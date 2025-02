– Det er tungt altså.

Linn T. Sunne holder et skiltstativ med rød ramme. «Ungdommen skal i arbeid» er budskapet. Hun bærer det bort til haugen ved garasjeporten.

Sekker med røde pappkopper, valgkamp T-skjorter og en parasoll med roser.

GODT Å SLIPPE: Linn T.Sunne er ikke så glad i valgkamp, men hun savner fellesskapsfølelsen i Arbeiderpartiet. (Erlend Berge)

Arbeiderpartiets valgkampmateriell kunne stått i Sunnes dobbeltgarasje til våren. Sammen med motorsykkelen, sommerdekkene og gressklipperen.

Nå skal det kjøres hjem til den ene av de to gjenværende Ap-representantene i Nordre Land.

---

Skolestriden

Grunnet elevnedgang i de videregående skolene besluttet Innlandet fylkesting i fjor høst å legge ned seks Innlands-skoler. En av dem var Dokka videregående skole i Nordre Land.

Skolenedleggelsene førte til opphetede debatter og beskyldninger om uryddig prosess. Kommunepolitikere fortalte at de ikke opplevde seg hørt av deres partifeller i fylkestinget.

Noe av kritikken mot Arbeiderpartiet gikk på at Ap Innlandet hadde gått til valg med løfte om en «desentralisert skolestruktur».

Kilder: VG og NRK

---

Bare ett parti

Sunne bor i et grått hus i enden av en blindvei i Dokka sentrum.

Her har hun oppdratt tre av sine fem barn, skrevet bøker, vurdert og sagt ja til Ap-medlemskap. Hun har blitt spurt av andre partier, men det er bare ett parti for henne.

– Alle skal ha en jobb, solidaritet og det å få med alle. De som er svakere, oppsummerer hun, som klippet ut av et partiprogram.

For ikke å snakke om velferdssystemet signert Arbeiderpartiet.

Hun sitter ved spisebordet hun har dekket med hjemmebakte tebriks, bringebærsyltetøy og smør.

Som kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet og etterhvert ordførerkandidat har hun vært med å forme lokalsamfunnet i Dokka.

INGEN SKOLE INGEN AP: Innbyggerne i Nordre Land har vært kompromissløse. Da Ap Innlandet bestemte å legge ned Dokka vgs skjedde det et ras av utmeldelser. Ingen andre kommuner mistet flere Ap-medlemmer. (Erlend Berge)

Oppvekst, kultur og folkehelse er hennes hjertesaker. En drømmekandidat for Arbeiderpartiet.

Da debatten om skolenedleggelser begynte, trodde hun lenge at Dokka videregående skole skulle bli spart. Skolen som scoret så høyt på elevtilfredshet, gjennomføring og ikke hadde så verst nedgang i elevtall.

Besparelsene ved å legge ned skolen var ifølge beregninger fra fylkeskommunen 141 millioner kroner over ti år.

Kostnadene? 70 prosent av elevene ved Dokka videregående skole får en reisevei på mellom tre-fire mil hver vei, noe som regnes som akseptabelt, ifølge Saksfremlegget fra Innlandet fylkeskommune.

Sunne og de andre lokalpolitikerne kunne ikke vært mer uenige.

Nordre Land hand i hand

Hånd i hånd sto de, borgerlige, venstre- og sentrumspartier i kommunestyresalen og leste dikt.

«Ta hverandre i hånda og hold» av Stein Ove Berg.

Aldri hadde den tverrpolitiske enigheten vært større. Dokka videregående skole måtte bestå. Samme hva moderpartiene på fylkesnivå måtte mene.

Men innsatsen var forgjeves. I oktober vedtok Innlandet fylkeskommune at seks skoler skulle legges ned. Blant dem Dokka.

Sunne, Ap-medlem på tiende året og partiets ordførerkandidat i Nordre Land ved valget i 2023, kunne ikke stå inne for at hennes eget parti la ned skolen.

Hun meldte seg ut. Og fikk følge av fem kommunestyrerepresentanter. I alt mistet Nordre Land Arbeiderparti 52 medlemmer. Det er halve medlemsmassen.

