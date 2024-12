Når Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg, prest i St. Jakob kirke i Bergen, blir spurt om hvordan den unge menigheten fikk det til, har han særlig ett tydelig svar.

De ble satsa på. Menigheten fikk ressurser – og tid til å la arbeidet forme seg. Nå samler St. Jakob et sted mellom 500 og 600 besøkende hver uke, til blant annet kor, lesesal, taizé-bønn og gudstjeneste.

– Da de brukte penger på dette, var det penger som ikke ble brukt på noe annet. De hadde gjort en prioritering. Og det må vi aldri slutte å snakke om, sier Sønnesyn Berg i ukas episode av podkasten Åpenbart.

– For det er det smertefulle i det. Det høres så enkelt ut når man sier det.

– Og så ser man hva som har skjedd?

– Ikke sant? Å, flott, masse mennesker! Men det handler om harde prioriteringer. Og det har vært ganske vondt og skapt mye konflikt også i Bergen sentrum, dette her. Fordi prioriteringer gjør vondt.

Veien til å bli et åndelig hjem for såpass mange unge var ikke åpenbar, forteller presten.

– Det ble spurt jevnlig: «Skal vi fortsette med St. Jakob et halvår til?». Det var så nær å bli lagt ned så mange ganger.

Lesesalen skaper kirkegjengere

Prinsippet for å komme i gang høres enkelt ut. De gjorde som Jesus, og spurte unge mennesker i Bergen om hva kirka kunne gjøre for dem.

– Og er de studenter, i eksamenstid, så sier de kanskje: «Vi trenger en lesesal». Du kan møte opp klokka åtte om morgenen, og det er stappfullt.

Så hver fredag åpner St. Jakob kirka for dem som trenger studieplass, og serverer lunsj.

– Og så endte de opp på gudstjeneste, og så ble de en av våre kjernefrivillige.

– En slippery slope inn i gudstjenestelivet!

SAMTALE: Sønnesyn Berg forteller om oppveksten som prestebarn og veien til tjenesten selv, i praten med Åpenbarts Ruth Einervoll Nilsen. (Matilde Solsvik)

– Altså, det er farlig! Det kan hende du setter en fot innom i Sankt Jakob, og plutselig så er du del av et fantastisk fellesskap. Du er herved advart, spøker presten.

Foruten praktiske grunner, tror Sønnesyn Berg at budskapet de formidler treffer.

– Folk kommer fordi evangeliet taler inn i livet unge mennesker. På en fascinerende, utrolig relevant måte.

– Hvordan da?

– Vi går rundt og tenker at vi må finne en måte å skape oss selv på, sånn at folk kan se og anerkjenne oss. Det forkynnes et eller annet bilde om at man skal lage noe perfekt, og hvis du gjør en feil, hvis du tråkker uti et eller annet ...

– Vi lever i et ganske sånn nådeløst samfunn, egentlig. Og så kan vi gå fram og si at det Jesus snakker om, det er nåde.

– Vi kan forkynne at du er skapt. Vi tenker at vi må prestere – og vi kan si at du er elska.

Visjonen? «Vi bygger fellesskap, vi skaper kultur, vi søker Gud».

En kristen vind?

I podkasten Åpenbart, og i Vårt Lands spalter, har flere den siste tiden satt ord på den samme følelsen: At tidsånden er i ferd med å bli litt mer åpen for kristen tro. Er dette noe Sønnesyn Berg erfarer?

– Det blir stadig mer åpenbart med de teknologiske tingene og sosiale medier, at det er noen ting som er i ferd med å bli gjennomskuet, av disse tingene som skulle gjøre oss så lykkelige, og det å se sånn ut, og få til det – og så faller de lovnadene litt igjennom.

– Og så har en del vendt blikket mot kirka, og spør seg: Fins det noe i det der? Jeg tror virkelig at det er et eller annet som skjer der. Og derfor er det utrolig viktig at Den norske kirke er på ballen og evner å invitere inn unge og unge voksne.

Hva St. Jakob har gjort med gudstjenesteformen, hvorfor presten har troa på temagudstjenester og hva han mener Den norske kirke kan lære av karismatiske og frikirkelige menigheter, må du høre episoden for å lære mer om.

Sønnesyn Berg har (minst) én oppfordring:

– Den norske kirke, come on! Nå må vi få til dette i flere byer.

---

Podkasten Åpenbart

Ukentlig samtalepodkast om tro, tvil, eksistens, fenomener og åndelighet.

