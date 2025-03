– Sinnssykt viktig at vi møter hverandre i ulikhet med undring og nysgjerrighet

– I år har det vært rekordbesøk i Skepsisuken i Bergen, Oslo og Ås. Så det er definitivt noen bevegelser ute og går i Norge, sier Karl-Johan Kjøde, avtroppende leder i Laget NKSS, til Vårt Land.

Vårt Land var til stede i Bergen i februar da Laget NKSS og Navigatørene arrangerte den årlige Skepsisuken, som har som formål å forsvare den kristne troen, men også å skape dialog. Denne uka satte Lagets lokallag i Oslo opp stand på Fredrikkeplassen for å markere Skepsisuken 2025.

I Skepsisuken går de i team rundt på universitetet og høyskolene med spørreundersøkelser om de store spørsmålene i livet.

Nå er undersøkelsen fra Bergen klar. Den byr på flere interessante funn:

Én av ti studenter sier at en mer ustabil verden har gjort dem mer gudssøkende.

Halvparten av studentene sier at en mer ustabil verden har gjort de mer redd for hva framtiden bringer.

Interessen for å snakke om tro og livssyn er omtrent like stor blant sekulære som den er blant religiøse studenter.

Undersøkelsen har 407 respondenter, med en overvekt av kvinner (se faktabokser om utvalg nederst i saken).

SKEPSISUKEN: I løpet av Skepsisuken i Bergen meldte 90 studenter sin interesse for Alpha-kurs, et introduksjonskurs i kristen tro i regi av Laget og Navigatørene. (Matilde Solsvik)

En mer ustabil verden?

Har befolkningen i Norge blitt mer troende som følger av en mer urolig verden? Ulike varianter av denne teorien har blitt presentert i Vårt Lands spalter siden Russlands fullskala-invasjon av Ukraina i 2022. Sist av Kirkerådsleder Harald Hegstad, som nylig kunne melde at om innmeldingsrekord i Den norske kirke i personer i aldersgruppen 25–34 år.

– Vi spør oss om det kan være at flere søker til steder der de kan finne håp og dypere mening i tider der verden oppleves utrygg, sa Hegstad.

I Skepsisuken-undersøkelsen ble respondentene spurt hvordan det har påvirket dem at «verden har på ulike måter blitt mer ustabil med kriger, miljøkrise, forverret økonomi og mer».

Halvparten svarer at det har gjort dem mer redd for hva framtiden bringer.

Én av ti svarer at det har gjort dem mer søkende etter Gud.

Femten prosent svarer at det har gjort dem mer åpen for samtaler om eksistensielle spørsmål.

– Det er helt naturlig at når vi opplever tap av trygghet, så blir vi mer eksistensielt orienterte. Det er sunt at vi blir det, selv om det så klart ikke er bra at verden er mer utrygg, sier Karl-Johan Kjøde.

---

Skepsisuken

Arrangement av Laget NKSS og Navigatørane

Arrangeres i studentbyene hvert år

Fokuserer på trosforsvar, tro og tanke.

Har som mål å skape dialog om de store spørsmålene, men med et tydelig kristent budskap.

---

PRISVINNERE: I 2024 vant Laget Vårt Lands Petter Dass-pris for deres konsept «Grill en kristen». (Erlend Berge)

– En sterk kontrast

40 prosent av studentene i gruppene ateister, livssynshumanister og agnostikere svarer at de ønsker fellesskap hvor man kan snakke om tro og livssyn.

– Det er nesten like stor interesse for å snakke om tro og livssyn blant sekulære som blant religiøse. Det står i kontrast til studentundersøkelsene vi har blant kristne. Der sier de jo at den største hindringen for dem i å snakke om tro med andre er at de tror andre ikke er interesserte i å høre om det, forklarer Kjøde.

– Folk er ikke så vant til å snakke om tro og å møte folk som tror noe annet enn dem. Dette skaper en unødvendig hjelpeløs situasjon, sier Laget-lederen, og legger til:

– Dette viser jo at det er sinnssykt viktig at vi møter hverandre i ulikhet med undring og nysgjerrighet, snarere enn polarisering og fremmedgjøring.

---

Har du noen spesifikke livssyn/verdier du baserer livet ditt på?

Ateisme: 112 (29,87 prosent)

Kristendom: 103 (27,47 prosent)

Agnostiker: 73 (19,47 prosent)

Livssynshumanisme (sekulær humanisme): 46 (12,27 prosent)

Islam: 14 (3,73 prosent)

Buddhisme: 5 (1,33 prosent)

Jødedom: 4 (1,07 prosent)

Hinduisme: 4 (1,07 prosent)

---

---

Kjønnsfordeling

Kvinner: 251 (64,19 prosent)

Menn: 133 (34,02 prosent)

Ønsker ikke å oppgi: 7 (1,79 prosent)

Totalt: 391

---

---

Alder

18-20 år: 82 (21,24 prosent)

21-22 år: 159 (41,19 prosent)

23-24 år: 84 (21,76 prosent)

25-29 år: 45 (11,66 prosent)

30+: 16 (4,15 prosent)

Totalt: 386.

---