– Jeg kjente til slutt at det ble vanskelig å gå på butikken. Jeg bor her jeg bor, ser ungdommer og lærere gå til og fra skolen, sier hun og nikker mot vinduet.

HEDERSPLASS: Tømmerfløyterne var viktige bidragsytere i utviklingen av Nordre Land kommunes næringsliv. Nå står de på hedersplass mellom kjøpesentre og kommunehus. (Erlend Berge)

– Forsøkte du å forstå den fylkespolitiske beslutningen?

– Ja, jeg gjorde det. Og jeg kjenner veldig mange av dem, sier hun og beskriver de som bra folk. Folk hun har drevet valgkamp for.

– Jeg vet at de vil det beste og mener det beste. Men jeg kan ikke si at vi har blitt møtt på noen god måte, sier hun.

Sunne svarer i korte gjennomtenkte setninger. Tidvis er hun litt blank i øynene.

Hun snakker med oppgitthet om pølser og politikk og en følelse av at ting har blitt avgjort på bakrommet.

Underveis i intervjuet kommer det frem at hun har garasjen full av valgkampmateriell. Nå kan være tiden for ryddesjauen hun har kviet seg for.

– Det har skjedd mye de siste årene. Folk, kommuner har fått det trangere …

Sunne bryter inn.

– Korona, strømkrise og psykisk uhelse …

– Skal vi gå og rydde?

– Ja, sier hun og slipper en lettet latter.

---

Mistet halve medlemsmassen

Nedleggelsen av Dokka videregående skole utløste et ras av utmeldelser i Nordre Land Arbeiderparti. Fem av syv kommunestyrerepresentanter meldte seg ut.

Nordre Land Ap gikk fra 108 til 56 medlemmer.

Etter skolenedleggelsene talte Innlandet Arbeiderparti 140 færre medlemmer.

Til sammen mistet Innlandet Ap 824 medlemmer i 2024.

Medlemsansvarlig Hilde Nyutstumoen legger til at AUF hadde «en gledelig fremgang» med 100 medlemmer i fjor.

En meningsmåling fra november viste at Arbeiderpartiet Innlandet hadde falt fra 31 prosent oppslutning til 18,7 prosent, ifølge NRK.

Kilder: Nordre Land Ap, Innlandet Ap og NRK

---

Stemmesankeren

Geir Aage Sogn husker tallerkenen med gullskrift som hang på veggen mellom stua og kjøkkenet i bestefarens hjem.

«50 år i Arbeiderpartiet» sto det på den.

Diskusjonene rundt middagsbordet har ikke vært partipolitiske, men verdiene har vært sosialdemokratiske. Fine verdier, mener Sogn.

FAR OG SØNN: Aage og Geir Aage Sogn står sammen om sosialdemokratiske verdier og kjærligheten til gammeldansen. (Erlend Berge)

– Det at du er sammen om noe, at fellesskapet er større enn deg alene. Det er det jeg setter mest pris på, sier Sogn.

Linn T. Sunne kaller ham stemmesankeren, et ungt og friskt tilskudd.

Sogn nikker ydmykt, men gjenkjennende til beskrivelsen.

Han fikk mange stemmer under valget. Nå sitter han ved en av de massive trebordene på Biffhuset ved Lavotunet. Det er så koselig der synes han.

Rundt de andre bordene sitter minst to generasjoner Dokka-væringer. Praten går mellom bordene, slik den gjør på steder der alle har en viss tilknytning til hverandre.

Da Sogn flyttet tilbake til Dokka etter mange år utenbygds, var det viktig for han at de grunnleggende tingene i nærmiljøet var på plass. Barnehage og skole.

Derfor ble det vanskelig å sanke stemmer for et parti som bestemte at den videregående skolen skulle legge ned.

– Jeg har stilt til valgkamp for å kjempe for at Innlandet Arbeiderparti skal bli store. De hadde i programmet at de skulle kjempe for en desentralisert skolestruktur, sier Sogn.

