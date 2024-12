Nordmenns daglige bruk av Bibelen på mobil og nett har økt med åtte prosent det siste året. Det viser tall fra YouVersion, som er verdens mest brukte bibellesings-app.

Vårt Land får samtidig opplyst at nordmenns favorittvers dette året er Filipperne 4,6: «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk».

Det er nemlig det verset som har blitt delt, lagret og uthevet av flest norske brukere i året som gikk. Det er det samme verset som topper de globale listene, melder Dagen onsdag.

Bibel-appens leder tror årets vers viser at folk vender seg til Gud i møte med uro.

– For meg er det at dette verset har blitt mest søkt etter i år, et tegn på at brukerne våre søker Gud i bønn og velger å stole på ham til å bære sine byrder, og at det bekreftes i dataene, sier YouVersions leder Bobby Gruenewald i en pressemelding.

---

Dette er nordmenns favorittvers i 2024

Filipperne 4,6: Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.

Jesaja 41,10: Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

2. Tim 1,7: For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.

Efeserne 2,10: For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Jeremia 29,11: For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Josva 1,9: Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.

Johannes 3,16: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå tapt, men ha evig liv.

Rom 12,2: Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

1. Peter 5,7: Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

Kilde: YouVersion. Basert på hvile vers som er delt, lagret og uthevet av flest norske brukere i 2024. Bibeltekster fra Bibel 2024.

---

Installert 900.000 ganger i Norge

YouVersions bibelapper er verdens mest brukte, og skal ha blitt lastet ned til sammen 875 millioner ganger på verdensbasis. Appen, som har bibeltekster på mer enn 2,000 språk.

Ifølge tall som Dagen meldte tidligere i år, er bibelappen installert på 906.000 enheter i Norge siden oppstarten i 2008.