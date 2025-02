Dialogen mellom dem har vært frosset. Nå har rabbiner møtt biskopene

– Det var et viktig og godt møte. Jeg opplevde samtalen som åpen og ærlig, sier Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund (DMT) i Oslo.

Tirsdag ble han invitert til Bispemøtet, hvor han samtalte med biskopene i Den norske kirke (DNK). Det skjer etter flere år hvor dialogen mellom de to trossamfunnene har vært brutt.

I fjor kom imidlertid en rapport som Melchior anser som viktig for at dialogen skal komme på gli igjen.

Et utvalg nedsatt av sentrale organer i DNK la våren 2024 fram en utredning som slår fast at kirken trenger en ny tilnærming til jøder og jødedom.

Ifølge utvalget er det fortsatt slik at jøder og jødedom blir karikert i kirkelig forkynnelse. Den norske kirke har ikke vært tydelig nok i å ta et oppgjør med mellomkrigstidens antisemittisme. Og kirkens ansatte og medlemmer vet for lite om både om kirkens jødiske og antijødiske arv skrev Vårt Land da rapporten ble lagt fram.

Da Bispemøtet i fjor høst behandlet utredning, ble det blant annet vedtatt biskopene skal arbeide videre med jødisk-kristent dialogarbeid. «Som en del av dette er rabbiner Joav Melchior invitert til samtale», heter det i sakspapirene til Bispemøtet.

Det var Dagen som meldte nyheten om møtet først.

Bispemøtet består av Den norske kirkes tolv biskoper. På tirsdagens møte var de i samtale med rabbiner Joav Melchior. (Erlend Berge)

«Helle bensin på hat-bålet»

Helt siden 1998 har de to trossamfunnene hatt et formelt dialogarbeid, men fra 2016 avtok samtalene mellom trossamfunnene, særlig på grunn av Midtøsten-spørsmålet. DMT har selv pekt på hendelser knyttet til Kirkeuka, Kairosdokumentet og boikott, som de har opplevd som problematiske, har Vårt Land skrevet.

I en kronikk i Vårt Land i 2021, tok rabbiner Joav Melchior et kraftig oppgjør med biskopene i Den norske kirke. Han anklaget dem for å «helle bensin på hat-bålet», og erklærte dialogen med DNK for «frosset».

Den sterkeste kritikken rettet Melchior mot tidligere biskop Solveig Fiske, som sammenlignet naziokkupasjon og den palestinske situasjonen i dag.

Samme år valgte Bispemøtet og Mellomkirkelig råd å nedsette et utvalg av 13 personer, som skulle komme med teologiske og praktiske perspektiver på Den norske kirkes relasjon til jødedom og jøder i dag.

Melchior er ordknapp om tirsdagens møte med biskopene som gikk for lukkede dører, men han bekrefter at blant annet rapporten var et sentralt tema.

– Forholdet mellom Det Mosaiske Trossamfund har lenge vært kjølig. Er møtet med biskopene å anse som en formell gjenopptakelse av dialogen med DNK?

– Nei, det var ikke på dagsorden å gjøre det. Det var på dagsorden å ha en dialog sammen. Jeg opplever møtet som et viktig og godt skritt. Når tiden er inne for å reetablere kontakt, så gjør vi det, sier han.

Roser rapport

– I et debattinnlegg i VL i 2021 skrev du at «ledelsen i DNK» heller «bensin på hatbålet. Hvordan vil du beskrive deres tilnærming til jøder og jødedom i dag?

– Jeg refererte blant annnet til en sammenlikning mellom Israel og den nazistiske okkupasjon, som var en veldig alvorlig ting etter vår mening. Det opplevdes vanskelig for oss. Rapporten setter ord på mange av de tingene som vi har følt er vanskelig. Den er veldig selvreflektert. Den prøver ikke å legge skyld på andre, men spør hva kirken selv kan gjøre annerledes. Det er veldig fint, viktig og åpner for mer tillit og åpen dialog, sier Melchior.

Han påpeker at DMT bør gjøre det samme.

– Vi må se hva vi kan gjøre bedre og ikke bare tenke at når de andre blir bedre, så blir det bedre. Det er en viktig holdning å ha.

Tar til orde for mer dialog

– Hva tenker du om veien videre?

– Vi skal fokusere på å lytte til hverandre. Det gjelder ikke bare DMT og Den norske kirke, men generelt. Vi lever i en tid med mye smerter, mye hat og et debattklima som ikke er så godt. Derfor er det vår alles oppgave å ha mer dialog og lytte til hverandres fortellinger, sier Melchior.

– Har du og biskopene avtalt nye møter framover?

– Jeg håper det blir mange samtaler om rapporten i mange forskjellige arenaer. Jeg tror vi kan si at vi har forståelse for at det er viktig å snakke enda mer sammen.

Stein Reinertsen er fungerende preses i Den norske kirke. Han beskriver tirsdagens møte med Melchior som «godt og viktig».

– Vi gjorde to ting: Vi leste en salme sammen, salme 121, og vi samtalte om rapporten.

– Hva kan du si om innholdet i samtalen?

– Vi ble enige om at det var en god og tillitsfull samtale oss imellom, sier Reinertsen.

Også biskop i Borg, Kari Mangrud Alvsvåg, beskriver møtet med rabbineren som godt. I en tekstmelding til Vårt Land forteller hun at det gav dem en anledning til å bli bedre kjent med hverandre.

– Vi delte tanker om vår oppgave som religiøse ledere med å bringe håp og lys inn i vår tid. Samtalen var dialogisk, vi lyttet til hverandre med empati og gav støtte til hverandre i våre oppdrag, skriver hun.