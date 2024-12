Misjonssambandet mottok i gjennomsnitt cirka 10.000 kroner fra sine faste givere i 2023. Med det blir misjonsorganisasjonen den organisasjonen som mottar høyest beløp fra sine faste givere, ifølge Fundraisingrapporten 2024.

Misjonsalliansen er nummer to på lista, med et gjennomsnitt på 3.700 kroner per faste giver.

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Deloitte, med mål om å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge.

Undersøkelsen ble sendt ut til 369 ideelle organisasjoner, basert på Fundraising Norges medlemslister. 56 organisasjoner svarte.

– Tror vi er kalt til å gi

Elise Haugland, innsamlingsleder i Misjonssambandet, synes det er gledelig at de er på topp av listen over gjennomsnittlig inntekt fra faste givere.

INNSAMLINGSLEDER: Elise Haugland jobber som leder for innsamling og misjonsinspirasjon i Misjonssambandet. (Privat)

– Jeg tror grunnen er at vi har mange fellesskap rundt omkring i Norge med mange engasjerte som motiveres av visjonen vår: Verden for Kristus og mye av giverrekrutteringen skjer lokalt.

Hun tror flere av deres medlemmer engasjerer seg i organisasjonenes arbeid gjennom bønn og gaver.

– Mange ser nok på det som en tjeneste, og at det å gi knytter dem mer til arbeidet, sier innsamlingslederen.

– Tror du noen opplever et giverpress?

– Det er en vanskelig balanse om hvordan oppfordre til givertjeneste, men vi prøver å snakke på en måte slik at det ikke blir et press om å gi.

---

Om Fundraisingrapporten

Undersøkelsen ble sendt ut til 369 ideelle organisasjoner, hvorav 56 har svart.

Hovedfunn: Antall givere går opp. Gjennomsnittlig beløp fra faste givere er uendret sammenlignet med tidligere år.

Misjonssambandet, tidligere NLM, mottar i gjennomsnitt mest (10.000 kroner) fra sine faste givere.

Målsetting å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge.

Kilde: Deloitte

---

Økning i antall givere

Ett av hovedfunnene i rapporten er at nye faste giveravtaler generelt i Norge økte med 14 prosent, sammenlignet med 2022. Gjennomsnittlig giverbeløp er derimot uendret.

Rapporten slår også fast at organisasjonene har mottatt en økt støtte i forbindelse med krigen i Ukraina.

Misjonssambandet har høyest gjennomsnittlig levetid på sine faste giveravtaler, med et gjennomsnitt på omtrent 14 år.

Det er menneskerettighetsorganisasjoner og religiøse-/ misjonsorganisasjoner som opplever minst frafall blant sine faste givere.

Frelsesarmeen mottar flest testamentariske gaver, og NLM mottar mest fra skoler, foreninger og lag.

Den norske kirke mottar flest alternative gaver til en verdi av 105 millioner, betydelig mer enn noen andre organisasjoner. Ifølge rapporten er alternative gaver symbolske gaver, gaver med mening, men også fysiske gaver.

DNK har også flest frivillige ifølge rapporten.

Spennende fremtid

Innsamlingslederen i Misjonssambandet sier de har prøvd å knytte misjonsinformasjon til givertjenesten.

– Vi prøver å vise folk hva pengene går til, og hvorfor vi trenger deres gaver, sier Haugland.

Hun legger ikke skjul på at hun også synes de andre organisasjonene også har gode visjoner, og tror at flere jobber på den samme måten som dem.

Innsamlingslederen er spent på om givergleden blir like trofast fra de neste generasjonene.

– Hvordan jobber dere med å få unge givere?

– Vi prøver å ha misjonsstoff tilgjengelig, og håper det er utløsende for at folk vil gi. På sommeren har vi også vervekampanjer rettet mot unge.