– Vi er lei oss for at vi mister muligheten til å være i Jakob kirke som en del av jobben vår, sier Anne Anita Lillebø, leder for studentprestene i Oslo.

Studentprestene i Oslo har stått for liturgien i Jakobsmessene i Kulturkirken Jakob siden den utradisjonelle messen begynte for 25 år siden. Nå har Oslo bispedømmeråd bestemt at studentprestene ikke skal arbeide med gudstjenestene lenger.

Jakob kirke ble avvikla som menighetskirke i 1985, og har siden 2000 vært driftet som kulturkirke av Kirkelig Kulturverksted. Kirken er imidlertid ikke avvigsla, og regnes derfor fortsatt som et hellig rom.

Messene har siden 2000 vært et samarbeid mellom Kirkelig Kulturverksted og studentprestene i Oslo.

Jakobsmessene

Kontinuerlige gudstjenesteverksteder som finner sted hver søndag kveld fra september til mai.

I messen leter man seg «fram til hvordan kirkerommet, messestrukturen og de gamle liturgiske leddene kan være i fryktløs berøring med samtiden.»

I messene synges ikke tradisjonelle salmer, det spilles ikke på orgel og presten leverer heller ingen preken. I stedet for har musikere laget ny musikk for band og sangere, og prestene har stått for en alternativ tekstlesning.

Kilde: www.kulturkirkenjakob.no

– Vært helt avgjørende

Lillebø sier at hun har respekt for bispedømmerådets avgjørelse. Hun vedkjenner at studentprestene vil savne å ta del i messene.

– Dette er en del av prestejobben som vi liker som nå blir borte. Det har vært moro å formulere tekster og lage bønner, og det var veldig fint å gjøre det innenfor rammen som Jakobsmessene skaper, med det språklige og musikalske universet de har, deres høye kvalitetskrav og at de har hatt store forventninger til oss. Det har jeg likt veldig godt.

Daglig leder for Kirkelig Kulturverksted, Hans Olav Baden, sier at prestene har vært avgjørende for messene.

– Ettersom vi ikke har en normal kirkestab med prestestillinger, har det vært helt avgjørende for oss at vi har kunnet betjene messene med studentprestene. De har gjort et fantastisk arbeid med å lede og forberede alt det tekstlige. Vi har jo ingen prekener, men prestene gjør et litterært forarbeid der de lener seg på litteratur og Bibelen for å komme med såkalte speilingstekster. Det krever et godt stykke arbeid og ikke minst teologisk forståelse, forklarer Baden.

– Dramatisk for oss

Jakobsmessene er kontinuerlige gudstjenesteverksteder som finner sted hver søndag kveld fra september til mai. På nettsidene til Kulturkirken Jakob beskrives de utradisjonelle gudstjenestene som «hjerteslagene i Kulturkirken Jakob».

Daglig leder Baden er kritisk til at studentprestene nå tas vekk fra messene.

– Dette er dramatisk for oss. Studentprestene har vært en del av jakobsmessene siden starten. Vi snakker om 25 år med et langt og svært fruktbart samarbeid. Jakobsmessene har jo vært et gudstjeneste-verksted hvor studentprestene har vært en svært sentral del i å utvikle messene.

– Hva mister dere ved å miste studentprestene?

– Vi mister en fast samarbeidspartner som har hatt en kontinuitet i messearbeidet i 25 år. Det krever et godt stykke forarbeid og liturgisk kompetanse. Dette er prester som har vært med på å forme og lage messene. Prestene er en del av identiteten til messene og har vært helt avgjørende for hvordan messene har blitt.

Baden frykter også at avgjørelsen kan føre færre studenter til kirka.

– Vi mister den veldig viktige dimensjonen som er samspillet mellom studentmiljøet i Oslo og Jakobskirke.

REAGERER: Daglig leder i Kirkelig Kulturverksted, Hans Olav Baden, håper studentprestene returnerer til jakobsmessene snarest mulig. (Synne Folstad Moen)

– Har visst at de kan møte oss

– Jakob kirke har vært et sted hvor studentene har visst at de kan møte oss og det har vært et trygt sted for mange, forklarer Lillebø.

