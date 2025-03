Vil ta opp kritikk av debattkultur når Åpen folkekirke samles

– Vi skal ikke være redde for å diskutere så fillene fyker. Det håper jeg folk kan ha frimodighet til å gjøre også i Åpen Folkekirke, sier Tove Karoline Knutsen i Åpen folkekirke (ÅF) i Nord-Hålogaland.

Vårt Land kunne denne uken publisere et større intervju med Inga Dekko som har representert ÅF på Kirkemøtet og i sitt lokale bispedømmeråd. I intervjuet tar hun et oppgjør med det hun oppfatter som lav takhøyde, lite rom for uenighet og utstrakt bruk av «partipisk» i ÅF, og kan fortelle at hun i fjor meldte seg ut av den kirkepolitiske organisasjonen.

– Det ble en slik ting som gnagde og gnagde. Det ble alltid brukt en eller annen hersketeknikk som gjorde at jeg lenge før og lenge etter møtene gikk og kjente det i kroppen, rett og slett. Det er helt sykt, fortalte Dekko til avisen.

Knutsen synes det er «veldig leit» at Dekko har meldt seg ut, og er tydelig på at Dekkos historie må tas på alvor.

– Hun har vært en av de mange dyktige unge folkene som vi har i ÅF, som jeg for min del har satt veldig pris på . De er dyktige, de er taleføre, de er engasjerte – og de er utrolig viktige for det arbeidet vi gjør, sier hun.

Vil løfte saken på landsmøtet

Knutsen synes også det er leit at Dekko har opplevd at det ikke har vært rom for å ha ulike syn i enkelte saker.

– Selv har jeg ikke opplevd det sånn, men vi må ta på det største alvor at noen kan oppleve det på den måten, sier Knutsen.

Hun vil derfor løfte fram Dekkos erfaringer når Åpen folkekirke avholder sitt landsmøte i Drammen denne helgen.

– Vi må ta en gjennomgang av debattkulturen og få synspunkter på hvordan det er. Jeg håper hun kan finne tilbake til oss og at vi kan lære av det hun har opplevd, sier Knutsen.

UT AV ÅF: Inga Dekko opplevde at gapet mellom liv og lære ble for stort i Åpen folkekirke. (Ole Martin Wold)

Mener det skal være høyt under taket

Hun påpeker samtidig at det er store ulikheter mellom å være i et politisk parti og være i en kirkepolitisk organisasjon som ÅF.

– Men det er også noen likheter. Når vi stiller som kandidater og ber om kirkemedlemmenes tillit til å gå inn i verv i kirka, så skal kirkemedlemmene vite hvem vi er, hva vi står for og hvordan vi vil gjøre kirkas budskap levende for folk i dag. Det er derfor ÅF finnes, for vi er en sammenslutning av folk som har noen felles verdier som vi vil bringe inn i arbeidet i kirka, sier Knutsen, som selv kommer fra politikken og blant annet har sittet på Stortinget.

Samtidig mener hun det skal være «veldig høyt under taket» for å mene ulike ting, men påpeker at det er forskjell på saker:

– Kirkefader Augustin påpekte at man skal ha «fasthet i det sentrale, romslighet i det perifere og kjærlighet i alt.» Det tenker jeg er en god overskrift også for det vi skal jobbe med i ÅF. Det er noen grunnsteiner som vi er forpliktet på, og som vi har lovet kirkemedlemmene å jobbe for, men så kan vi ha ulike syn og stemme ulikt på saker «i det perifere».

LEIT: Leder i Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen sier det er leit å høre om Dekkos opplevelser. – Vi i ledelsen kjenner oss ikke igjen i beskrivelsene, men tar selvsagt erfaringene hennes på alvor, sier han. (Erlend Berge)

– Tar erfaringene hennes på alvor

Leder i Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen uttalte tidligere denne uken at det er leit å høre om Dekkos opplevelser.

– Først og fremst er det trist at Dekko sier hun har opplevd det vanskelig å vise uenighet i Åpen folkekirke. Vi i ledelsen kjenner oss ikke igjen i beskrivelsene, men tar selvsagt erfaringene hennes på alvor. Vi er avhengig av at alle sier det de mener og bidrar til å skape et fellesskap med stor takhøyde. For å være troverdig må Åpen folkekirke gå i front som et åpent og inkluderende fellesskap, sa han.

Vårt Land ba ham også kommentere beskrivelsene av at det i Åpen folkekirke er utstrakt bruk av «partipisk». Til dette sa han at det er enkelte saker hvor medlemmene er forpliktet på å stemme i tråd med programmet, og andre saker hvor de kan stemme etter egen overbevisning.

Men han la ikke skjul på at det i saker med stort engasjement kan bli et visst press om å stemme på en viss måte.

– Mange av oss opplevde for eksempel prosessen med å lande et vedtak om kirkelig organisering som utfordrende. Der opplevde noen press til å føye seg, men jeg var hele tiden tydelig på at det måtte være takhøyde for å være uenige. Det er bare slik vi finner løsninger som kan funke for flest mulig, sa Sandaker-Nielsen.