Slutter i Norges Kristne Råd

36-åringen har hatt denne stillingen de siste fem årene, men bytter nå arbeidsgiver.

Øystese går over påske inn i en stilling som journalist i Norsk Luthersk Misjonssambands hovedorgan, Utsyn, og får fast plass ved Misjonssambandets regionkontor i Bergen.

Øystese har lang erfaring med å produsere innhold både for digitale og trykte medier. Han har bakgrunn som profesjonell fotograf, med utdanning blant annet fra USA, skriver Utsyn.

Til KPK forteller han at jobbskiftet ikke skyldes mistrivsel, men at det ikke fungerer så godt å pendle til Oslo annenhver uke når man er nygift.

Utsyn er ellers i en fase med flere utskiftninger i staben. Redaksjonsleder Anders Artmark Aanensen gikk nylig over til Dagen for å jobbe som journalist der, mens redaktør Torbjørn Bjorvatn av helsemessige grunner slutter ved utgangen av mars, bare fem måneder etter at han gikk inn i denne rollen. Stillingen som redaktør i Utsyn er derfor lyst ut.

Omtrent samtidig med disse endringene overtar Victoria Bø som leder for Misjonssambandets kommunikasjonsavdeling. Hun har en fortid blant annet som redaksjonsleder for Utsyn og bakgrunn fra Lunde forlag. Hun er forfatter og har skrevet flere romaner og andre bøker. Bø kommer fra stillingen som forlagsredaktør i Iko-forlaget og var før dette kommunikasjons- og markedsleder i Normisjon.