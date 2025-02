– Dette var mye hyggeligere enn jeg hadde trodd, Kristine.

Det sier pastor Daniel Sæbjørnsen mot slutten av samtalen med Kristine Banggren Gripsgård i podkasten Epleskrotten.

Daniel Sæbjørnsen er pastor i frimenigheten Passion. (Matilde Solsvik)

I podkasten undersøker Gripsgård, som er debattleder i Vårt Land, kristne ideer om sex. I andre episode besøker hun Sæbjørnsen i frimenigheten Passion på Åsane i Bergen.

De to har aldri møttes, men stod på hver sin side da forkynnelse om sex ble debattert i NRKs Dagsnytt 18 for tre år siden. Den gang hadde Gripsgård skrevet et innlegg der hun kritiserte forkynnelse om at sex utenfor ekteskapet er skadelig.

«Han var selve inkarnasjonen av alt jeg irriterte meg over på den tiden, når det kom til mannlige, frikirkelige forkynnere», sier Gripsgård i podkasten.

Sæbjørnsen, som selv formidler at sex tilhører ekteskapet, forteller at han først takket nei til å stille i podkasten, blant annet på grunn av en viss skepsis til Gripsgård.

– Summen av ting du har skrevet som gjør at vi nok står på litt ulike steder, sier han.

– Det ville jeg aldri prekt

Da Gripsgård og Sæbjørnsen debatterte på Dagsnytt 18 i 2021, handlet diskusjonen om ulike metaforer som har blitt brukt for å fortelle unge at sex utenfor ekteskapet er skadelig.

For eksempel har det blitt forkynt at kroppen er som et eple, og hver gang man har sex med en ny person, tar noen en bit av deg.

Selv om Sæbjørnsen forsvarer forkynnelse om at sex utenfor ekteskapet har negative konsekvenser, er han kritisk til den såkalte epleskrott-metaforen.

Første episode av podkasten Epleskrotten ble publisert onsdag 5. februar. (Matilde Solsvik)

– Å si at man blir oppbrukt av å ha sex utenfor ekteskapet, at man blir som en epleskrott, det ville jeg aldri prekt, sier han.

Derimot vil han snakke om at man blir «merket» av å ha sex utenfor ekteskapet, som en krøllete pengeseddel.

– Den som er merket av livet, har samme verdi. Og det er den kristne forståelsen av menneskeverdet, sier han.

Til dette påpeker Gripsgård at det også kan være problematisk for unge å høre at de er «krøllete», hvis de har sex.

Sæbjørnsen kommer også med en erkjennelse. Etter debatten om epleskrotten, har han blitt mer bevisst på enkelte sider ved egen forkynnelse.

Mer om dette i podkasten.

«Tiril» vokste opp i et kristent miljø, og bodde sammen med kjæresten selv om de ikke var gift. (Matilde Solsvik)

– Det er for ofte at sår dukker opp

Når Gripsgård møter Sæbjørnsen, er det for å forstå hans perspektiver på Gud og sex.

– Det er ikke sånn at jeg tenker at kirker som skal formidle et kristent budskap skal formidle «ligg med hvem du vil når du vil», sier Gripsgård i podkasten.

Da forholdet tok slutt, skulle Tiril ønske at hun hadde ventet med sex. (Matilde Solsvik)

I samme episode møter Gripsgård også «Tiril». Hun vokste opp i et kristent miljø, og bodde sammen med kjæresten selv om de ikke var gift. Da forholdet tok slutt, skulle hun ønske at hun hadde ventet med sex til ekteskapet.

– Jeg innser at jeg skulle faktisk vært foruten. Jeg føler meg ikke brukt opp, eller som et halvspist eple, men det er for ofte at sår dukker opp fordi jeg ha vært i et forhold som har vært så ekteskaps-likt, sier hun i episoden.