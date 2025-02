De siste årene har Klepp kommune lagt et mye omdiskutert kriterium til grunn for sin ordning for kulturstøtte.

Aktører som søker om pengestøtte må blant annet forsikre om at alle deres medlemmer er valgbare til «styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

Det har fått konsekvenser for kristne foreninger og lag med et konservativt samlivssyn. For to år siden fikk fem av dem avslag på sine søknader, noe som skapte nasjonal oppmerksomhet.

Forrige måned konkluderte Statsforvalteren med at vedtakene er ugyldige. Dermed ble saken sendt tilbake til kommunen for ny behandling.

Nå har det skjedd en ny vending i saken:

Kommunedirektøren foreslår å endre punktet som førte til støttenekt. Det skriver Jærbladet, som først omtalte saken.

Til politisk behandling

Lokalavisen har gjengitt deler av forslaget til kommunedirektør Torild Lende Fjermestad. På bakgrunn av Statsforvalterens tilbakemelding, mener hun det vil bli for krevende for kommunen å forvalte det nåværende punktet. I saksdokumentet påpeker hun at kommunen risikerer nye runder med klagehåndtering og lovlighetskontroll. Hun foreslår derfor å fjerne det.

Fjermestad skriver at det er «viktig at det gjennom oppdaterte retningslinjer blir gitt tydelige signaler om at lag og foreninger kan søke om tilskudd og kan søke om, og forvente tilskudd fra kommunen, slik at ingen lag som oppfyller vilkårene i retningslinjene lar være å søke fordi de tror de ikke vil kunne få støtte».

Politikerne skal behandle forslaget i hovedutvalg for samfunn og kultur 4. mars. Dernest sendes saken videre til kommunestyret, som behandler saken 24. mars. Fristen for å søke om kulturstøtte er 1. april, ifølge Jærbladet.

---

Dette er saken

Fem kristne lag fikk i 2022 avslag på sin søknad om kulturstøtte fra Klepp kommune.

Avslaget skjedde etter at kommunestyret i Klepp i 2021 vedtok å stramme inn kriteriene for støtte. Endringene førte til at aktører med tradisjonelt samlivssyn i realiteten ble forhindret i å søke om kulturstøtte. Det ble satt som krav at alle medlemmer av foreningene må kunne velges til «styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

De fem lagene som ble rammet av endringene er Ungdomsgruppa i Bore bedehus, Klepp kristelige ungdomsforening, Orre yngres, Bedehuset Betania og Fokus hverdagsmenighet.

Året etter klaget organisasjonene på avslaget, men ingen fikk medhold av kommunens klagenemnd.

Da valgte ni kommunestyrepolitikere på Klepp å fremme et krav om lovlighetskontroll av kulturstøtte-vedtakene.

I januar i år konkluderte Statsforvalteren med at kommunens vedtak ikke er gyldige.

---