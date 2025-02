Mener sex-undervisningen i Den norske kirke kan være skadelig

– Fortsatt undervises det at ekteskapet er den beste rammen for seksualitet, sier Elisabeth Tveito Johnsen, professor i praktisk teologi på TF ved Universitetet i Oslo.

I 2018 gikk hun gjennom ressursmateriellet Nøkler til livet, Konfirmantbibelen og Konflogg, som Den norske kirke (DNK) bruker i sin konfirmantundervisning.

En av tingene Johnsen undersøkte i studien, var hvordan seksualitet blir omtalt i læringsmateriellet:

I Nøkler til livet fant hun ingen temaer som er direkte knyttet til seksualitet.

I Konfirmantbibelen fant hun at seksualitet knyttes til ekteskapelig samliv. Her fremheves det at ved grove tillitsbrudd kan det være riktig å bryte ut av ekteskapet.

I Konflogg, som er en del av det digitale konfirmanttilbudet «Delta Konfirmant», mener Tveito Johnsen at ungdom blir fremstilt på en generelt negativ og stereotypisk måte.

– Ungdom gjør dårlige valg, også når det kommer til kjærlighet og seksualitet, sier professoren om budskapet hun leser ut av Konflogg.

– Sex presenteres som en dyrebar gave

Kristen forkynnelse om sex er for tiden aktualisert i Vårt Land-podkasten Epleskrotten. Her utforsker debattleder Kristine Banggren Gripsgård kristne ideer rundt sex og renhet.

Banggren Gripsgård har frikirkelig bakgrunn, og i podkasten møter hun kristne som har vokst opp med en konservativ – og noen ganger belastende – forkynnelse om sex.

---

Epleskrotten

Podkastserie med Kristine Banggren Gripsgård som utforsker kristne ideer om sex og renhet

Gripsgård møter folk med ulike syn på det å vente med sex. Noen har opplevd forkynnelsen som belastende, andre setter pris på at kirken gir tydelige rammer for livet deres

Første episode ble sluppet 5. februar. Deretter kommer det én episode hver onsdag fremover

Produsent Ruth Einervoll Nilsen og redaktør Morten Marius Larsen

Kan lyttes til der du hører på podkast. Søk på «Epleskrotten» eller «Åpenbart»

---

Podkasten problematiserer forkynnelse om utenomekteskapelig seksualitet, som Banggren Gripsgård selv ble eksponert for som ung. For eksempel har det i noen miljøer blitt forkynt at en ung kvinne er som et eple. Ved å ha sex utenfor ekteskapet, blir det tatt en bit av henne. Til slutt er det bare epleskrotten igjen.

Tveito Johnsen understreker at slike metaforer ikke er å finne i DNKs ressursmateriell. Likevel mener hun at Konflogg formidler et syn på seksualitet som ligner på det metaforene uttrykker.

ØDELEGGENDE: Professor Elisabeth Tveito Johnsen mener teologien i konfirmasjonsbøkene om seksualitet kan være ødeleggende. (Tuva Skare)

– Sex presenteres som en dyrebar gave som ungdommene oppfordres til å være forsiktige med, og at det beste er å vente med sex til en har funnet den rette, oppsummerer TF-professoren.

– Jeg blir både overrasket og nedstemt av at seksualitet blir fremstilt på den måten i bøker som er beregnet på konfirmanter i Den norske kirke, som er bredden av ungdommer i Norge i dag, legger hun til.

– At sex tilhører ekteskapet er tradisjonell kristen teologi. Mener du det er problematisk i seg selv at kirken formidler dette idealet til unge?

– Ja, ved å gjøre sex til noe som kun tilhører ekteskapet avgrenser teologien seg fra å si noe om seksualitet som del av hele livet.

– I verste fall skadelig

I 2024 kom en ny utgave av Konflogg. Tveito Johnsen tar forbehold om at noen av funnene hennes ikke nødvendigvis stemmer med den nyeste versjonen.

– Denne formidlingen i møte med konfirmanter er i beste fall irrelevant og i verste fall skadelig — Elisabeth Tveito Johnsen

Ifølge Tveito Johnsen beskriver den forrige utgaven at ekte kjærlighet er mer enn forelskelse, og at denne ekte kjærligheten kun kan kobles til ekteskap. Hun fant ingenting om at seksualitet er en naturlig del av livet som endrer og fornyer seg.

