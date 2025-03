Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen kan bli den første russisk-ortodokse menighet i Norge som bryter med Moskva-patriarkatet.

Saken avgjøres på deres kommende årsmøte søndag 6. april. Menighetens daglige leder Dmytro Ostanin har lenge jobbet for at menigheten skal stemme over spørsmålet. Nå har forfattet et forslag om å bryte båndene til moderkirken i Russland.

Ostanin både håper og tror han at menigheten vil stemme det gjennom.

– Jeg håper de i menigheten forstår hvor viktig dette er. Nå står vi på grensen av krig i hele Europa. Da må vi bli forberedt. Å støtte Moskva nå er skadelig for mennesker, for Norge og for vår sikkerhet, sier Ostanin til Vårt Land.

Brorparten av medlemmene i Kristi Åpenbaringsmenighet er ukrainere. Mange av dem har engasjert seg i veldedig arbeid til støtte for Ukraina helt siden 2014. Samtidig er de underlagt Moskva-patriarkatet, som støtter Russlands krigføring i Ukraina.

Det ferske forslaget om å løsrive seg fra Moskva-patriarkatet er signert av flere av medlemmene i menigheten, ifølge Ostanin. I forslaget står det at Moskva-patriarkatet «sammen med en rekke andre geistlige, støtter aktivt en aggressiv krig mot Ukraina».

Avslutningsvis står det følgende:

«Vi kan ikke lenger være en del av en jurisdiksjon der representanter rettferdiggjør eller velsigner væpnet vold. Slike holdninger undergraver både kirkens moralske autoritet og de personlige lidelsene mange av våre medlemmer har erfart som følge av krigshandlingene.».

Hele forslaget kan leses nederst i artikkelen.

---

Kristi Åpenbaringsmenighet

Grunnlagt i 2004.

De fleste av grunnleggerne var russere, men i dag er majoriteten av medlemmene ukrainere.

Menigheten er viet til ære for Kristi dåp i Jordan.

I 2016 kjøpte de Søreide bedehus fra Indremisjonsforbundet for 4,5 millioner kroner.

---

Menigheten ble grunnlagt av russere

Ostanin sier at en av grunnene til at det har tatt lang tid å få satt avstemningen om Moskva-tilhørighet på agendaen, handler om menighetens historie.

Dmytro Ostanin, daglig leder i Kristi Åpenbaringsmenighet. (Privat)

– Menigheten vår ble grunnlagt av russere. Enkelte som kanskje vil løsrive seg fra Moskva har ment at det vil være vanskelig å se enkelte i øynene hvis de støtter en slik avgjørelse. Ser det ut som at vi stjeler eiendom fra dem, er det noen som har spurt.

Ostanin selv er fra de østlige områdene i Ukraina, og har uttalt seg kritisk til Russlands krigføring i Ukraina. Våren 2024 fikk Ostanin sparken som forstander i menigheten. Sommeren 2024 ble han fratatt presterettighetene. Han har fortsatt rollen som daglig leder, noe han har vært siden 2009.

Avgjørelsen fikk velsignelsen til kirkesamfunnets øverste leder, patriark Kirill.

Der patriark Kirill har velsignet Russlands krig i Ukraina og kalt Vladimir Putin for «Guds under», har Ostanin og mange i menigheten hans fordømt krigen.

Blitt pekt på som sikkerhetstrussel

Menigheten til Ostanin havnet i søkelyset i 2022 etter at Russland begynte sin fullskala-invasjon av Ukraina. Grunnen: De holder til i et gammelt bedehus som ligger like ved Norges viktigste marinebase, Haakonsvern.

Dagbladet påpekte dette i en artikkel som Ostanin klaget inn til Pressens faglige utvalg. Artikkelen hadde tittelen «Russere kjøpte eiendom ved marinebase», men Ostanin påpekte i PFU-klagen at de ikke er russere ettersom menigheten har mange ukrainske medlemmer, samt medlemmer fra andre nasjoner.

Ostanin og menigheten vant fram i PFU, som mente at artikkelen var i strid med Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Ostanin følte seg urettmessig mistenkeliggjort og sier at han ønsket å forsvare menigheten. Men etter at han i fjor fikk sparken som forstander, sa han til Vårt Land at han var «bekymret for hva som vil skje hvis det nå kommer inn en pro-russisk prest.

– Det kan bli en sikkerhetsrisiko, sier Ostanin.

Ostanin ønsker å omgå problemstillingen ved å da bryte båndene til Moskva.

Det spørsmålet avgjøres da 6. april.

SØREIDE: Søreide bedehus, fotografert i 2016 (Erlend Berge/Avisen Vårt Land)

---

Medlemsforslaget om å bryte med Moskva

«Kjære styremedlemmer i Kristi Åpenbaringsmenighet! Vi, de undertegnede medlemmer av menigheten, benytter herved vår rett til å fremme forslag til saker på agendaen for menighetsmøtet. Med henvisning til reglene for menighetens årsmøter og styrets ansvar etter norsk lov, ber vi om at følgende sak tas opp til behandling:

Sak: Endring av menighetens vedtekter og utmelding av menigheten fra Moskva-patriarkatet.

Bakgrunn for forslaget: Moskvapatriarkatet, ledet av Patriarken av Moskva og hele Rus’, sammen med en rekke andre geistlige, støtter aktivt en aggressiv krig mot Ukraina. Deres holdninger og handlinger – som i praksis innebærer å gi sin velsignelse til drap på ukrainske borgere som forsvarer sitt hjemland – er i direkte konflikt med de etiske, moralske og evangeliske prinsippene menigheten vår bygger sin virksomhet på.

Dette er særlig relevant ettersom en vesentlig del av våre medlemmer er ukrainske borgere, inkludert flyktninger som har lidd direkte under krigen.

Videre mener vi at de foreslåtte endringene er nødvendige for at menigheten skal etterleve både Kirkens retningslinjer og de evangeliske prinsippene om fred, nestekjærlighet og beskyttelse av menneskeliv. For fellesskapets skyld er det avgjørende at alle medlemmer kan delta i gudstjenester uten å oppleve indre konflikt, og at vi forblir tro mot de etiske standardene som sikrer våre medlemmers trygghet og den åndelige helsen i i fellesskapet.

Vi kan ikke lenger være en del av en jurisdiksjon der representanter rettferdiggjør eller velsigner væpnet vold. Slike holdninger undergraver både kirkens moralske autoritet og de personlige lidelsene mange av våre medlemmer har erfart som følge av krigshandlingene.

Avslutning: Vi ber om at denne saken blir grundig behandlet på det kommende menighetsmøtet, og at beslutningsprosessen skjer i samsvar med reglene for årsmøter og styrets ansvar som fastsatt i norsk lov.»

---