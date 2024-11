Kongen og statsministeren i Oslo domkirke: Lidelsene til det palestinske folk forferder oss

«Lidelsene til det palestinske folk opprører og forferder oss. Vi står sammen i håpet om en fredelig løsning i Midtøsten, som gjør at alle folk kan leve sine liv i trygghet og sikkerhet.», heter det i en uttalelse fra Slottet.

Det var i anledning FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk at Oslo domkirke hadde invitert til en solidaritetsmarkering. Både kongen og kronprinsen var til stede.

Oslo domkirke var arrangør av markeringen, med støtte fra Kirkerådet og Mellomkirkelig råd.

Fredsmarkering Oslo domkirke TIL STEDE: Både Kong Harald og kronprins Haakon deltok på markeringen. (Cornelius Poppe/NTB)

Statsministeren: Tal imot både antisemittisme og muslim-fiendtlighet

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt en tale under arrangementet:

– «Noen må våke i verdens natt. Noen må tro i mørket. Noen må være de svakes bror», sang vi nettopp. Jeg må innrømme at det er vanskelig å tro i dette mørket. For vi er vitne til store lidelser som rammer våre medmennesker, i Gaza, på Vestbredden, bombing sør i Libanon, raketter mot det nordlige Israel – frykt, ødeleggelser og lidelser i et omfang vi ikke trodde var mulig.

Fredsmarkering Oslo domkirke AMBASSADØR: Statsminister Jonas Gahr Støre og Palestinas ambassadør Marie Antoinette Sedin under fredsmarkeringen i Oslo domkirke. (Cornelius Poppe/NTB)

Støre sa at vi knapt klarer å ta innover oss lidelsene og ødeleggelsene.

– Det ville ha vært noe galt hvis vi ikke hadde blitt berørt, opprørt, forferdet og fortvilet, ja – sinte, over det vi ser, hver dag. Og som vi så den dagen, 7. oktober 2023, da over 1200 ble drept i Israel i et planlagt terrorangrep.

Støre gjentok også kravet om en våpenhvile i Gaza, løslatelse av gislene og at de sivile, syke og sårede får beskyttelse, mat og medisinsk hjelp.

– Vi krever at de stridende parter respekterer folkeretten. For når humanitærretten brytes, slik som nå – ja, da er vi inne i barbariet.

Støre kom også inn på situasjonen der folk blir trakassert her hjemme på grunn av sine synspunkter om det som skjer i Midtøsten eller sin identitet.

– Mennesker er redde. Og jeg vil oppfordre dere – ja, særlig dere, religiøse ledere – til å tale mot rasisme og diskriminering – mot både antisemittisme og muslim-fiendtlighet, sa statsministeren.

Fredsmarkering Oslo domkirke SAMTALE: Statsminister Jonas Gahr Støre under fredsmarkeringen i Oslo domkirke i anledning FNs internasjonale dag for solidaritet med det palestinske folk. (Cornelius Poppe/NTB)

Tente lys

Rola Srour, en sanger fra Palestina bosatt i Norge, fremførte sangen «Ya leil ma atwalak».

Det ble tent lys – blant annet for mennesker på flukt, for helsepersonell og hjelpeorganisasjoner, for barn og unge og for krigens ofre.

Fredsmarkering Oslo domkirke MUSIKERE: Det var sang ved palestinsk sanger Roal Srour og Oslo domkor under markeringen. Domkantor Marcus André Berg spilte orgel. (Cornelius Poppe/NTB)