Prester uttrykte bekymring. Nå har KFUK-KFUM et nytt forslag

«KFUK-KFUM starter siste høringsrunde for organisasjonens nye verdigrunnlag og langtidsstrategi».

Det skriver KFUK-KFUM Norge i en pressemelding som ble sendt ut på fredag.

Den kristne barne- og ungdomsorganisasjonen har i høst hatt to forslag til ny langtidsstrategi på høring. Det har skapt et uvanlig stort engasjement.

I oktober gikk 45 proster og prester i Den norske kirke ut mot forslagene i et opprop i Vårt Land. De fryktet KFUK-KFUM stod i fare for å bevege seg bort fra sitt kristne grunnlag, og påpekte at organisasjonens teologiske grunnlag, ideologiske motivasjon og mål var «sterkt underkommunisert, ja – knapt nevnt» i forslagene til langtidsstrategi.

Da høringsfristen gikk ut 31. oktober i fjor, hadde det kommet inn nærmere 160 høringssvar.

Siden den gang har Forbundsstyret gått gjennom høringssvarene og besluttet at kristen forankring og tro skal tydeliggjøres i det videre arbeidet med strategien.

Med utgangspunkt i dette ligger nå et nytt forslag på bordet. Det ble fredag sendt ut på høring, med svarfrist 14. mars.

«Tydeligere sammenheng»

En av hovedendringene i forslaget til ny strategi er at det skal være «en tydeligere sammenheng mellom verdigrunnlag, strategi og handlingsplaner», ifølge pressemeldingen.

Fungerende generalsekretær i KFUK-KFUM, Marianne H. Brekken, har tidligere påpekt til Vårt Land at den foreslåtte langtidsstrategien må sees i sammenheng med organisasjonens verdidokument, hvor KFUK-KFUM er tydelige på at de er en kristen organisasjon.

«Å se verdidokument og ny langtidsstrategi sammen kunne ha bidratt til mindre bekymringer over mangel på kristen forankring», erkjennes det i et notat der svarene fra høstens høringsrunde ble sammenstilt.

Som en del av den nye høringsrunden har de derfor inkludert et forslag til nytt verdidokument.

I det foreslåtte verdidokumentet står det blant annet at KFUK-KFUM er en barne- og ungdomsorganisasjon som «forstår vårt oppdrag i lys av kristen tro og tradisjon». Det påpekes at «Jesu liv og lære var og er utgangspunktet for fremveksten av KFUK-KFUM og alt vårt mangfoldige arbeid».

«Inkluderende trospraksiser»

Når det gjelder den foreslåtte strategien, spesifiseres det at organisasjonen skal være en troverdig partner for kirkelige aktører i å utvikle og drive tilbud som unge ønsker og trenger.

Et av de strategiske målene er at KFUK-KFUM skal bli «ledende på utvikling av inkluderende trospraksiser i kirke og samfunn.»

OPPROP: Prost i Drammen og Lier, Øystein Magelssen og sokneprest i Hønefoss, Stine Kiil Saga, er blant dem som skrev under oppropet om KFUK-KFUMs forslag til langtidsstrategi. (Synne Folstad Moen)

Tusenvis av innspill

Høringen er åpen for både individuelle innspill og gruppeuttalelser fra lokale enheter, samt fra samarbeidspartnere. De endelige innstillingene vil gjøres til Landsmøtet som avholdes i juni, ifølge pressemeldingen.

Høringsrunden er en oppfølging av Landsmøtets vedtak fra 2023 om «å gjennomføre en inkluderende og samskapende prosess for organisasjonens fremtidige retning».

I tillegg til høstens høringssvar, har nærmere 3000 vært med på å spille inn i prosessen.

– For Forbundsstyret som leder arbeidet har det vært viktig å være tro til prosessen Landsmøtet ba om; en bred involverende og samskapende prosess hvor bredden av bevegelsen lyttes til og medvirker i utviklingen, skriver Marianne H. Brekken, fungerende generalsekretær i KFUK-KFUM Norge, i en tekstmelding til Vårt Land.

Hun forteller at innspillsfasen og høringen viser at det finnes mange måter å beskrive arbeidet til organisasjonen.

– Derfor har arbeidet med å språkliggjøre dette vært særlig viktig de siste månedene. At sammenhengen med verdigrunnlag og strategiske mål nå er klar gjør at vi får testet om dette kan fungere som helhet, sier hun.