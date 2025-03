– Det er fint å være i gang, sa Misjonskirken Flekkefjord sin nye prest, Per Bradley til Norge IDAG.

Over 150 medlemmer hadde møtt opp søndag til gudstjeneste i sørlandsbyen.

Utmeldelse

I fjor meldte flertallet av medlemmene i Flekkefjord metodistkirke seg ut, etter en splittelse knyttet til spørsmålet om inkludering LHBTQ+-personer.

Utmeldte medlemmer gikk sammen og startet Misjonskirken Flekkefjord. Frelsesarmeen deler lokalene sine med den nye menigheten, rett ved siden av lokalene til Metodistkirken. Det er Bradley takknemlig for. Bradley forteller til Norge IDAG at de per dags dato har 160 medlemmer, i alle aldre.

Lørdag var det åpningsfest. Der var generalsekretær i Misjonskirken Norge, Siri Iversen hovedtaler.

Under gudstjenesten søndag tok menighetsrådgiver Stein Bjørkholt ordet:

– Dette er en merkedag i Flekkefjord og Misjonskirken Flekkefjord, sa han ifølge Norge IDAG.