Katolske kvinner streikar: – Kvinners plass i kirka er arkaisk, seier medlem i katolsk tankesmie

I regi av organisasjonen Women’s Ordination Conference (WOC), som jobbar for at kvinner skal kunne ordinerast som diakonar, prestar og biskopar i Den katolske kyrkja, skal katolske kvinner streike under årets faste, som byrja onsdag 5. mars.

«Katolske kvinner over heile verda (...) kjem til å halde tilbake tid, arbeidskraft og økonomiske ressursar frå den Den romersk-katolske kyrkja», skriv WOC i ei pressemelding.

Streiken har som formål å synleggjere det arbeidet kvinnene gjer, samt å presse på for at Den katolske kyrkja skal innføre ordinasjon av kvinner. Streiken skal vare til 20. april, ifølgje pressemeldinga.

– Blir ikkje nok verdsett

Lars O. Baumbusch, leiar i den reformvenlege organisasjonen Også vi er kirken – Norge (OVEK) har ikkje høyrt om kvinnestreiken under fasta, men er ikkje forbausa over at dette skjer.

– Pave Frans har sett inn kvinner i viktige posisjonar, men det er ikkje nok. Den katolske kyrkja er mannsdominert, og me håpar på sikt at det kan forandre seg – eigentleg så fort som mogleg, seier Baumbusch til Vårt Land.

– Pave Frans har sett inn kvinner i viktige posisjonar, men det er ikkje nok. Den katolske kyrkja er mannsdominert, og me håpar på sikt at det kan forandre seg – eigentleg så fort som mogleg, seier Baumbusch til Vårt Land.

Han synest det er bra at katolske kvinner streikar og seier han støttar det fullt og heilt. Baumbusch presiserer at han som leiar ikkje uttalar seg på vegner av alle medlemmer i OVEK, då det også her finst ulike perspektiv.

Arbeidet kvinner gjer i kyrkja blir ikkje nok verdsett, meiner han.

– Dei oppfyller så mange tenester, alt frå pleie til administrative oppgåver i kyrkjelydane. Samtidig har dei ikkje moglegheit til å få den offisielle stillinga som diakon, prest eller biskop. Så er spørsmålet når tida er inne for å ta opp spørsmål om kvinnelege diakonar eller prestar, seier Baumbusch.

Hadde håp om meir likestilling

I 2021 bestemte Pave Frans at det skulle setjast i gang ein prosess som skulle sjå på behova til Den katolske kyrkja i dag. Prosessen, kalla synoden om synodalitet, resulterte i eit sluttdokument. Nokre katolske kvinner hadde håp om at dette skulle føre til at kyrkja bevegde seg i ei retning med meir likestilling, skriv Religion News Agency.

Kate McElwee, administrerande direktør i Women's Ordination Conference (WOC), under eit arrangement i Basilica of Saint Praxedis i Roma, tirsdag 3. oktober 2023. McElwee peiker på at «kvinner er kyrkja si livsnerve», og at dei gjer store delar av arbeidet i dei katolske kyrkjelydane rundt om i verda.

Men då sluttdokumentet kom 27. oktober i fjor, var det få konkrete tiltak for styrking av kvinner si rolle i Den katolske kyrkja.

«Etter synoden om synodalitet (...) var det mykje skuffelse, sinne og hjartesorg» sa Kate McElwee, administrerande direktør i WOC.

– Naturleg at kyrkja i Norge er meir konservativ

– Rørsla vår er langt større i Europa enn den er her heime, seier Mari Ann Berg, styremedlem i organisasjonen Også vi er kirken – Norge.

Organisasjonen skildrar seg som ei tankesmie og folkerørsle innafor Den katolske kyrkja i Norge, og meiner mellom anna at kyrkja alltid må vere i oppbrot, og tilpasse seg utviklinga i samfunnet rundt.

Sidan Den katolske kyrkja er ei minoritetskyrkje i Norge, er det naturleg at ho er meir konservativ enn kyrkjene i land med stor katolsk befolkning, seier Berg.

Sjølv har ho ikkje høyrt om kvinnestreiken under fasta, men ho synest det hadde vore interessant om katolske kvinner i Norge var med på streiken.

– For meg er det heilt opplagt at haldninga til kvinners plass og oppgåver i kyrkja er arkaisk og ikkje høyrer heime i 2025. At ikkje kvinner kan bli diakonar og prestar er å seie «nei takk» til verdifull erfaring og kompetanse. Kvinner utgjer trass alt 50 prosent av verda si befolkning, seier Berg.

– På verdsbasis er klokka snudd tilbake

Også Baumbusch meiner at miljøet i Den katolske kyrkja i Norge er «nokså konservativt». Det kan ha fleire årsaker, seier han. Migrasjon av katolikkar frå land med ein meir tradisjonelt konservativt haldning, samt at det han kallar «ei bølgje av konservative nordmenn» som har konvertert til katolisismen fordi dei meiner den protestantiske kyrkja har blitt for liberal.

– I tillegg trekkjer har ein på verdsbasis snudd klokka tilbake og gått over til å bli meir konservativ. Det er litt i tida. Det er uheldig, synest i eg i alle fall, seier han.

– Kva trur du sånn som denne kvinnestreiken under fasta kan bidra til?

– Ærleg talt trur eg dessverre ikkje det har ein stor effekt – I alle fall ikkje i Norge. Her er det veldig få katolske kvinner, noko som betyr at det ville hatt ein liten effekt. Om alle katolske kvinner i land som Tyskland eller Polen hadde gått saman om å streike, då kunne me nok sett ein effekt, seier Baumbusch.