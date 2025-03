– Jeg har venner som er vokst opp i kristen familie, og som ventet med sex til ekteskapet. Men når de først får lov til å ha sex, og alt plutselig skal være lov, så føler de fortsatt på skam, forteller Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff Norbye.

Hun er lagsarbeider i elev- og studentorganisasjonen Laget. I femte episode av podkasten Epleskrotten deler hun sine perspektiver på forkynnelse om å vente med sex til ekteskapet.

Emmerhoff Norbye formidler selv at ekteskapet er den beste rammen for sex. Men hun er kritisk til deler av forkynnelsen, spesielt når det ikke har blitt snakket nok om de gode tingene med sex.

– Åpenhet og det å snakke om det på sunne, gode måter tror jeg er veldig viktig. At det ikke blir hysj-hysj. For det tror jeg kan skape mye skam.

Det var en tom tank, som på en måte må fylles opp, og det får vi liksom ikke helt til på egenhånd — Solveig

Ventet med sex

I podkasten Epleskrotten utforsker Kristine Banggren Gripsgård ulike erfaringer med forkynnelse om å vente med sex til ekteskapet. I femte episode spør hun hvordan er det å starte opp et sexliv, når grensene har vært så strenge i forkant.

Hun møter «Nicolas» og «Solveig» som tror sex tilhører ekteskapet, og som derfor ventet til de var gift. Men i ekteskapet møtte de på problemer.

– En stor del av min frustrasjon var at vi ikke fikk til sexlivet vårt. Det var en tom tank, som på en måte må fylles opp, og det får vi liksom ikke helt til på egenhånd, forteller Solveig.

For å få hjelp oppsøkte de parterapeut og sexolog.

Angrer ikke

Begge er anonymisert, og Solveig og Nicolas er ikke deres virkelige navn. Selv om de ikke angret på at de ventet, mener de kristen forkynnelse og undervisning bør gi mer realistiske forventninger til sex-livet i et ekteskap.

– Kanskje faktisk så konkret som hvordan det skjer, hva som leder opp til sex og ulike former for intimitet. Det er jo veldig varierende for mange, men det er sikkert mange som har tanker om at det er noe som skjer av seg selv, og ganske ofte, sier Solveig.

Lytt til Epleskrotten der du hører på podkast, og søk på enten «Epleskrotten» eller «Åpenbart».