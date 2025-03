Tre elevar ved Bogafjell ungdomsskule i Sandnes ba i desember om lov til å starte eit skulelag med møter i lunsjen. Dei fekk nei, og skulen viste til at dette kunne vere ekskluderande, skriv avisa Dagen.

– Skulen ønska å ha ei nøytral haldning til religion, seier Karen Sofie Fisketjøn, som er leiar i styret, til avisa.

Ville bidra med noko positivt

Elevane fortel Dagen at dei ønskja å starte skulelaget for å dele trua si med andre og bidra med noko positivt inn i skulemiljøet, og synest det er rart å bli nekta å starte skulelag når dei i valfaget «innsats for andre» lærer om å ta ansvar og hjelpe andre.

Skulelaget jentene ville opprette ville blitt ein del av Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag), ein kristen elev- og studentorganisasjon som har lag på skuler og studiestader over heile Norge.

Rektor svarar: Handlar om skulen sitt miljø

– Det var høge mobbetal på haustens elevundersøking i tiande trinn. Elevrådet har sagt at noko av årsaka kan vere fleire og sterkare grupperingar enn tidlegare, noko fleire elevar opplever som negativt og problematisk, svarer Gisle Helbæk, rektor ved Bogafjell ungdomsskule, i ein e-post til Dagen.

Han skriv også at dei ikkje ønskjer å leggje opp til aktivitetar som fører til fleire grupperingar og at omsynet til miljøet i dette tilfellet veg tyngre enn organisasjonsfridomen.

– I skuletida ønskjer vi å leggje til rette for aktivitetar som inkluderer alle, og som opnar for flest mogleg i ei mangfaldig elevgruppe. Med utgangspunkt i religiøs ståstad vil Laget for nokon ikkje vere eit reelt tilbod, svarer Helbæk på spørsmål frå Dagen om kva som er ekskluderande med initiativet frå ungdommane.