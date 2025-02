– Dette har vært et fire år langt prosjekt som nå endelig er over, sier katolske Mathias Bruno Ledum, diakon i St. Hallvard kirke i Oslo.

Ledum ler. Han virker lettet. Mandag lykkes han endelig i å utføre oppdraget som begynte som en spøk han delte med sin far for fire år siden. Spøken: Hadde det ikke vært morsomt om vi kunne laget en ostehøvel og gitt den til paven?

Litt bakhistorie behøves om de to gudbrandsdølingene:

For fire år siden var Ledum fortsatt prestestudent i Roma. Faren arbeidet derimot i Ringebu i et søsterselskap av Giax Produksjon. Og hva gjør Giax produksjon? Jo, de produserer ostehøvler. Faktisk har de overtatt produksjonen etter Bjørklund, som i 1925 tok patent på ostehøvelen.

De to kontaktet Giax, som likte ideen. Ikke lenge etterpå var Giax klare med en ostehøvel. Med pave Frans’ navn på latin risset inn på skaftet. Ledum tok imot høvelen og noen lokale lykkehilsninger, og så satte han ut på oppdraget med å få levert et lite stykke Norge til paven. På veien kjøpte han også en Heidalsost som en gave nummer to.

Det skulle bli fire år med flere forsøk og ulike hindringer, hvorav koronapandemien var det største hinderet. Det nærmeste Ledum kom var i 2024, i sitt siste år som prestestudent. Under pavens ordinære onsdagsaudiens på Petersplassen, stilte Ledum seg inntil gelenderet og holdt opp de to gavene. I en video som fanger øyeblikket, kan man se paven få øye på osten og ostehøvelen for så å velsigne dem. Bra, men ikke godt nok, tenkte Ledum.

Ett år senere har han nå altså fått levert både ostehøvelen og osten til paven. Men også denne gangen stod det flere potensielle hindringer i veien.

MANN MED EN PLAN: Mathias Bruno Ledum har lenge forsøkt å få levert en Gudbrandsdalen-eksport til paven. I år lyktes han endelig. (Per Åsmund Reymert)

Uten Heidalsost. I Roma

– Da årets jubileumstur til Roma dukket opp, så jeg at det skulle være en pavelig audiens med vår pilegrimsgruppe. Da tenkte jeg at det er et siste håp om å få til dette her. Jeg tenkte kanskje at jeg skulle få hilse på paven, forklarer Ledum.

I forrige uke, i månedsskiftet januar/februar, var en gruppe på rundt 200 katolikker fra Norge på pilegrimsreise i Roma i forbindelse med årets katolske jubelår. Mandag hadde de, sammen med øvrige pilegrimer fra Norden (til sammen 1200), pavelig audiens i Paul VIs audienshall i Vatikanet.

Prestekjolen har dype lommer. Så jeg klarte å komme meg forbi sikkerhetskontrollen. Jeg vet ikke hvordan sikkerhetsvaktene hadde reagert hvis de hadde sett ostehøvelen — Mathias Bruno Ledum, diakon i St. Hallvard kirke i Oslo

Ledum slang seg rundt. Han fikk en ny ostehøvel laget. Den første ligger hjemme hos Ledum i Akersveien i Oslo og skal gå i arv i Ledum-familien. Men Ledum glemte en viktig ting før han dro til Roma: Å kjøpe en ny Heidalsost.

– Fra Roma begynte jeg å engasjere venner til å kjøpe en ny, men de klarte ikke å finne den riktige versjonen av osten.

I et desperat forsøk, sendte Ledum en melding til en prestestudent på seminaret der han selv tok utdanningen sin.

– Jeg lurte på om ikke osten fra i fjor fortsatt kunne stå i kjøleskapet i seminaret. Det gjorde den! Det var full sirkel!

Valget av Heidalsosten var for øvrig en form for protest.

