langt ikke funnet sted, men etter det Kristelig Pressekontor erfarer, er det ønskelig at den nye generalsekretæren skal være på plass innen ImFs generalforsamling i september. Skjer det, kan en komplett ledergruppe presenteres der.

De siste par åra har Runar Landro og Anja Ulveseth Heggen, som en foreløpig ordning, delt topplederfunksjonen mellom seg som henholdsvis ImF-leder og daglig leder, sistnevnte med mest vekt på administrative oppgaver.

Misjonsmann

– Det var en prosess med samtaler, og den ledet fram til at jeg ble oppfordret til å søke, sier Rifsgård ifølge sambåndet.no om at han nå blir en del av ImF-ledelsen.

Han går inn i en halv stilling i ImF og kan derfor fortsette i stillingen som pastor på Frekhaug bedehus som han har hatt siden 2018.

Rifsgård har imidlertid sagt opp en deltidsstilling i Norsk Luthersk Misjonssamband som konsulent for Use Your Talents, en virksomhet som handler om hvordan menigheter kan utgjøre en forskjell i sitt lokalmiljø.

Den kommende misjonslederen er en erfaren misjonsmann. Han har selv vært misjonær for NLM i Indonesia i flere perioder, sist fra 2022 til -24.

Om bakgrunnen for at han går inn i stillingen sier han:

– Mens jeg var i Indonesia sist, opplevde jeg å få en tydelig tiltale om at jeg skulle gjøre noe i ImF. Jeg tenkte at «det vil jeg gjerne, men hva?».

På det tidspunktet var det ingen passende stillinger som Rifsgård kjente til og som kunne kombineres med å fortsette som pastor på Frekhaug. Men få dager senere ble han oppmerksom på utlysningen av den nyopprettede misjonslederstillingen og teksten som sa at det var ønskelig «…at misjonsleder kan kombinere stillingen med en lokal tjeneste, gjerne som pastor/menighetsutvikler eller ansvarlig for lokal nyplanting».

Det passet som hånd i hanske, og dermed blir det delvis jobbskifte for Rifsgård om ikke så lenge.

– Det har gått opp for meg at det er en tydelig ledelse i det, sier Rifsgård som blant annet har en bachelorgrad i teologi og misjon fra Fjellhaug.

KPK