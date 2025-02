– Dette er skrekkelig. Det er helt forferdelig. Det rammer millioner av sårbare mennesker. Man kan tenke at det kun rammer en organisasjon, men dette går til syvende og sist utover mennesker som trenger bistand og som nå vil stå der uten mat og medisiner eller tilgang til rent drikkevann, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Caritas Norge.

Caritas er den offisielle hjelpeorganisasjonen til Den katolske kirke.

– Utrolig uansvarlig

Nylig bestemte Donald Trump at bistandsmidlene til USAID, verdens største bistandsgiver, skal settes på frys i 90 dager.

Avgjørelsen har sendt sjokkbølger inn i den humanitære sektoren verden over. Utallige hjelpeorganisasjoner har blitt nødt til å stenge eller sparke ansatte.

Tirsdag meldte Norsk Folkehjelp at de som følge av bistandsfrysen nå må si opp 1700 ansatte. Det er over halvparten av deres 3200 ansatte.

En analyse fra Guttmacher-instituttet spår at flere tusen kvinner og jenter sannsynligvis vil måtte bøte med livet grunnet komplikasjoner knyttet til graviditet og barsel, som et direkte resultat av Trumps bistandsfrys.

– Det er utrolig uansvarlig. Måten dette gjøres på er stikk i strid med all sunn fornuft. Hvis man ønsker å gjennomgå USAID, kunne man for eksempel varslet om mulige kutt etter 90 dager i stedet for å stanse all støtte umiddelbart. Det har ødeleggende virkning på mange organisasjoner, men fremfor alt menneskene de hjelper. Det er så dumt at det fremstår som det rene vanvidd, tordner Joys.

SLÅR ALARM: Mandag slo Caritas Internationalis alarm om konsekvensene av å bygge ned USAID. Det samme gjør nå avdelingen i Norge. (Erlend Berge)

Caritas Norge rammes ikke direkte, men det gjør de som de samarbeider med. For eksempel Caritas Nigeria, som får midler fra Caritas USA.

– Der merker de nå at 70 prosent av deres helsebudsjett er strøket. Dette er livreddende midler. Helse, mat, vann, strøm og utdanning som utraderes i 90 dager med en lovnad om at det til slutt skal avvikles. Det er vanskelig å ta inn over seg.

USAID

USAID er USAs bistandsdirektorat. Det ble grunnlagt i 1961 av president John F. Kennedy.

Organisasjonen er verdens største bistandsyter. I 2023 utgjorde de 42 prosent av all bistand, ifølge FN.

I 2023 ga USA 72 milliarder dollar til alt fra kvinnehelse i konfliktsoner til tilgang til rent vann, behandling av hiv/AIDS, energisikkerhet og arbeid rettet mot antikorrupsjon.

Kilde: The Guardian.

Biskoper ut mot Trump

Den katolske hjelpeorganisasjonen Catholic Relief Services, som er tilsluttet Caritas Internationalis, kan også bli nødt til å halvere sitt budsjett som følge av president Trumps bistandskutt, skriver katolsk.no.

Siden president Trump ble innsatt har den amerikanske, katolske bispekonferansen vært tydelig i sin kritikk av deler av Trump-administrasjonens politikk.

Erkebiskop Timothy Broglio, president for den amerikanske bispekonferansen, sier i en uttalelse publisert 22. januar at noen av de nylige presidentordrene kan ha negative konsekvenser for de mest sårbare, skriver nettstedet videre.

– Høres ikke særlig menneskelig ut

Det var i forrige uke at Trump beordret at det meste av USAs bistand stoppes. Bak avgjørelsen står verdens rikeste mann, Elon Musk. Han leder effektiviserings­programmet Department of Government Efficiency (DOGE), som har i oppdrag fra Trump om å gjøre kutt i den føderale staten i USA.

Trump har på sin egen sosiale medier-plattform Truth Social ytret at USAID «styres av en gjeng med radikale gærninger». Musk har på sin egen sosiale medier-plattform X, tidligere Twitter, beskrevet organisasjonen som en «kriminell organisasjon». Ingen av de to har framlagt beviser for sine påstander.