– Jeg kjøpte den i kjølvannet av at Tine hadde bestemt at Gudbrandsdalsosten ikke skulle produseres i Gudbrandsdalen lenger. Da ble Heidalsosten stående som den eneste faktiske rauosten fra Gudbrandsdalen. Den er i tillegg bedre og mye finere dekorert en osten fra Tine, sier Ledum.

TREDJE GAVE: Ledum slang også med sitt ordinasjonskort i gavepakken. Forsiden er «Vår Frue av Gudbrandsdalen» og er malt av en av Ledums venninner. (Mathias Bruno Ledum)

Forbi Sveitsergarden

På audiensdagen måtte Ledum komme seg forbi sikkerhetskontrollen med ostehøvelen.

– Prestekjolen har dype lommer. Så jeg klarte å komme meg forbi sikkerhetskontrollen. Jeg vet ikke hvordan sikkerhetsvaktene hadde reagert hvis de hadde sett ostehøvelen. Kanskje de hadde trodd at det var et drapsvåpen? Jeg er i hvert fall sikker på at sveitsergarden hadde reagert hvis de hadde sett den.

PASSER PÅ: Sveitsergarden var tilstede da det var paveaudiens for nordiske pilegrimer i Paul VIs audienshall i Vatikanet mandag 3. februar. (Per Åsmund Reymert)

På dette tidspunktet hadde Ledum skjønt at han ikke kom til å bli en av dem som får hilse på paven. Noen få norske pilegrimer hadde blitt valgt ut kvelden før. Da Ledum så at en av de utvalgte gikk med bunad, ga han gavene til henne.

– Jeg tenkte «perfekt!».

Kvinnen i bunad ga gavene til en av de andre utvalgte: Den 10 år gamle ministranten Leander Nguyen.

På dette tidspunktet visste ikke Ledum at han senere samme dag selv skulle få hilse på paven (se bildet under).

BYTTE: Mathias Bruno Ledum (med flagg) smiler fordi en av de norske prestestudentene nettopp har fått byttet sin kalott mot pavens kalott. (Vatican Media)

«You are my hero»

– Det gikk veldig bra. Han tok imot ostehøvelen og osten, forklarer Leander Nguyen til Vårt Land.

– Hva sa du til paven?

– Jeg sa ‘you are my hero’.

– Hva sa han da?

– Thank you.

– Skjønte han hva han fikk?

– Jeg tror han var litt overrasket. Vi måtte forklare.

I retur fikk Nguyen en gave av paven: Godteri og en rosenkrans.

– Hvordan reagerte du da fikk vite at du skulle møte paven?

– Jeg ble veldig, veldig glad og jeg var veldig overrasket.

– Hvorfor er det spesielt å møte paven?

– Han er helt øverst. Han er nærmest Gud.

– Velsignelsen har kommet godt med

«FRANCISCUS PP»: Her er ostehøvelen som pave Frans fikk. (Lars Jørgen Jensen)

I Gudbrandsdalen har de nettopp sluppet jubelen løs når Vårt Land ringer.

– Dette er jo kjempekult. Vi er stolte av at noe som er laget på Ringebu har havnet hos paven, sier Lars Jørgen Jensen, daglig leder i GIAX Produksjon.

– Vi har jo prøvd tidligere, men vi kom ikke lenger enn velsignelsen. Men jeg kan jo ikke si annet enn at velsignelsen virker til å ha kommet godt med. Her går produksjonen i full fart i hvert fall.

Giax har tatt over produksjonen til Bjørklund, som i 1925 tok patent på den første ostehøvelen. Jensen bemerker at det er moro at paven fikk deres ostehøvel i året de skal feire 100-årsjubileumet for høvelen. Jubileet skjer 27. februar.

Bjørklund er fortsatt merkenavnet, men nå er det Giax som produserer ostehøvelen. De produserer rundt 200.000 i året, hvorav halvparten av dem eksporteres.

– Nå kan vi krysse av nok et eksportland på lista. Vatikanstaten, sier Jensen.