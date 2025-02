– Det gjør vondt å følge med på dette. Du sitter bare hver dag og oppdaterer nettsider for å finne ut hvordan det går med paven. Det er litt rart, sier Andre Nguyen.

21-åringen bor for tiden i Roma der han studerer til å bli prest på presteseminaret Venerable English College. Han sier at katolikkene i Roma har fulgt helsesituasjonen til paven med stor interesse og bekymring.

– De første dagene så satt de fleste på kanten av stolene sine. Folk var veldig nervøse. Det var med en gang at han ble på sykehuset lenger enn vanlig og han begynte å avlyse ting, at alvoret begynte å senke seg inn. Til tross for at han har vært syk, har han jo fortsatt å jobbe. Så når det ble avlysninger, da skjønte vi at vi måtte be litt ekstra hardt.

MØTTE PAVEN: Andre Nguyen var en av flere nordmenn som i år fikk møte paven under den pavelige audiensen for nordiske pilegrimer 3. februar. (Vatican )

– Fortsatt kompleks

88-åringen har vært innlagt på Gemelli-sykehuset i Roma med dobbeltsidig lungebetennelse siden 14. februar. Siden da har katolikker over hele verden samlet seg til forbønn for paven, også i Norge. Siden mandag har ulike kardinaler i Den katolske kirke hver dag klokka 21 ledet rosenkransbønn for paven på Petersplassen. Nguyen var selv til stede mandag og forteller om en alvorspreget stemning.

– Man kan se det på kardinalene. De møtes og sier hei til hverandre, men når det kommer til bønnen blir de fort ganske seriøse. Å be rosenkransbønn for paven hver kveld er ikke noe man pleier å gjøre. Allerede ved å gjøre dette, så kan man skjønne at det er ganske seriøst.

Paven har passert den mest kritiske fasen, men sykdomstilstanden hans forblir kompleks, meldte Vatican News fredag morgen.

SYKEHUSET: Katolikker ber hver dag foran sykehuset der pave Frans er innlagt, forteller Andre Nguyen. (Alessandra Tarantino/AP)

Ber Fader vår

Nguyen sier at pavens helsetilstand har påvirket dagene på presteseminaret.

– Vi starter alltid dagen med bønn og slutter med bønn. Men nå vi ber særskilt for pave Frans. Vi har også lagt til en tredje bønn, før lunsj. Det var tidligere en tradisjon her. Nå har vi tatt den i bruk igjen for paven.

– Hva ber dere for?

– Jeg tror intensjonen til de fleste som ber for ham er god. En ting de fleste ber er Fader vår, noe som også protestantene ber. I den bønnen sier vi jo ‘la din vilje skje’ og det er nok det viktigste for katolikker. At utfallet er et resultat av Guds vilje. Personlig har jeg bedt om at paven skal ha det bra, og i hvilken forstand det er, det må Gud bestemme. Jeg tror for øvrig ingen eksplisitt ber om at paven skal dø, for å si det sånn.

HJEMMET I ROMA: På Venerable English College, et katolsk presteseminar i Roma, ber studentene for pave Frans’ helse. (Per Åsmund Reymert)

Prøver å ikke spekulere

Vårt Land skrev nylig om Vatikan-eksperten Edward Pentins ferske liste over tolvktuelle kandidater til å ta over etter pave Frans. På listen finner man blant annet Vatikanets statssekretær Pietro Parolin, som i januar var i Norge for å bispevigsle Fredrik Hansen, og den svenske kardinalen Anders Arborelius. Listen er en del av en ny interaktiv nettside som Pentin sier er til og for kardinalene slik at de kan lese om hverandre i påvente av et nytt konklave.

– Sånne lister blir fort bare spekulasjoner og begrunnelsene blir fort veldig politiske. Enn så lenge tenker jeg at det viktigste her er at paven fremdeles lever, sier Nguyen.

21-åringen sammenlikner listen med den Oscar-nominerte filmen Conclave.

– Filmen, slik som listen, er god underholdning, men mangler en sjelsdimensjon. Det er så klart litt politikk i det å velge en ny pave, men filmen viser ikke godt nok de åndelige vanskene man opplever med å velge en ny pave. Man ber jo om at Den hellige ånd skal veilede konklavet til det riktige valget.

ÅNDELIG: Det åndelige elementet i et pavevalg blir tydelig for kardinalene i et konklave. I det sixtinske kapell velger de paven foran Michelangelos freskomaleri «Dommedag». (Pier Paolo Cito/AP)

Katolikker vegrer seg for å spekulere

Nguyen forklarer hvorfor katolikker vegrer seg fra å spekulere for mye rundt hvem som blir den neste paven.

– For det første er det ikke vi som skal velge den neste paven. For det andre så kan det å spekulere om en framtidig pave før den nåværende paven er død, ses som noe uverdig. Mange jeg snakker med sammenlikner det å snakke om pavens eventuelle død som å planlegge noens begravelse mens de er litt syke. Det føles ikke hyggelig ut.

– Så det er ikke noe snakk mellom dere prestestudenter om hvem som kan etterfølge pave Frans?

– Hvis det gjøres, skjer det svært uformelt og hvert fall ikke høylytt.

PAROLIN: Vatikanets statssekretær Pietro Parolin ledet en bønn for pave Frans mandag. Parolin står på listen til Edward Pentin. (Kirsty Wigglesworth/AP)

– Spennende å se hvem som leder bønnene for paven

Selv om Nguyen på mandag var til stede på Petersplassen for å be for pave Frans, kunne han ikke unngå å legge merke til at det ikke bare var bønn som opptok de rundt ham.

– Intensjonen var da bare å be for paven. Men det er jo selvfølgelig litt spennende å se hvem av kardinalene som er der og ikke minst hvem som leder bønnen. Først var det Pietro Parolin, så var det Luis Tagle. Man får en følelse av at de som følger med spør seg selv om ikke den som leder bønnen vil være den neste paven.

– Til slutt så er det viktige å be for Paven. Han er syk og lider. Hva som kommer, kommer når det kommer. Alt til sin rette tid.