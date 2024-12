Sjelesorgs-institutt klar for «restart»

Etter flere år med krevende økonomi, og et halvår der store deler av virksomheten har vært lagt på is, er Institutt for sjelesorg ved Modum Bad ved Vikersund klar for en «restart».

– Vi viderefører noen av de gode tilbudene vi har hatt, og vil samtidig jobbe målrettet med å utvikle nye tilbud, sier Marit Endresen, leder av det forebyggende arbeidet ved Modum Bad.

Vil nå utenfor Kirke-Norge

Instituttet er en liten del av Modum bads virksomhet, og er kjent som et sterkt fagmiljø innenfor kristen sjelesorg. De tilbyr retreat, samtaler, veiledning og sjelesorgutdanning, både for kirkelige ansatte og for andre.

Over nyttår vil instituttet starte opp med rekreasjonsuker, som skal inneholde undervisning, hvile og sjelesorgsssamtaler. De vil også fortsette med pastoralklinisk utdannelse og emnekurs i sjelesorg i samarbeid med VID vitenskapelige høyskole.

– Etter en periode med lav aktivitet, jobber vi nå for å gjøre det kjent at vi er i gang igjen, sier Endresen.

Fagansvarlig Janne Monica Kaarigstad forklarer at de ønsker å både ivareta den tidligere kjernegruppen med kirkelige tilknytning, samtidig som de vil nå ut til nye grupper.

– Vi ser at mange uten en kirkelig tilknytning velger å komme hit fordi de kjenner seg ivaretatt, og at det er åpent for alt det er å være et menneske. Der har vi mer å gå på for å nå bredere ut, uten å miste den diakonale identiteten.

– Kommer rekreasjonsukene til å beholde den kirkelige forankringen?

– Vi ønsker fortsatt å tilby rekreasjon som før, men ønsker også at tilbudet når andre deler av befolkningen. Svaret er altså både og, sier hun, og legger til at det er opp til deltakerne å velge om de vil delta i det kirkelige tilbudet.

Kompetente sjelesørgere kan skille mellom det som er psykisk uhelse og skal overlates til helsepersonell, og alt det imellom som bare handler om det være menneske. — Janne Monica Kaarigstad, fagansvarlig

Vil bygge stein på stein

Institutt for sjelesorg (IFS) har slitt økonomisk i lange tider, og slitt med å få folk tilbake etter koronapandemien. Mange har fryktet for virksomhetens fremtid. Styreleder Øyvind Håbrekke avviste før sommeren nedleggelse som et mulig alternativ, og gjorde i juni klart at de ville «restarte» virksomheten.

Nå er de fire personer som har stillinger knyttet til instituttet.

– Og så har vi heldigvis mange som vil bidra på ulike måter. Nå vil vi starte forsiktig med tilbud som vi vet det er stort behov for, og samtidig se på nye tilbud. Vi må bygge stein på stein, sier Endresen.

Kaarigstad mener behovet for sjelesorg er økende.

– Jeg tror heller ikke folk er så redd for kirkelige tilbud, så lenge tilbudet er godt og de føler seg ivaretatt.

Hun peker også på at sjelesorg et samtaletilbud som ikke krever henvisning fra lege.

– Sjelesørgere har en unik kompetanse. Kompetente sjelesørgere kan skille mellom det som er psykisk uhelse og skal overlates til helsepersonell, og alt det imellom som bare handler om det være menneske. Det er her en sjelesørger kan være en god medvandrer.