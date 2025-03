Vil beholde omdiskutert ordning som rammer konservative kristne

Klepp kommune i Rogaland skal fortsatt skal ha et kriterium som nekter kulturstøtte til bedehuskristne. Det ble vedtatt av et knapt flertall i kommunens hovedutvalg for samfunn og kultur på tirsdag.

Det skriver Sambåndet, som først omtalte saken.

De siste årene har Klepp kommune lagt et mye omdiskutert kriterium til grunn for sin ordning for kulturstøtte.

Aktører som søker om pengestøtte må blant annet forsikre om at alle deres medlemmer er valgbare til «styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

Det har fått konsekvenser for kristne foreninger og lag med et konservativt samlivssyn. For to år siden fikk fem av dem avslag på sine søknader, noe som skapte nasjonal oppmerksomhet.

I januar i år konkluderte Statsforvalteren med at vedtakene er ugyldige. Dermed ble saken sendt tilbake til kommunen for ny behandling.

Måneden etter skjedde en ny vending i saken:

Kommunedirektør Torild Lende Fjermestad foreslår å endre punktet som førte til støttenekt, skrev Vårt Land.

Knapt flertall

Ifølge Fjermestads innstilling mener hun at det vil bli for krevende for kommunen å forvalte det nåværende punktet. I sitt saksdokument påpekte hun at kommunen risikerer nye runder med klagehåndtering og lovlighetskontroll.

Under behandlingen av saken på tirsdag foreslo imidlertid Ap å beholde det omdiskuterte punktet i retningslinjene, noe forslagsstiller Ragnhild Rørstad begrunnet slik:

– Statsforvalteren sier at det ikke nødvendigvis er ulovlig, men at det krever en større saksbehandling. Men for oss i Ap ønsker vi ikke forskjellsbehandling uansett hva det gjelder. Vi mener det er feil at fellesskapets penger skal brukes på det. Vi ønsker at retningslinjene skal stå som de er, sa hun, ifølge Sambåndet.

Forslaget hennes ble vedtatt med fem mot fire stemmer.

Representantene for Ap, Høyre, Venstre og Sp stemte for å opprettholde kriteriet. KrF og Frp stemte for å fjerne det.

Saken sendes nå videre til kommunestyret, som behandler saken 24. mars. Fristen for å søke om kulturstøtte er 1. april.

Dette er saken

Fem kristne lag fikk i 2022 avslag på sin søknad om kulturstøtte fra Klepp kommune.

Avslaget skjedde etter at kommunestyret i Klepp i 2021 vedtok å stramme inn kriteriene for støtte. Endringene førte til at aktører med tradisjonelt samlivssyn i realiteten ble forhindret i å søke om kulturstøtte. Det ble satt som krav at alle medlemmer av foreningene må kunne velges til «styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

De fem lagene som ble rammet av endringene er Ungdomsgruppa i Bore bedehus, Klepp kristelige ungdomsforening, Orre yngres, Bedehuset Betania og Fokus hverdagsmenighet.

Året etter klaget organisasjonene på avslaget, men ingen fikk medhold av kommunens klagenemnd.

Da valgte ni kommunestyrepolitikere på Klepp å fremme et krav om lovlighetskontroll av kulturstøtte-vedtakene.

I januar i år konkluderte Statsforvalteren med at kommunens vedtak ikke er gyldige.

