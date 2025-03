Mener Dagen-redaktøren skaper splid blant kristenfolket

– Selbekk er uredelig i sin omtale av Trump, sier Truls Olufsen-Mehus til Vårt Land.

Den konservative kristen-profilen er for mange kjent som tidligere KrF-politiker. I 2024 brøt han med partiet og meldte senere samme år overgang til partiet Konservativt. I tillegg sitter han i Nord-Hålogaland bispedømmeråd og er prosjektleder i organisasjonen Kristent ressurssenter.

Olufsen-Mehus reagerer på uttalelsene som redaktør Vebjørn Selbekk i den kristenkonservative avisen Dagen ga til VG i forrige måned. I et stort intervju kom nemlig Selbekk med en advarsel til sine egne:

– Det er for mange kristne som drikker fra Trump sin giftpakke. Vend om, før det er for sent, sa Selbekk til VG.

Olufsen-Mehus kaller Selbekks utspill et «enten eller-utspill», og mener det har ført til en splittelse i kristne miljøer:

– Du er ikke rettroende ifølge Selbekk fordi du drikker gift, og da har du mistet vett og forstand. Enten er du fornuftig eller så er du i den «andre» båsen. Det har jeg ikke sansen for.

Ekstraordinært landsmøte i KrF RISIKO: Tidligere KrF-politikker Truls Olufsen-Mehus mener det å snakke om fred har en sosial kostnad. (Erlend Berge)

Dagen har mistet abonnenter

– Jeg har aldri uttalt meg om kristentroen til Trump eller hans støttespillere. Vi skal ikke fradømme folk troa, det er bra at folk tror, kontrer Vebjørn Selbekk til Vårt Land.

– Men dette handler om at selv om de er kristne så skal vi ikke ta det de sier for god fisk. Jeg har uttalt meg om hans politikk og at det i Norge er uforholdsmessig mange av Trump-supporterne som er kristne.

Ifølge Selbekk har det det ikke stått på antallet tilbakemeldinger etter intervjuet i VG:

– Folk takker meg for å ta å bladet fra munnen. Og det er mennesker som er fortvilet over at Trump-støtten har splittet familier og vennskap. Folk mener det var et nødvendig oppgjør, sier han.

Men ikke alle er fornøyd med redaktørens klare tale om Trump:

– Det har vært mye motbør også. Folk er skuffa, og sier jeg ikke lenger er en god kristen som ser hvor fantastisk Trump er, sier Selbekk.

– Ifølge noen er jeg en idiot som er fradømt all form for intellektuell kapasitet. Også går noe på at jeg er korrupt og sa det jeg sa for å beholde pressestøtten og plassen i det «gode selskap».

– Har Dagen mistet lesere på grunn av uttalelsene dine?

– Ja, sånn er det alltid her hos oss. Folk er meningssterke. Så det kommer alltid noen oppsigelser når man tar stilling i spørsmål.

– Var du bekymret for at du med din uttalelse i VG ville skyve lesere fra Dagen?

– Jeg har vært kritisk til Trump siden 2016. Jeg har aldri støttet han så det er feil at jeg har snudd. Dagen har vært veldig klar på lederplass siden nominasjonsvalget i 2016, sier Selbekk.

SPLITT: Med brede bein står Vebjørn Selbekk stødig i uttalelsene om at kristne ikke må drikke Trump-gift. (Erlend Berge)

Opplever en «splittelse blant kristenfolket»

Olufsen-Mehus er også uenig med Dagen-profilene Vebjørn Selbekk og Espen Ottosen i synet på krigen i Ukraina.

– Det å snakke om fred har blitt politisk ukorrekt, og det har en sosial kostnad og risiko, sier Olufsen-Mehus.

Han mener å se splittelse blant kristenfolket om fredsløsninger for Russland og Ukraina. Selv mener han at å forhandle om fred i Ukraina nå handler om å spare menneskeliv.