Hun sier at studentprestene ofte har tatt utgangspunkt i tematikk fra deres ukentlige samtaler med studenter og så løftet den fram i messen.

– Baden sier at man nå mister et bindeledd mellom studentmiljøet og Jakob kirke...

– Det er ikke sånn at vi rekrutterer studenter til gudstjenester. Men hvis det er studenter som er på søken etter noe, så prøver vi å finne ut hva de leter etter. Er det Laget? Domkirka? Vi finner ut hvor de kommer fra, og hva de lengter etter. I den sammenheng kan vi jo også si at vi studentprester har gudstjenester i løpet av semesteret og at de kan ta en titt innom hvis de har lyst.

Etterlyser «fyllestgjørende begrunnelse»

Jakobsmessene vil nå gradvis trappes ned før sommeren.

– Til høsten vet vi ikke hvordan det blir. Jeg håper at vi skal kunne feire jakobsmesser, men det blir ikke med studentprestene. Det blir definitivt en stor utfordring for oss å finne ut av hvordan vi skal klare å få holdt de ukentlige messene.

Baden sier at de for tiden arbeider med å finne ut hvilke konsekvenser avgjørelsen vil gi og at de har brukt tid på å forstå hva som er blitt bestemt.

– Studentprestene tas vekk fra messene, men de har ikke fått noen nye oppgaver, slik jeg har skjønt det. Det skjæres heller ikke ned på deres stillingsbrøk, noe som jo hadde vært en god grunn til å fjerne enkelte arbeidsoppgaver, forklarer den daglige lederen.

– Jeg opplever ikke at vi har fått en fyllestgjørende begrunnelse for dette grepet. Det har vært ullent i hele prosessen og også krevende.

Vil ha studentene mer på lærestedene

Studentprestene i Oslo tilhører ansvarsområdet til Marit Bunkholt, prost i Nordre Aker. Hun begrunner avgjørelsen om å trekke ut prestene med at de vil at de skal være mer på lærestedene i Oslo.

– Vi velger å prioritere å bruke studentprestene på lærestedet, til samtaler med studenter, samarbeid med studentforeninger, samarbeid med institutter og fakulteter om oppfølging etter dødsfall med mere, sier Bunkholt til Vårt Land.

– Når vi ikke lenger prioriterer å bruke studentprester i Jakobsmessene handler det om hvordan vi forvalter de ressursene vi har. Dette er helt i tråd med kirkemøtets vedtak i 2023 om kirkens tjeneste ved samfunnsinstitusjoner.

Stiftsdirektør i Oslo bispedømmeråd Eldrid Eide Røyneberg avviser overfor Vårt Land at avgjørelsen har noe å gjøre med den pågående nedbemanningsprosessen i Den norske kirke.

I en tekstmelding til Vårt Land skriver hun at «det handler om den helhetlige ressursbruken...» og at det «var påbegynt før denne store prosessen».

Studentprestene i Oslo

Profesjonelle samtalepartnere som tilbyr samtaler, aktiviteter og driver sorggrupper for alle studenter.

Ansatt av Den norske kirke for å være en ressurs for studenter.

Snakker med studenter uavhengig av tro og livssyn, og studentene bestemmer selv tema i de individuelle samtalene.

En gratis tjeneste.

Har taushetsplikt.

Kilde: samtalesenter.uio.no og kirken.no

PRIORITERINGER: Stiftsdirektør i Oslo bispedømmeråd Eldrid Eide Røyneberg sier avgjørelsen handler om prioriteringer knyttet til ressursbruk. (CF-Wesenberg)

Avviser ikke nytt samarbeid

Kirkelig Kulturverksted og Kulturkirken Jakob ønsker at kirken fortsatt skal være en del av gudstjenestelivet i Oslo.

– Vi har et brennende ønske om å være en del av Oslokirka, både som gudstjenestested, som kulturarena, og som et kompetansesenter og en ressurs for kirka og byen. Jakobsmessene er en viktig del av den rike gudstjenestefloraen i Oslo, sier Baden.

Prost Bunkholt har et svar til Baden:

– Oslokirken må gjerne fortsette samarbeidet om Jakobsmessene, men da må vi finne andre ressurser til dette.