På X har den offisielle kontoen til Det hvite hus publisert en video av Trump hvor han sier om USAID at «hele greia er et bedrag».

FJERNET: USAIDs hovedkontorer i Washington i USA er stengt ned. Logoen er fjernet. (Jose Luis Magana/AP)

– Uverifiserte påstander om USAID florerer på sosiale medier. Noen av dem deles av Det hvite hus og Elon Musk. Er det ignoranse som nå vil ramme millioner av mennesker?

– På et vis kan du si det. Man må gjerne gjennomgå bistandsarbeid, men da må man følge det som har vært spilleregler i forvaltning. Hvis man gir 90 dager til å gjennomgå arbeidet, gir man organisasjonene mulighet til å snu seg rundt. Jeg noterer meg jo at også de som har vært kritiske til USAID, ikke er positive til måten dette gjøres på nå, sier Joys.

– Verdens rikeste mann stanser all støtte til en organisasjon som mater verdens fattige. Høres det særlig katolsk ut?

– Nei. Det høres ikke særlig menneskelig ut.

– Det er noen mørke skyer på himmelen nå

Joys mener at den globale bistandsverdenen står overfor et paradigmeskifte:

– Den humanitære infrastrukturen som vi har sett siden 1960-tallet, med USA i front og med en FN-styrt verden, er i spill. Det er noen mørke skyer på himmelen nå. Hvordan spiller Kina og Russland inn i dette? Det humanitære imperativ består. Norge har tradisjonelt vært flinke men bør i denne ekstraordinære situasjonen ta ekstraordinære grep. Også Europa og land som Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand må ta et større ansvar.

– Vi står overfor et paradigmeskifte i hele den globale bistandsverdenen. Alle land må så klart vurdere hva de kan bidra med, men det er ikke sånn at bistand bare er noe vi gjør fordi vi er så snille eller fordi vi øser over av overflod. Bistand er både riktig og det er smart.

Om munnkurv-regel: – Ikke hensiktsmessig

Å fryse bistandsmidlene til USAID er ikke den eneste omstridte presidentordren Trump har signert som påvirker verdens hjelpeorganisasjoner. I slutten av januar gjeninnførte den nyvalgte presidenten «global gag rule» – eller munnkurv-regelen, som innebærer at organisasjoner som informerer om eller utfører abort ikke kan få amerikanske bistandsmidler.

NIGERIA: I et USAID-støttet program rettet mot gravide og ammende i konfliktområder, møtes kvinner for å lære om svangerskapsomsorg, vaksinasjoner, riktig ernæring og barns utvikling. (Dorathy Okaba/Dorathy Okaba/CRS)

Den regelen vil ikke gå utover Caritas direkte da deres hjelpearbeid er forankret i den katolske kirkens sosiallære, som igjen er forankret i kirkens morallære, som blant annet inkluderer «respekt for livet fra unnfangelse til død». Til tross for dette, er Joys kritisk til Trumps munnkurv-regel:

– Det fremstår ikke som et hensiktsmessig grep å kutte støtte til organisasjoner som har enkelte prosjekter som man ikke støtter. Det blir en total avsporing. Det er feil fokus. Det blir som at man skulle slutte å føre over penger til Ullevål kreftavdeling fordi de tre hus bortenfor gjennomfører aborter. Å ramme organisasjoner blindt basert på om de har SRHR-arbeid som man ikke støtter er ikke hensiktsmessig.

Joys sier at Caritas arbeider mye inn mot beskyttelse av kvinner i deres humanitære arbeid.

– I Caritas-nettverket jobber vi i tråd med humanitære prinsipper, noe som også er viktig i norsk humanitær strategi. Da er beskyttelse av kvinner i krig og fattigdom, og likestilling viktig. Det er viktig i seg selv, men vi vet også at bistand blir mer effektiv, og at man får mer ut av kronen, ved å rette det inn mot kvinner og husholdninger. Det har en effekt utover at man styrker kvinner.