TF-professoren kommer også med en advarsel mot måten Konflogg tar opp temaet grensesetting på. Ifølge henne kommuniseres det at konfirmantene eier sin egen kropp, og at de har makt til å sette sine egne grenser. Hun mener dette kan fungere mot sin hensikt:

– Boka kommuniserer at ungdom som har dårlige erfaringer med seksualitet, ikke kan skylde på andre enn seg selv. De har ikke vært flinke nok til å passe på sine egne grenser.

Tveito Johnsen oppsummerer seksualitetsundervisningen i Konflogg slik:

– Denne formidlingen i møte med konfirmanter er i beste fall irrelevant og i verste fall skadelig.

---

Konflogg

Del av konfirmantopplegget Delta Konfirmant

Kapittelet #inlove er basert på opplegget til Sunt & Sant som Kirkelig ressurssenter og Blåkors utviklet, men som ikke lenger er tilgjengelig, ifølge medforfatter Brage Molteberg Midtsund

Ny versjon kom i 2024, Elisabeth Tveito Johnsen kritiserer den tidligere versjonen

---

Vil løfte ekteskapet som en god ramme

Brage Molteberg Midtsund er medforfatter av Konflogg, og jobber til daglig som kapellan. Han er forelagt kritikken fra Tveito Johnsen.

I en e-post til Vårt Land skriver han at Konflogg er en liten del av et større konfirmantopplegg, Delta Konfirmant, som er «betydelig mer utfyllende enn Konflogg som er oppsummerende».

Molteberg Midtsund skriver videre at det er mange fallgruver når man skal skrive til ungdommer om livet og tro. Han mener kunsten er å finne en god balanse der man kan «snakke om forelskelse og seksualitet på en måte som treffer ungdommene der de er og som oppleves realistisk».

Digital prest KAPELLAN: Brage Molteberg Midtsund er medforfatter av Delta Konfirmant, og understreker at flere har vært med i prosessen av boka tidligere. (Tuva Ska)

Han understreker at han er «sjeleglad» for at han selv slapp unna «håpløse og destruktive» sex-metaforer som ung, og at han har utviklet en allergi mot å snakke om sex på denne måten.

Derfor ble han overrasket over hvor langt Tveito-Johnsen går når hun sier at innholdet i Konflogg kan være destruktivt.

Videre skriver han:

«Det er ikke alltid jeg synes kritikken fra Tveito-Johnsen treffer, men akkurat i kapittelet #inlove kan jeg forstå henne. I andre deler av konfirmantopplegget snakker vi mer utfyllende om seksualitet og kjærlighet som en positiv og naturlig gave i seg selv, men det står ikke godt nok uttrykt i Konflogg».

I e-posten forklarer Molteberg Midtsund at intensjonen med å løfte frem ekteskapet som en god ramme, ikke var å si at om man har sex før ekteskapet så gjør det deg til en epleskrott, halvspist bløtkake eller Ferrari med ripe i lakken.

Jeg vil også fortsette å snakke om ekteskapet som en god ramme for samliv. Det er ikke skadelig. — Brage Molteberg Midtsund

Han innrømmer likevel at det kan tolkes dit hen og at han kunne kommunisert bedre rundt dette.

Når det gjelder Tveito Johnsens kritikk til kommunikasjon rundt grensesetting, har Molteberg Midtsund følgende svar:

«Når jeg skriver om å sette grenser handler dette om sexpress, ikke om å beskytte møydommen slik at vi ikke blir ødelagt, som Tveito-Johnsen antyder. Vi har lov til å sette egne grenser, men aller viktigst, andres grenser skal respekteres. Det er det nødvendig og relevant å snakke om med dagens ungdommer».

Avslutningsvis skriver Molteberg Midtsund i e-posten at han alltid vil strekke seg for å kommunisere bedre.

«Det vil også være viktig for meg å vise at om noen gjør noe en angrer på, skal en ikke bli møtt med metaforer som truer deg med at du er ødelagt. En skal bli møtt med nåde. For det står mye mer om nåde i Bibelen enn om hvor ødelagt man blir av sex uten ring på fingeren. Jeg vil også fortsette å snakke om ekteskapet som en god ramme for samliv. Det er ikke skadelig».