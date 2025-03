– I første omgang har vi en løsning på plass for resten av året. Oslo bispedømme gir oss et tilskudd nå i overgangsfasen som gjør at Kirkelig kulturverksted kan fortsette det viktige arbeidet med Jakobmessene, sier Hans Olav Baden, daglig leder i Kirkelig kulturverksted.

I forrige måned ble det kjent at Oslo bispedømme fjerner Studentprestene i Oslo som liturger fra jakobmessene i Kulturkirken Jakob. De utradisjonelle messene, som er et samarbeid mellom Kirkelig kulturverksted og Studentprestene i Oslo, har vært et fast innslag siden kulturkirken åpnet dørene i 2000.

Til nå har messene vært forrettet av to studentprester, men bispedømmet vil at studentprestene skal tilbringe mer tid på lærestedene for å være mer tilgjengelig for samtaler med studentene.

Et spørsmål flere har stilt er hvem som skal forrette jakobmessene nå som studentprestene ikke skal gjøre det lenger. Nå sier Oslo bispedømme at de skal stille med en av sine prester, noe Baden er fornøyd med.

– Samtidig som vi sikrer at en prest holder i Jakobmessene, kan Kirkelig kulturverksted sammen med vedkommende videreutvikle og tilpasse messene til de tilgjengelige ressursene vi måtte ha fremover, sier han, og legger til:

– Vi har satt stor pris på det lange og gode samarbeidet med studentprestene, og er lei oss for at det er over. Nå ser vi frem til videre samtaler om hvordan samarbeidet med Oslo bispedømme kan organiseres for årene som kommer.

FORNØYD: Daglig leder i Kirkelig kulturverksted, Hans Olav Baden, er glad for at jakobmessen får et videre liv. (Synne Folstad Moen)

---

Jakobmessen

Kontinuerlige gudstjenesteverksteder som finner sted hver søndag kveld fra september til mai.

I messen leter man seg «fram til hvordan kirkerommet, messestrukturen og de gamle liturgiske leddene kan være i fryktløs berøring med samtiden.»

I messene synges ikke tradisjonelle salmer, det spilles ikke på orgel og presten leverer heller ingen preken. I stedet for har musikere laget ny musikk for band og sangere, og prestene har stått for en alternativ tekstlesning.

Til nå har messene vært forrettet av to studentprester, lønnet av Oslo bispedømme.

Andre medvirkende i messene er tekstlesere og profesjonelle musikere, som er med på frivillig basis. I tillegg lønner Kirkelig kulturverksted teknisk personell under messene.

Messene har siden 2000 vært et samarbeid mellom Kirkelig kulturverksted og studentprestene i Oslo.

Kilde: www.kulturkirkenjakob.no

---

Fått kritikk

Reaksjonene har vært mange etter at det i forrige måned ble kjent at studentprestene ikke skal få fortsette som liturger i jakobmessene.

Leder for studentprestene i Oslo, Anne Anita Lillebø, har sagt at studentprestene er lei seg for avgjørelsen.

Erik Hillestad, som i fjor sluttet som daglig leder i Kirkelig Kulturverksted etter nesten 50 år i jobben, uttrykte frykt for at man kunne ende opp med å fjerne det eneste faste kristne innslaget i kulturkirken. Marian Lisland, som har vært musikalsk leder for messene i 24 år, beskrev tapet av studentprestene som «en vegg som faller ut».

Både Hillestad og Lisland reagerte kraftig på timingen av avgjørelsen. Avgjørelsen ble kjent en uke før 25 årsmarkeringen av at Kirkelig kulturverksted flyttet inn i Kulturkirken Jakob og den første gudstjenesten ble feiret.

Den siste kritikken kom i form av oppropet «JAKOBMESSENE: LA STUDENTPRESTENE FORTSETTE!». På ett døgn samlet det inn over 100 signaturer fra nåværende og tidligere kirkegjengere ved Jakobsmessene. 40 av dem var prester.

STÅR PÅ SITT: Til tross for mange kritiske stemmer, sier stiftsdirektør Eldrid Eide Røyneberg at studentprestene ikke lenger skal være liturger i jakobmessene. (CF-Wesenberg)

– Beslutningen om studentprestene står

Stiftsdirektør i Oslo bispedømmekontor, Eldrid Eide Røyneberg, er fornøyd med at de har kommet fram til en midlertidig løsning for Jakobmessen.

Jakobmessene er en unik del av Oslos gudstjenestemangfold. Jeg er glad for den gode dialogen med Kirkelig Kulturverksted om hvordan vi kan bidra til å videreføre tilbudet — Eldrid Eide Røyneberg, stiftsdirektør i Oslo bispedømmekontor

– Jakobmessene er en unik del av Oslos gudstjenestemangfold. Jeg er glad for den gode dialogen med Kirkelig Kulturverksted om hvordan vi kan bidra til å videreføre tilbudet og samtidig gjennomføre de nødvendige endringene som prosten, i samråd med biskop, har besluttet, sier Røyneberg.

Røyneberg har tidligere redegjort overfor Vårt Land at avgjørelsen om å fjerne studentprestene fra messene har kommet «etter en prosess som har pågått over lang tid med prost i tett dialog med biskop, prestene og administrasjonen».

Eide Røyneberg understreker at dialogen mellom studentprestene og deres sjef, Nordre Aker-prosten Marit Bunkholt, fortsetter.

– Prosten i Nordre Aker prosti vil fortsette dialogen med studentprestene om endringene i deres tjeneste. Beslutningen prosten har tatt i samråd med biskop om at de skal være mer tilgjengelig for samtaler med studentene og samarbeid med lærestedene står. Det vil også være en samtale om hvordan gudstjenestelivet skal integreres som en del av deres prestetjeneste videre, forteller Eide Røyneberg.

UNDERRETTET: Gard Sandaker-Nielsen, leder for Oslo bispedømmeråd, ble informert om studentprest-avgjørelsen på bispedømmerådsmøtet denne uken. (Erlend Berge)

– Hadde en god samtale

Det er ikke Oslo bispedømmeråd som har stått bak avgjørelsen om studentprestene. Det klargjorde leder i Oslo bispedømmeråd, Gard Sandaker-Nielsen, overfor Vårt Land i forrige måned. Da sa han samtidig at han så fram til å bli orientert om situasjonen på neste bispedømmerådsmøte.

Det ble han nå på mandag 3. mars da bispedømmerådet holdt sitt første møte etter at avgjørelsen ble kjent.

– Vi hadde en god samtale og ble oppdatert på situasjonen for studentpresttjenesten og begrunnelsen for at studentprestene ikke lenger skal bruke arbeidstid på gudstjenestefeiring i Kulturkirken Jakob, sier Sandaker-Nielsen.

Sandaker-Nielsen har troen på messens videre eksistens.

– Kirkelig kulturveksteds arbeid i Kulturkirken Jakob har vært et viktig for både folk og kirke i 25 år og jeg har tro på at vi kan finne måter bispedømmet også framover kan bidra til at det blir feiret gudstjenester i Kulturkirken Jakob.