– Så får vi kristen-sluggere som Ottosen og Selbekk som sier at det ikke er så enkelt, og at fred ikke nødvendigvis er bra. De sier vi må ha mer krig før fred.

Olufsen-Mehus etterlyser nyanser fra Dagen-profilene:

– Vi har et ulikt syn på om det var en uprovosert invasjon av Putin. De sammenligner han med Hitler og det må nyanseres. Å få fred ved med krig er et tap for alle, og vi må tørre å snakke om fred. Det er for tidlig å bedømme. Jeg tror fortsatt Trump er det beste alternativet for de neste fire årene, sier han.

På sin egen Facebook deler Konservativt-politikeren innlegg rettet mot «kristenfolk» som taler for nettopp dette. Et av innleggene har overskriften: «Kristenfolk virker usikker på hva de skal mene og tro – hva er «rettferdig» og hva er «realistisk» for å få varig fred i Ukraina.»

– Hva mener du med denne overskriften?

– Med det mener jeg med at kristenfolket blir usikre. Jeg vil hjelpe til med å gi dem verktøy for å si hva de faktisk tenker.

Olufsen-Mehus mener Kristen-Norge har virket «lederløst» i møte med vanskelig spørsmål, men advarer samtidig mot å ønske seg en sterk leder:

– Da skyver man ansvaret vekk, og slipper dermed å tenke selv.

Dagen-redaktøren advarer på sin side mot at «gode kristne» sprer russisk propaganda:

– Jeg er urolig for fenomenet man begynner å se i sosiale og alternative medier. Russisk propaganda spres. Zelenskyj omtales som diktator, krigshisser og narkoman, og NATO og Ukraina har skylden. Det ønsker russerne vi skal tro, de vil splitte Vesten. Det ser jeg gode kristne mennesker spre, og det uroer meg.

Etterlyser nyanser

Einar Helgaas, leder for Laget i Bergen og podkastvert i Mannspodden, har tidligere uttalt seg til Vårt Land i hvorfor han tro mange unge menn støtter Donald Trump.

Han tror Selbekk nå får motstand i enkelte kristne miljøer i Norge fordi de deler verdier med kristne Trump-velgere i USA:

– De er opptatt av bibelen og kristne sannheter rundt abort, ekteskap, kjønn osv. Og der gjør Trump veldig mye rett for å vinne den gruppen velgere, sier Helgaas.

Einar Helgaas savner nynaser i debatten rundt USA sin president. (Kjetil Fyllingen)

Men han gir Selbekk «litt rett» i gift-utspillet.

– Man kan ikke ta alt som kommer fra Trump for god fisk. Samtidig ville ikke jeg sagt «giftpakke», fordi jeg mener det er en sammensatt pakke. Det er ingen giftpakke han taler om når han snakker om barnet i mors liv. Heller ikke det han sier om to kjønn, for det sier vitenskapen også.

–Mitt poeng er at vi kan være like nyanserte i møte med Trump som vi er med alt annet. Vi må sortere hva som er bra og ikke. Men å merke hele fyren som en frelser for kristne er jeg ikke enig i, sier Helgaas.

Helgaas mener Selbekk er «på sporet» når han påpeker autoritære trekk hos Trump. Men i likhet med Olufsen Mehus, etterlyser Helgaas fler nyanser i debatten om den kontroversielle presidenten:

– Kan vi ikke alle faktisk prøve å se hva som kommer fra Trump sin kant? Det er både godt og vondt. Det kommer godt og vondt fra menneskets hjerte, det står det i Bibelen. Det kommer mye kraftfullt fra Trump, nesten hver dag, man klarer nesten ikke svelge unna. Men det er en realitet vi må forholde oss til, men da nyansert, sier Helgaas.

Han bekymrer seg for at det er blitt lov å mobbe sine meningsmotstandere offentlig, gjennom sosiale medier:

– Så kanskje hovedpoenget fra meg er å være nyansert.