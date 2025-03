Får tilbake presterettighetene

Ellen Jakobsson, som i fjor ble den første presten i Svenska kyrkan som var blitt fratatt prestetittel og yrkesrettigheter på bakgrunn av teologisk syn får nå tilbake retten til å virke som prest i kirkesamfunnet. Det melder den svenske avisen Dagen.

Det er klart etter at Svenska kyrkans klagenemnd har behandlet Jakobssons klage og omgjør vedtaket som ble gjort i domkapitlet i Stockholm i mai i fjor.

– Akkurat nå er det deilig at det endelig er over, sier Jakobsson til Dagen.

Hun sier til avisen at hun først og fremst er glad for at hun har vunnet fram med sitt syn og at prosessen er avsluttet. Hun forteller at hun nå trenger å fordøye vedtaket, og at hun ikke vet hva fremtiden vil bringe, skriver Dagen.

Uklarheter om nattverdssyn

Jakobsson fikk i fjor beskjed om at hun ikke lenger fikk virke som prest i Svenska kyrkan med bakgrunn i hennes nattverdssyn. Jakobsson selv stilte seg uforstående til denne avgjørelsen. Vårt Land har tidligere skrevet om Jakobsson og opplevelsen av å bli «avkraget».

I klagenemndens uttalelse heter det at domkapitlet, som er Svenska kyrkans interne domstol, hadde dekning for sitt vedtak om å frata Jakobsson presterettighetene. Årsaken er at det forelå usikkerhet rundt Jakobssons omtale av nattverden som menneskeskapt, heller enn et sakrament innstiftet av Gud.

Klagenemnden viser imidlertid til at Jakobsson i samtale med dem har presisert sine uttalelser og at det derfor er kommet frem et «delvis annet» bilde enn tidligere, og dette ligger til grunn for at Jakobsson nå får tilbake retten til å virke som prest i Svenska kyrkan, skriver Dagen.