NEDARVET: Sosialdemokratiske verdier går mange generasjoner tilbake i Geir Aage Sogns (til venstre) familie. Aage Sogns (til høyre) far var Ap-medlem i over 50 år. (Erlend Berge)

Han legger til skuffet.

– Jeg trodde oppriktig at de mente at Dokka videregående skulle bestå.

Den kvelden vedtaket kom meldte han seg ut. Han hadde det «helt forferdelig».

– Jeg gråt. Jeg brukte mye tid på det, sier han.

Sogn er munter, prater lett, engasjert og med sterk arm-koreografi, som en politiker.

HURTIGMAT OG POLITIKK: Butikkvinduene i Dokka sentrum prydes fortsatt av plakater med oppfordringer om å la skolen leve. (Erlend Berge)

– Folk har fått det trangere, kommuner sliter økonomisk. Kan du ha forståelse for at skolen blir lagt ned i en tid med harde økonomiske prioriteringer?

– Ja, jeg forstår at det er trangt. Det er utfordringer, erkjenner han før han drar en ligning om investeringer.

– Hvis du lager en skolestruktur der vi med stor sikkerhet kan si at utenforskapet blir større. Hvem får igjen regninga til slutt da, spør han retorisk.

Siden første møte med Geir Aage Sogn har Ap gått solo, Jens Stoltenberg har kommet tilbake som en slags Messias og partiet har den lengste søylen på meningsmålingene. Det kunne ikke vært mer halleluja-stemning.

Sogn ble rørt og varm i hjertet. Men Ap vinner ikke tilbake stemmesankeren fra Dokka med det første.

– Den soliditeten statsministeren og finansministeren viser må gjennomsyres nedover i systemet, sier han og viser til fylkespolitikerne.

Vant NM og Ap-medlemskap

– Dette er far min, sier Geir Aage og introduserer oss for en kar som ja, ser ut som faren hans.

Aage Sogn er ingen hvem som helst i Dokka. Med tre NM-gull i gammeldans, et nordisk gull og kulturprisen i bygda.

Da han ble norgesmester i 1987 fikk han gratis medlemskap i Arbeiderpartiet av ordføreren. Han takket ja.

– Jeg var jo arbeiderpartimann. Det var fint å få medlemskap.

Han snakker om medlemskapet som en selvfølge. Han er vokst opp i Arbeiderparti-familie.

NORGESMESTER: Aage Sogn har spilt seg til NM-gull i gammeldans. Han har spilt i alt fra Grieghallen til festival i Nord Dakota til «Hæla i taket» med Gunvor Hals. (Erlend Berge)

– Da Arbeiderparti var Arbeiderparti.

– Hva var de da?

– For folk flest som de reklamerer med nå. Men som de ikke er. Jeg synes de er mer høyreorientert nå, sier han oppgitt.

Sogn har avsluttet medlemsskapet sitt i Ap nå. Selv om han synes Jens Stoltenberg er en fantastisk fin type, er han ikke sikker på om han kan bidra til å snu Ap-politikken over natta.

– Jeg har ikke stengt døra, men jeg holder den heller ikke åpen.

Kjærligheten til kommunen

– Nå får jeg faktisk gjort dette da. Jeg har tenkt på det en stund, men utsatt det.

Linn T. Sunne har tømt garasjen for rødt valgkampmateriell.

IKKE LENGRER VI: Det er litt rart å ikke lenger si «vi» om Arbeiderpartiet. Men «vi» for Nordre Land kommer lett. (Erlend Berge)

– Det var en umulig tanke å drive valgkamp i neste omgang, sier hun.

Noen dager senere sender hun en sms.

Hun har tenkt og tenkt.

«Jeg har så sterk kjærlighet til kommunen min. Når jeg ser at mitt eget parti ødelegger så mye for Nordre Land, ble det helt umulig for meg å være en del av det. Partilaget vårt og trofaste velgere ble ofret med åpne øyne for maktkamp. Muligheten for reell innflytelse var ikke der», skriver hun.

Sp-exit og Jens? Veldig bra det, synes Sunne. Men for Nordre Land er situasjonen uendret.

– Ansatte på skolen aner fremdeles ikke hvor de skal jobbe til høsten.