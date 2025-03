Frosta-legen brukte ofrenes tro mot dem: – Et dobbelt overgrep

– Det er vanskelig å se dette som noe annet enn maktmisbruk og hersketeknikker.

Det sier Anne Louise Skoland, daglig leder i Kirkelig Ressurssenter mot seksuelle overgrep (Vake). Hun har lest reportasjen om Rakel Løvrød som opplevde at Arne Bye, hennes tidligere fastlege, brukte den kristne troen mot henne.

Skoland forteller at hun ble veldig berørt av å lese saken. Nå er hun klar i sin tale på hvilke mekanismer hun mener den voldtektstiltalte legen brukte mot Løvrød og Mette, den andre anonymiserte kvinnen omtalt i reportasjen.

DEN FØRSTE VARSLEREN: Tidligere i vinter har Vårt Land fortalt historien til Rakel Løvrød. Den kristne kvinnen varslet på Frosta-legen i november 2021. Legen svarte med et tilsvarsbrev hvor han gikk til angrep på troen hennes. (Synne Folstad Moen)

– Dette kan se ut som et tilfelle hvor legen prøver å finne noe han kan bruke som en unnskyldning for å plassere skyldet hos offeret. På den måten prøver han å fraskrive seg ansvaret, ved å legge det på den sårbare. I så måte vil jeg si han bruker hennes tro for å skyld- og skambelegge henne.

Arne Bye har blitt forelagt påstandene i denne saken gjennom sin advokat Erling Hjulstad Nilsen. Han har ikke ønsket å kommentere saken.

For å rettferdiggjøre seg selv gjennomfører han et ytterligere maktovergrep — Anne Louise Skoland, daglig leder i stiftelsen Vake

Hva er saken?

Tidligere denne våren publiserte Vårt Land en reportasje om Rakel Løvrød. Hun var den første kvinnen som varslet mot Frosta-legen på høsten i 2021.

Hennes varsel har blitt omtalt som avgjørende for avsløringen av den mye omtalte Frosta-saken. Denne klagen fikk ballen til å rulle.

I Vårt Lands reportasje fortalte den unge kvinnen om hvordan Arne Bye, den tidligere kommuneoverlegen i Frosta kommune, svarte på hennes varsel med å angripe den kristne troen hennes.

Et slikt angrep på troen viste det seg at hun ikke var alene om.

TYDELIG: På spørsmål fra Vårt Land om hvilke mekanismer Arne Bye brukte mot Løvrød og Mette er Skoland tydelig: – Dette er både maktmisbruk og hersketeknikker. (Erlend Berge)

En kjent mekanisme

Å fraskrive seg ansvaret på denne måten er noe Skoland ser at overgripere ofte prøver på. Hun mener det er en metode for å utnytte sårbarhet.

– Alle kan være sårbare i ulike situasjoner i løpet av livet, men en kvinne er vel sjeldent mer sårbar enn når hun ligger i en gynekologstol. For å rettferdiggjøre seg selv blir det et ytterligere maktovergrep fra han ved å finne noe han regner som en unnskyldning for å plassere skylden hos offeret.

Skoland fremhever viktigheten av å se alvoret i denne saken, og poengterer at det mentale og åndelige overgrepet kan gjøre situasjonen enda verre.

– At han i tillegg krenker troen hennes på denne måten, gjør det til et dobbelt overgrep. Og sånn sett gjør han det jo bare enda verre, for troen er noe som kan være veldig sårbart og privat i eget liv, i tillegg til seksualiteten.

En naturlig støttespiller

Som en tverrkirkelig og diakonal stiftelse forteller Skoland at Vake jobber i skjæringspunktet mellom tro og traume. Det har gjort det helt naturlig å koble seg på situasjonen på Frosta.

Hun forteller at stiftelsen ble kontaktet av Den norske kirke (DNK) på Frosta i fjor høst. Siden har Vake vært med på å arrangere to utgaver av «Messe for verdighet» i Frosta kirke. Det er en temagudstjeneste som arrangeres i solidaritet for alle som er berørt av vold og overgrep.

Vårt Land har tidligere omtalt dette arbeidet i en reportasje fra Frosta som skildret hvordan det er å være kirke i en kriserammet bygd.

FROSTA SENTRUM: Det lille tettstedet i Trøndelag har blitt rammet av en av norgeshistoriens største overgrepssaker. I den tøffe tiden har arbeidet som kirka og Vake gjør blitt viktigere enn noen gang. (Synne Folstad Moen)

Å være til stede for enkeltindivider og lokalsamfunn på denne måten anser Skoland som en naturlig del av deres oppdrag.

– Vi jobber for å bistå både ofre og kirker. I denne situasjonen har vi et helt lokalsamfunn som er rammet. Da ønsker vi å skape arenaer hvor folk kan komme som man er, og hvor vi kan være med på å skape himmel over liv.

Ved å arrangere disse messene ønsker Vake å være med på å åpne Guds hus for de utsatte og å peke på deres verdighet, forteller Skoland.

– Ett av målene er å peke på menneskets verdighet som en gudegitt gave som de uavhengig eier. Vi møter jevnlig mennesker som opplever at dette er noe overgriperen har prøvd å ta fra dem. Da ønsker vi å hjelpe dem med å ta den tilbake.

Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep (Vake)

Vake - Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep, er et kirkelig tilbud til alle over 18 år som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep og vold.

Det er en selvstendig tverrkirkelig diakonal stiftelse som ble etablert i 1996 og holder til i Oslo.

Den ble stiftet for å markere at kirken tok seksuelle overgrep, krenkelser og vold på alvor, og ikke lenger kunne tie.

Stiftelsens representantskap består av representanter fra Norges KFUK-KFUM, Blå Kors Norge, Kirkerådet for Den norske kirke og Norges kristne råd.

Senteret tilbyr undervisning, gir råd i håndtering av overgrepssaker og jobber for å gjøre kirkelige miljøer bedre forberedt på å møte og romme mennesker med overgrepserfaringer.

Kilde: Dinutvei.no

Går hånd i hånd

For Skoland er det viktig å få frem at det varierer hvordan og hvorvidt troen rammes, når man opplever et traume på denne måten. Noen synes det blir vanskelig å tro på Gud, andre finner trøst i troen.

Hun ønsker derfor ikke å konkludere med hva folk generelt trenger i en situasjon som denne. En av Vakes viktigste oppgaver er heller å få frem hvordan det åndelige og fysiske ofte går hånd i hånd.

– Vi jobber for å skape åpenhet rundt slike traumer og at dimensjonen med tro blir tatt på alvor i alle deler av helsevesenet. For å få til det tror jeg det er viktig å se det åndelige og eksistensielle som en viktig og naturlig del av mennesket.