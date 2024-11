– Situasjonen er verre enn noensinne, sier generalsekretær i det syriske bibelselskapet George Andrea til Vårt Land, etter at opprørere har inntatt store deler av Aleppo, Syrias nest største by.

Russiske kampfly skal også ha angrepet mål i byen.

– Situasjonen er veldig uavklart. Våre folk er i trygghet, men de ber om forbønn, sier Kari Fure, bibelmisjonsleder for Det Norske Bibelselskap.

UROLIG: Kari Fure, bibelmisjonsleder i Det Norske Bibelselskap, her fra Aleppo i Syria. (Privat)

Lørdag har hun vært i kontakt med flere av lederne i det syriske bibelselskapet. Hun har fulgt situasjonen i Syria tett siden før krigen brøt ut, og var i Aleppo for bare to måneder siden.

– Det opplevdes trygt å være i Aleppo for bare to måneder siden, så det oppleves absurd at dette skjer nå.

Gir hjelp med livet som innsats

Byen har vært regnet som et kristen kraftsentrum i regionen, men etter at borgerkriger brøt ut i 2011 har kristne forlatt byen i hopetall.

Vi ser at kirken er en struktur som fungerer midt i kaos, og de gjør en fantastisk jobb nå — Kari Fure i Bibelselskapet

Nå anslår Bibelselskapets kontakter at 20.000 kristne er igjen i byen, som har tre millioner innbyggere.

– Fryktelig mange har flyktet i løpet av krigsårene, og ungdom ser ikke lenger for seg en fremtid i Aleppo, sier Fure.

Samtidig når de kristne ut for å møte de store, humanitære behovene i byen.

– Vi ser at kirken er en struktur som fungerer midt i kaos, og de gjør en fantastisk jobb nå. Det er prester, nonner og ledere som gjør det de kan for å hjelpe, ofte med sitt eget liv som innsats.

Inntatt av opprørere

Syriske regjeringsstyrker erkjente lørdag at opprørere nå har inntatt store deler av byen Aleppo.

Samtidig melder både eksilgruppa SOHR og andre kilder at russiske kampfly har bombet opprørsmål i byen. Russland er alliert med Syrias president Bashar al-Assad.

Nyhetsbyrået Reuters har snakket med tre innbyggere som sier folk forsøker å komme seg bort via en hovedvei som fortsatt kontrolleres av regjeringsstyrkene.

Flere tusen sivile biler er på vei ut av Syrias nest største by Aleppo, forteller lokale innbyggere.

Syria Opposition ALEPPO: En syrisk opprører skyter i lufta i sentrum av Aleppo lørdag. (Ghaith Alsayed/AP)

Trakk seg tilbake

Islamistiske opprørsstyrker har de siste dagene gjennomført en lynoffensiv i de syriske provinsene Idlib og Aleppo.

Ifølge en uttalelse fra det syriske militæret er flere titalls soldater drept eller såret i harde kamper mot opprørere i disse provinsene.

Militæret viser til en rekke områder med kamper og erkjenner at de midlertidig har trukket seg tilbake. Formålet er angivelig å redde liv og legge til rette for en motoffensiv mot terrorister.

Tidligere har SOHR hevdet at syriske regimestyrker har trukket seg tilbake i Aleppo uten kamp.

Bilder tatt i byen Aleppo lørdag, viser opprørere i sentrum, blant annet utenfor politistasjoner. De rev ned plakater med bilder av Assad, og noen av dem ble brent.

Sjokk-offensiv

To opprørskilder som Reuters har snakket med, hevder at hele Idlib-provinsen nå kontrolleres av opprørere. Blant annet skal byen Maraat al-Numan være erobret.

Disse opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.

Sjokk-offensiven ble startet onsdag av den ytterliggående islamistiske grupperingen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) og allierte fraksjoner.

Forrige gang Aleppo ble angrepet av opprørsstyrker var i 2016. Fire år med beleiring og kamper endte den gang i et voldsomt slag der opprørere ble drevet ut av byens østlige nabolag av syriske regjeringsstyrker med støtte fra Russland, Iran og allierte grupper.