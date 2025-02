Kirkelige fellesråd er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, som sier at alle innkjøp over 100.000 kroner i utgangspunktet skal basere seg på offentlig konkurranse.

En entreprenør mener Kirkelig fellesråd i Oslo ikke har fulgt dette regelverket. Denne uken må de derfor møte i Oslo tingrett, hvor det skal avgjøres om retten skal innvilge en midlertidig forføyning.

Oslo kirkelige fellesråd mener på sin side at de ar handlet i tråd med reglene. Det opplyser bygg- og eiendomssjef André Eidem Sell i Kirkelig fellesråd i Oslo i en e-post til Vårt Land.

– Opptatt av å følge regelverket

– Ved alle anskaffelser er vi opptatt av å følge regelverket og de rammene som er lagt. Vi bruker jurister i slike vurderinger, og de mener at reglene er fulgt i dette tilfellet, sier Sell.

Saksøker er Karlsen & Nordseth Entreprenør, som blant annet driver med artikvarisk rehabilitering. De har tidligere stått for restaurering og rehabilitering av Uranienborg, Frogner og Bekkelaget kirke i Oslo.

Vil ikke kommentere saken

Avtalen det strides om er en rammeavtale om konstruksjonsmessige arbeid på kirkebygg i hovedstaden. Ifølge Sell kan avtalen innebære oppdrag i størrelsesordenen 5 fem til 15 millioner kroner årlig.

Advokat Cathrine Sandvig i advokatfirmaet Økland & co AS representerer saksøker.

«Karlsen & Nordseth Entreprenør ønsker ikke å kommentere saken nå rett i forkant av den rettslige prosessen», skriver hun i en e-pos til Vårt Land.