– I morgen er en viktig dag for Bergen og for Brann. Av hensyn til dem skyver vi på gudstjenesten i en time, sånn at de som vil få med seg kampen kan gjøre det i forkant, sier Øystein Gjerme, hovedpastor i Salt Bergen.

Søndag skal det avgjøres hvem som blir årets seriemester, når Brann møter Viking en drøy kilometer fra Salts menighetslokale.

Inn mot årets siste kampdag leder Bodø/Glimt med ett poeng. For at bergenserne skal få sin etterlengtede topplassering, er de altså avhengig av tap i Bodø.

Vi skal gå i gang med lovsang på full guffe i det øyeblikket kampen er avgjort i favør Brann. — Øystein Gjerme

I pinsemenigheten Salt har de troen på gull.

– Vi skal gå i gang med lovsang på full guffe i det øyeblikket kampen er avgjort i favør Brann, sier Gjerme.

– Dere risikerer ikke at det blir en sørgegudstjeneste, da?

– Da er vi pinsevenner såpass pragmatiske at vi skal klare å snu det til det gode. Jeg kommer uansett til å preke om «hvorfor advent» i morgen.

GULLHÅP: Salt-pastor Øystein Gjerme håper på gull søndag. Men adventsgudstjeneste blir det uansett. (Erlend Berge)

– Gullet skal hem

– Men du har troen på at «gullet skal hem», altså?

– Gullet skal hem, sier Gjerme, som samtidig erkjenner at det innebærer at ingen i Bodø får sine bønner besvart.

– Jeg har gode venner i Bodø, så det er litt ambivalent.

– Men du har sendt noen bønner for Brann?

– Jeg har det, men vi ber bare rene, fine bønner. Men det kan hende det kommer noen skitne triks fra enkelte soknebarn, sier Gjerme.

Mener seriegull er førjulstradisjon i Bodø

Gjerme får ikke mye støtte fra sin pastorkollega i Bykirka i Bodø, Frode Hansen. Selv har han ikke tydd til bønn for laget sitt.

GULL I SIKTE: Frode Hansen, pastor i pinsemenigheten Bykirka i Bodø og Glimt-supporter. (Privat)

– Veldig lenge har vi heller bedt for motstanderne til Glimt, at det ikke må bli så stygt for dem. Jeg anser det heller for å være en god førjulstradisjon å feire seriegull på Aspmyra, sier pinsepastoren.

Bodø/Glimt skal møte Lillestrøm, som ligger på nedrykksplass, på hjemmebane.

– Salt bør forberede seg på sørgegudstjeneste, altså?

– Ja, jeg tror de skal konsentrere seg om å berge andreplassen og kvalifisere seg til Champions League. De må bare nyte øyeblikket, for det kan bli lenge til gang, sier Bodø-pastoren, og legger til han snakker med glimt i øyet.

De må bare nyte øyeblikket, for det kan bli lenge til gang — Frode Hansen, Bodø-pastor og Glimt-supporter

Også i Bodø har de flyttet gudstjenesten fra kveld til formiddag, slik at pastoren kan få med seg kampen på Aspmyra stadion. Den er imidlertid ikke flyttet av hensyn til kampen, men fordi det skal være dåp under gudstjenesten.

– Noen mener det var en tilfeldighet, mens andre mener det er «gudfeldig».

Kl. 17 søndag går avsparket i den avgjørende, siste serierunden.

– Jeg har stor sympati med Bergen, og synes det er flott at de synger at «gullet skal hem». Det skal hjem til Bodø, sånn er det bare, sier Bodø-pastoren.